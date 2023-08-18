Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Мбайе Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Мбайе Малик получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Удар от ворот произведет Мец

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Маига Хабиб

83' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Г О О О О Л - Оливейра Витор забивает с правой ноги!

81' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Хорошую попытку сделал Арит Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Мец

79' ШТАНГА! Пробил головой МБемба Шансель прямо в каркас ворот!

79' Лоди Ренан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Мбайе Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Мец

73' ШТАНГА! Пробил головой Ндиайе Ильман прямо в каркас ворот!

73' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Г О О О О Л - Микаутадзе Жорж забивает с правой ноги!

71' Н'Дорам Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Марсель

69' Ронжье Валентин из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Шейк Сабали ослабляет давление, выбив мяч.

67' Шейк Сабали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Г О О О О Л - Шейк Сабали наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

65' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

64' Н'Дорам Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновлен

60' Ндиайе Ильман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Удар от ворот произведет Марсель

57' Н'Дорам Кевин не смог попасть в створ ударом издали

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Кондогбия Жоффрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Мец

55' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Марсель , будет отменен из-за фола.

55' Ласло Болони получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Марсель

53' Мазиз Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Кондогбия Жоффрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лоди Ренан получил желтую карточку от судьи

49' Обамеянг Пьер-Эмерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Мец

49' Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали

49' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Шейк Сабали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля