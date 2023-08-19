Тур: 2. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Нарсису Андре
2:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаГбане Мори
44' Желтая карточкаХавьер Марлон
0:1
55' ГолРоко Батурина
1:1
62' ГолСилва Тьягу
69' Желтая карточкаВильянуэва Микель
71' Желтая карточкаСилва Тьягу
2:1
82' ГолNelson Da Luz
90' Желтая карточкаПерейра Габриэл
90' Желтая карточкаГашпар Бруну
90'+10
Ход матча
39'
44'
55'
0:1
62'
1:1
63'
71'
82'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
11
Jota
Silva
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
24
Гбане
Мори
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Jota SilvaНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Depu
-
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Тьягу
|1
|0.5
|Nelson Da Luz
|1
|0.5
|Jota Silva
|1
|0.5
|Силва Андре III
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|1
|Перейра Габриэл
|1
|0.5
|Тиба Педру
|1
|0.5
|Роко Батурина
|1
|0.5
|Шаброль Тиджани
|1
|0.5
|Домингес Максим
|0
|0
|Carlos Ze
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
|Феррейра Зе
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Гбане Мори
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1
Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
Точный счет
2:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Боавишта
|Боженик Роберт
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
|Каза Пиа
|Нето Анжело
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:1 Жил Висенте
Исход игры
Витория Гимарайнш
88.5% (100)
Ничья
7.1% (8)
Жил Висенте
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (50)
Меньше
55.36% (62)
Обе команды забьют
Да
50.89% (57)
Нет
49.11% (55)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
38.1% (43)
1:0 Витория Гимарайнш
34.5% (39)
2:0 Витория Гимарайнш
14.2% (16)
1:1 Ничья
6.2% (7)
1:2 Жил Висенте
4.4% (5)
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