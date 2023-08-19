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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Лион
1:4
Конец матча
Монпелье
0'
13' Желтая карточка
Диоманде Синали
0:1
20' Гол
Норден Арно
28' Желтая карточка
Лепнан Йоанн
30' Undefined phrase: football_event_
Адамс Акор
0:2
39' Гол
Аль-Тамари Мусса
45' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
51' Желтая карточка
Куяте Кики
0:3
66' Гол
Аль-Тамари Мусса
1:3
69' Гол
Ляказетт Александр
80' Красная карточка
Ляказетт Александр
83' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1:4
89' Гол
Адамс Акор
90'+7

Ход матча

13'
Диоманде Синали
 
20'
0:1
Норден Арно
28'
Лепнан Йоанн
 
30'
 
Адамс Акор
39'
0:2
Аль-Тамари Мусса
45'
Кумбеди Саэль
 
51'
 
Куяте Кики
63'
 
Хазри Вахби
Норден Арно
66'
0:3
Аль-Тамари Мусса
69'
Сарр Амин
Джеффиньо
 
69'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Какере Максанс
 
69'
Ляказетт Александр
(Кумбеди Саэль)
1:3
80'
Ляказетт Александр
 
83'
Тальяфико Николас
 
89'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
89'
1:4
Адамс Акор
(Леруа Лео)
90'
 
Делайе Саша
Аль-Тамари Мусса
90'
 
Омерагич Бечир
Ферри Жордан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 532 Количество передач 300
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лион 93.1% (108)
X 3.4% (4)
Монпелье 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Риу
Реми
20
Кумбеди
Саэль
55
Чалета-Цар
Дуе
2
Диоманде
Синали
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
24
Лепнан
Йоанн
26
Баркола
Бредли
18
Шерки
Райан
47
Джеффиньо
10
Ляказетт
Александр
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
Лион
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монпелье

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед

32 матча

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
5:4
Л1
1:2
Л1
5:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

2.43
1.78

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

58
53

Голов в среднем за матч

1.81
1.66

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.5
Тальяфико Николас 1 0.5
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 1.5
Аль-Тамари Мусса 2 1
Норден Арно 1 0.5
Саванье Тежи 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 2 0
Ляказетт Александр 0 1
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жюльен Кристофер 1 0
Куяте Кики 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0
Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0
Монпелье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1
Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1

Результаты матчей

Лион
Монпелье

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лион
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ПСЖ
 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Марсель Оливейра Витор 2
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Мец Ло Абабакар 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Лепнан Йоанн из команды Лион поставил подножку. Пострадал Аль-Тамари Мусса
  • 93'
    Лион контролирует мяч.
  • 92'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Адамс Акор удалось забить из легкой позиции.
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Монпелье: 35%.
  • 89'
    Г О О О О Л - Адамс Акор забивает с левой ноги!
  • 89'
    Леруа Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Прогнозы 116
    Лион 93.1% (108)
    X 3.4% (4)
    Монпелье 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:4 Монпелье

    Исход игры
    Лион
    93.1% (108)
    Ничья
    3.4% (4)
    Монпелье
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    49.1% (57)
    2:0 Лион
    18.1% (21)
    1:0 Лион
    16.4% (19)
    1:2 Монпелье
    2.6% (3)
    3:1 Лион
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Лион
    1.7% (2)
    3:0 Лион
    1.7% (2)
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