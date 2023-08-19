Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рефери не любит споров - именно за это Кумбеди Саэль сейчас получил желтую

48' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Адамс Акор не смог попасть в створ ударом издали

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

41' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса забивает ударом с левой ноги!

38' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

31' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Монпелье отменен из-за положения "вне игры".

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монпелье

30' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Лепнан Йоанн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

28' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Удар от ворот произведет Лион

26' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

24' Кумбеди Саэль не смог попасть в створ ударом издали

24' Матч возобновлен

24' Матч остановлен

23' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

21' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Риу Реми плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' Г О О О О Л - Норден Арно забивает ударом с левой ноги!

19' Удар от ворот произведет Монпелье

19' Джеффиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Норден Арно пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем

16' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Диоманде Синали получил желтую карточку от судьи

13' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

11' Аль-Тамари Мусса не смог попасть в створ ударом издали

11' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удар от ворот произведет Монпелье

9' Джеффиньо не смог попасть в створ ударом издали

9' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Шотар Жорис пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем

3' Удар от ворот произведет Монпелье

1' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лион начинает с центра поля