  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Каза Пиа
1:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
3' Гол
Паулинью Жуан
45' Желтая карточка
Beni
55' Желтая карточка
Варела Фернанду
1:1
58' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
1:2
61' Гол
Паулинью Жуан
72' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
90' Желтая карточка
Нето Анжело
90' Желтая карточка
Жералдеш Андре
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Паулинью Жуан
(Эсгаю Рикарду)
45'
Beni
 
55'
Варела Фернанду
 
58'
Афонсо Клейтон Мишель
(Варела Фернанду)
1:1
61'
1:2
Паулинью Жуан
(Сантуш Нуну II)
64'
 
Матеус Рейс
Сантуш Нуну II
64'
 
Катаму Жени
Эсгаю Рикарду
65'
Кардозо Фелиппе
Афонсо Клейтон Мишель
 
65'
Андраде Фернандо
Сома Юки
 
70'
Жералдеш Андре
Ларрасабаль Гаиска
 
71'
Нето Анжело
Кастро Пабло
 
72'
 
Инасиу Гонсалу
75'
 
Юлманд Мортен
Эдвардс Маркус
86'
Мартинс Рафаэл
Beni
 
88'
 
Фернандеш Матеуш
Поте
88'
 
Тринкан Франсишку
Паулинью Жуан
90'
Нето Анжело
 
90'
Жералдеш Андре
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Каза Пиа 0% (0)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 98.3% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
5
Лело
Леонардо
80
Кастро
Пабло
16
Beni
11
Сома
Юки
7
Годвин
Савиур
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
11
Сантуш
Нуну
II
5
Морита
Хидемаса
8
Поте
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
9
Дьёкереш
Виктор
Каза Пиа
3-4-2-1
Спортинг Л
3-4-2-1

История личных встреч

Каза Пиа
Спортинг Л

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:4
ПЛ
3:1
К
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 2 1
Кастро Пабло 1 0.5
Годвин Савиур 1 (1) 0.5
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулинью Жуан 3 1.5
Дьёкереш Виктор 2 1
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0

Карточки

Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 2 0
Beni 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коатес Себастьян 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Каза Пиа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Каза Пиа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Каза Пиа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Каза Пиа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Торренше - Каза Пиа 0:2 Вилаверденсе - Каза Пиа 0:2 Каза Пиа - Морейренсе 1:0
Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0
Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0

Результаты матчей

Каза Пиа
Спортинг Л

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каза Пиа
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Боавишта Боженик Роберт 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Каза Пиа Нето Анжело 2
Каза Пиа Beni 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 58'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 57'
      Beni - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 3'
      Эсгаю Рикарду сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Паулинью Жуан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Каза Пиа 0% (0)
    X 1.7% (2)
    Спортинг Л 98.3% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Каза Пиа 1:2 Спортинг Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каза Пиа 1:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Каза Пиа
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (2)
    Спортинг Л
    98.3% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    53.15% (59)
    Нет
    46.85% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    41.7% (48)
    0:2 Спортинг Л
    29.6% (34)
    0:1 Спортинг Л
    12.2% (14)
    1:3 Спортинг Л
    6.1% (7)
    0:3 Спортинг Л
    3.5% (4)
    1:4 Спортинг Л
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     