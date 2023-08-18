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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Мец
0:1
Первый тайм: 17'
Марсель
0'
9' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
0:1
14' Гол
Согло Эмран

Ход матча

9'
Н'Дорам Кевин
 
14'
0:1
Согло Эмран
(Обамеянг Пьер-Эмерик)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 118
Мец 5.1% (6)
X 9.3% (11)
Марсель 85.6% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Марсель
4.80
4.00
1.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
15
Ло
Абабакар
5
Канде
Фали
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
26
Мбайе
Малик
10
Мазиз
Юссеф
14
Сабали
Шейх
9
Микаутадзе
Жорж
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
5
Балерди
Леонардо
99
МБемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
37
Согло
Эмран
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Мец
4-2-3-1
Марсель
4-4-2

История личных встреч

Мец
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.57

Среднее время на гол

39
57

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 1 0.5
Микаутадзе Жорж 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унаи Аззедин 1 0.5
Оливейра Витор 1 0.5
Сарр Исмаила 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колин Максим 1 0
Куао Коффи 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2
Мец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2
Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2 Мец - Гавр 1:1
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2
Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1

Результаты матчей

Мец
Марсель

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мец
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Мец
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Марсель
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мец
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Марсель
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Мец Колин Максим 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 15'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 15'
    Контроль мяча: Мец: 23%, Марсель: 77%.
  • 14'
    Сарр Исмаила сделал ключевой пас для гола!
  • 14'
    Обамеянг Пьер-Эмерик сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Согло Эмран забивает с левой ноги!
  • 14'
    Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Марсель контролирует мяч.
  • 13'
    Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Марсель контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Марсель: 78%.
    • 9'
      Н'Дорам Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Безумный фол. Н'Дорам Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Ронжье Валентин
    • 9'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 8'
      Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Лоди Ренан из команды Марсель подал угловой слева.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Мец 5.1% (6)
    X 9.3% (11)
    Марсель 85.6% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Марсель
    4.80
    4.00
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мец 0:1 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:1 Марсель

    Исход игры
    Мец
    5.7% (7)
    Ничья
    9.8% (12)
    Марсель
    84.4% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    50.8% (62)
    0:1 Марсель
    14.8% (18)
    0:2 Марсель
    9% (11)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:3 Марсель
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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