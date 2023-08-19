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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Лион
0:0
Первый тайм: 13'
Монпелье
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 113
Лион 93.8% (106)
X 3.5% (4)
Монпелье 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монпелье
1.92
4.24
4.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Риу
Реми
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
6
Какере
Максанс
26
Баркола
Бредли
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
10
Ляказетт
Александр
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
Лион
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монпелье

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед

32 матча

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
5:4
Л1
1:2
Л1
5:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

2.43
1.78

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

58
53

Голов в среднем за матч

1.81
1.66

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальяфико Николас 1 0.5
Какере Максанс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 2 1
Саванье Тежи 0 0
Куяте Кики 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Кумбеди Саэль 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жюльен Кристофер 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0
Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0
Монпелье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1
Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1

Результаты матчей

Лион
Монпелье

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лион
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Монпелье
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лион
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Марсель Оливейра Витор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Лоди Ренан 2
Ланс Томассон Адриен 1
Мец Ло Абабакар 1
Мец Укиджа Александр 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Весь список
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 9'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 7'
    Судья сигнализирует, что Джеффиньо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Норден Арно
  • 6'
    Шотар Жорис пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Монпелье: 33%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Лепнан Йоанн из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
    • 3'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 113
    Лион 93.8% (106)
    X 3.5% (4)
    Монпелье 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монпелье
    1.92
    4.24
    4.66
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 0:0 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:0 Монпелье

    Исход игры
    Лион
    93.1% (108)
    Ничья
    3.4% (4)
    Монпелье
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    49.1% (57)
    2:0 Лион
    18.1% (21)
    1:0 Лион
    16.4% (19)
    1:2 Монпелье
    2.6% (3)
    3:1 Лион
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Лион
    1.7% (2)
    3:0 Лион
    1.7% (2)
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