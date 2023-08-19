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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Шавиш
2:4
Конец матча
Брага
0'
2' Желтая карточка
Ньякате Сику
3' Желтая карточка
Pedro Pinho
0:1
16' Гол
Брума Арминду
1:1
43' Гол
Эрнандес Эктор
2:1
53' Гол
Эрнандес Эктор
2:2
58' Гол
Орта Рикарду
67' Желтая карточка
Санка Леандру
80' Undefined phrase: football_event_
Ногейра
80' Красная карточка
Ногейра
2:3
81' Гол
Банза Симон
2:4
90' Гол
Пицци Луиш
90' Желтая карточка
Фонте Жозе
90'+12

Ход матча

2'
 
Ньякате Сику
3'
Pedro Pinho
 
16'
0:1
Брума Арминду
(Орта Рикарду)
43'
Эрнандес Эктор
(Нвакали Келечи)
1:1
46'
 
Джало Альваро
Саласар Родриго
53'
Эрнандес Эктор
(Абасс Исса)
2:1
57'
Гимарайнш Рикарду
Pedro Pinho
 
58'
2:2
Орта Рикарду
(Руис Абель)
61'
Санка Леандру
Абасс Исса
 
61'
Силла Хабиб
Коррея Жоау
 
66'
 
Орта Андре
Карвалью Витор
67'
Санка Леандру
 
68'
Педру Жоау II
Нвакали Келечи
 
76'
 
Банза Симон
Руис Абель
80'
Ногейра
 
80'
Ногейра
 
81'
2:3
Банза Симон
(Джало Альваро)
87'
 
Пицци Луиш
Брума Арминду
90'
2:4
Пицци Луиш
90'
 
Фонте Жозе
Прогнозы 115
Шавиш 1.7% (2)
X 6.1% (7)
Брага 92.2% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
7
Соуза
Бернардо
18
Pedro
Pinho
28
Нвакали
Келечи
11
Абасс
Исса
23
Эрнандес
Эктор
II
9
Виктор
Пауло
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
Шавиш
4-4-2
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Брага

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

150
81

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 2 1
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 2 1
Пицци Луиш 1 0.5
Брума Арминду 1 0.5
Банза Симон 1 0.5
Руис Абель 0 0
Джало Альваро 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 1 1
Ланга Бруну 1 1
Санка Леандру 1 0
Силла Хабиб 1 0
Pedro Pinho 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 1 0
Борха Кристиан 1 0
Ньякате Сику 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Шавиш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Шавиш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Шавиш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0
Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0
Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1

Результаты матчей

Шавиш
Брага

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Эштрела
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Бенфика
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 0:3 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боавишта
 3:0 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Эштрела
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эштрела
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бенфика
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 0:3 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Шавиш Эрнандес Эктор II 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Фонте Жозе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 96'
    Г О О О О Л - Пицци Луиш забивает ударом с правой ноги!
  • 87'
    Тактическая замена. Брума Арминду уходит с поля и его заменяет Пицци Луиш
  • 81'
    Джало Альваро сделал результативную передачу.
  • 81'
    ГОООООЛ - Банза Симон Брага забивает ударом головой
  • 80'
    УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ногейра удален с поля!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Pedro Pinho - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 2'
      Ньякате Сику совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Шавиш 1.7% (2)
    X 6.1% (7)
    Брага 92.2% (106)
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    Где смотреть матч Шавиш 2:4 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 2:4 Брага

    Исход игры
    Шавиш
    1.7% (2)
    Ничья
    6.1% (7)
    Брага
    92.2% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    47% (54)
    0:1 Брага
    20.9% (24)
    0:2 Брага
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    1:3 Брага
    5.2% (6)
    1:0 Шавиш
    1.7% (2)
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