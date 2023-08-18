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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Мец
2:2
Конец матча
Марсель
0'
9' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
0:1
14' Гол
Согло Эмран
49' Желтая карточка
Лоди Ренан
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Ронжье Валентин
55' Желтая карточка
Ласло Болони
59' Красная карточка
Ло Абабакар
1:1
65' Гол
Сабали Шейх
2:1
71' Гол
Микаутадзе Жорж
2:2
82' Гол
Оливейра Витор
85' Желтая карточка
Верету Жордан
90' Желтая карточка
Мбайе Малик
90' Желтая карточка
Укиджа Александр
90'+10

Ход матча

9'
Н'Дорам Кевин
 
14'
0:1
Согло Эмран
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
49'
 
Лоди Ренан
52'
 
Ронжье Валентин
55'
Ласло Болони
 
56'
 
Верету Жордан
Кондогбия Жоффрей
59'
Ло Абабакар
 
62'
Камара Ламин
Мазиз Юссеф
 
65'
Сабали Шейх
(Канде Фали)
1:1
67'
 
Арит Амин
Согло Эмран
71'
Микаутадзе Жорж
(Н'Дорам Кевин)
2:1
75'
 
Оливейра Витор
Балерди Леонардо
75'
 
Муге Франсуа
Ндиайе Ильман
82'
2:2
Оливейра Витор
(Арит Амин)
84'
Тетте Бенджамин
Микаутадзе Жорж
 
84'
Маига Хабиб
Сабали Шейх
 
85'
 
Верету Жордан
90'
Мбайе Малик
 
90'
Куао Коффи
Мбайе Малик
 
90'
Укиджа Александр
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 359 Количество передач 476
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Мец 5.7% (7)
X 9.8% (12)
Марсель 84.4% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
15
Ло
Абабакар
5
Канде
Фали
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
26
Мбайе
Малик
10
Мазиз
Юссеф
14
Сабали
Шейх
9
Микаутадзе
Жорж
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
5
Балерди
Леонардо
99
МБемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
21
Ронжье
Валентин
19
Кондогбия
Жоффрей
37
Согло
Эмран
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Мец
4-2-3-1
Марсель
4-4-2

История личных встреч

Мец
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.57

Среднее время на гол

39
57

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 1 0.5
Мазиз Юссеф 1 0.5
Сабали Шейх 1 0.5
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 2 1
Унаи Аззедин 1 0.5
Согло Эмран 1 0.5
Обамеянг Пьер-Эмерик 0 0
Арит Амин 0 0
Сарр Исмаила 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Куао Коффи 1 0
Ласло Болони 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 2 0
Верету Жордан 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Мец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2
Мец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2
Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2 Мец - Гавр 1:1
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2
Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1

Результаты матчей

Мец
Марсель

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мец
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Марсель Оливейра Витор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Лоди Ренан 2
Ланс Томассон Адриен 1
Мец Ло Абабакар 1
Мец Укиджа Александр 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 97'
    Обамеянг Пьер-Эмерик нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • 97'
    Муге Франсуа из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 95'
    Контроль мяча: Мец: 44%, Марсель: 56%.
  • 95'
    Арит Амин не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Марсель: 52%.
    • 48'
      Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель в офсайде
    • 47'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Марсель.
    • 47'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Марсель отменен из-за положения "вне игры".
    • 46'
      Г О О О О О Л! Марсель забивает!
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 45'
      Микаутадзе Жорж не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 47%, Марсель: 53%.
    • 45'
      МБемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Мец начинает контратаку
    • 44'
      Ло Абабакар успешно блокирует удар.
    • 44'
      Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Мец контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 43'
      Лоди Ренан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 42'
      Судья свистит. Траоре Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Обамеянг Пьер-Эмерик заработал своей команде штрафной
    • 42'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мец контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 40'
      Мазиз Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 46%, Марсель: 54%.
    • 40'
      Лопес Пау делает важнейший сейв!
    • 40'
      Канде Фали пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
    • 40'
      Ронжье Валентин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Назначен штрафной. Пострадал Мазиз Юссеф, его свалил Клосс Жонатан.
    • 38'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 38'
      Оооо... вот это был удар! Сарр Исмаила должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Мец контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 36'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 44%, Марсель: 56%.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Лоди Ренан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мбайе Малик
    • 34'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 33'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 32'
      МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Мец пытается что-то создать.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Согло Эмран из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Колин Максим
    • 32'
      Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 44%, Марсель: 56%.
    • 30'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Микаутадзе Жорж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Клосс Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ронжье Валентин наказан за толчок Н'Дорам Кевин
    • 29'
      Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Мец пытается что-то создать.
    • 27'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Марсель: 65%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 23'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 22'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Марсель: 67%.
    • 20'
      Мазиз Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Мазиз Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      МБемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Мец пытается что-то создать.
    • 19'
      Ндиайе Ильман пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 19'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Шейк Сабали наказан за толчок Сарр Исмаила
    • 17'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 17'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      МБемба Шансель ошибается в защите.
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 15'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 23%, Марсель: 77%.
    • 14'
      Сарр Исмаила сделал ключевой пас для гола!
    • 14'
      Обамеянг Пьер-Эмерик сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Согло Эмран забивает с левой ноги!
    • 14'
      Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Марсель контролирует мяч.
    • 13'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Марсель контролирует мяч.
    • 11'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 22%, Марсель: 78%.
    • 9'
      Н'Дорам Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Безумный фол. Н'Дорам Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Ронжье Валентин
    • 9'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 8'
      Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Лоди Ренан из команды Марсель подал угловой слева.
    • 7'
      Укиджа Александр делает важнейший сейв!
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Сарр Исмаила. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Обамеянг Пьер-Эмерик наказан за толчок Ло Абабакар
    • 6'
      Обамеянг Пьер-Эмерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 10%, Марсель: 90%.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Канде Фали из команды Мец опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
    • 4'
      Марсель контролирует мяч.
    • 4'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Мазиз Юссеф наказан за толчок Согло Эмран
    • 3'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 2'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Сарр Исмаила нанес удар в каркас ворот!
    • 2'
      Согло Эмран из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Мец 5.7% (7)
    X 9.8% (12)
    Марсель 84.4% (103)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Мец 2:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 2:2 Марсель

    Исход игры
    Мец
    5.7% (7)
    Ничья
    9.8% (12)
    Марсель
    84.4% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    50.8% (62)
    0:1 Марсель
    14.8% (18)
    0:2 Марсель
    9% (11)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:3 Марсель
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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