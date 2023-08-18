Тур: 2. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Nuno Almeida
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолПаулинью Жуан
45' Желтая карточкаBeni
55' Желтая карточкаВарела Фернанду
1:1
58' ГолАфонсо Клейтон Мишель
1:2
61' ГолПаулинью Жуан
72' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
90' Желтая карточкаНето Анжело
90' Желтая карточкаЖералдеш Андре
90'+8
Ход матча
3'
0:1
45'
55'
58'
61'
1:2
72'
86'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Кастро
Пабло
16
Beni
11
Сома
Юки
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
-
16 BeniПолузащитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
77 Tiago Dias2
-
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Каза Пиа
Спортинг Л
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
38
Бомбардиры внутри турнира
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|1
|Кастро Пабло
|1
|0.5
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.5
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулинью Жуан
|3
|1.5
|Дьёкереш Виктор
|2
|1
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Сантуш Нуну II
|0
|0
Карточки
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|2
|0
|Beni
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Каза Пиа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Каза Пиа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Каза Пиа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Торренше - Каза Пиа 0:2 Вилаверденсе - Каза Пиа 0:2 Каза Пиа - Морейренсе 1:0
Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0
Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0
Результаты матчей
Каза Пиа
Спортинг Л
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Каза Пиа
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Боавишта
|Боженик Роберт
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Каза Пиа
|Нето Анжело
|2
|Каза Пиа
|Beni
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каза Пиа 1:2 Спортинг Л
Исход игры
Каза Пиа
0% (0)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
98.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
41.7% (48)
0:2 Спортинг Л
29.6% (34)
0:1 Спортинг Л
12.2% (14)
1:3 Спортинг Л
6.1% (7)
0:3 Спортинг Л
3.5% (4)
1:4 Спортинг Л
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!