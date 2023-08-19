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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Витория Гимарайнш
2:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
39' Желтая карточка
Гбане Мори
44' Желтая карточка
Хавьер Марлон
0:1
55' Гол
Роко Батурина
1:1
62' Гол
Силва Тьягу
69' Желтая карточка
Вильянуэва Микель
71' Желтая карточка
Силва Тьягу
2:1
82' Гол
Nelson Da Luz
90' Желтая карточка
Перейра Габриэл
90' Желтая карточка
Гашпар Бруну
90'+10

Ход матча

39'
 
Гбане Мори
44'
 
Хавьер Марлон
55'
0:1
Роко Батурина
58'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Силва Даниэл
 
62'
Силва Тьягу
1:1
63'
 
Нету Мартим
Тиба Педру
63'
 
Depu
Роко Батурина
63'
Nelson Da Luz
Afonso Freitas
 
69'
Вильянуэва Микель
 
71'
Силва Тьягу
 
75'
 
Шаброль Тиджани
Хавьер Марлон
75'
 
Кастильо Хесус
Гбане Мори
75'
Сафира Алиссон
Jota Silva
 
75'
Феррейра Зе
Силва Тьягу
 
82'
Nelson Da Luz
(Силва Андре III)
2:1
89'
 
Мигель Монтейру
Домингес Максим
90'
 
Перейра Габриэл
90'
Гашпар Бруну
 
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 88.5% (100)
X 7.1% (8)
Жил Висенте 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
72
Afonso
Freitas
7
Силва
Андре
III
11
Jota
Silva
42
Эндрю
2
Carlos
Ze
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
21
Роко
Батурина
Витория Гимарайнш
3-5-2
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Тьягу 1 0.5
Nelson Da Luz 1 0.5
Jota Silva 1 0.5
Силва Андре III 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 2 (1) 1
Перейра Габриэл 1 0.5
Тиба Педру 1 0.5
Роко Батурина 1 0.5
Шаброль Тиджани 1 0.5
Домингес Максим 0 0
Carlos Ze 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 2 0
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Тьягу 1 0
Феррейра Зе 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Гбане Мори 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1
Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

Точный счет

2:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Брага
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Шавиш
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Шавиш
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Боавишта Боженик Роберт 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Каза Пиа Нето Анжело 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О Л - Силва Тьягу из команды Витория Гимарайнш правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 58'
      Тактическая замена. Даниэль Силва уходит с поля и его заменяет Мендеш Жоао Педро Морейра
    • 55'
      Г О О О О Л - Роко Батурина забивает ударом с правой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Marlon получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Гбане Мори из команды Жил Висенте получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Витория Гимарайнш 88.5% (100)
    X 7.1% (8)
    Жил Висенте 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 2:1 Жил Висенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    88.5% (100)
    Ничья
    7.1% (8)
    Жил Висенте
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    38.1% (43)
    1:0 Витория Гимарайнш
    34.5% (39)
    2:0 Витория Гимарайнш
    14.2% (16)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    1:2 Жил Висенте
    4.4% (5)
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