Тур: 2. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Joao Goncalves
0'
2' Желтая карточкаНьякате Сику
3' Желтая карточкаPedro Pinho
0:1
16' ГолБрума Арминду
1:1
43' ГолЭрнандес Эктор
2:1
53' ГолЭрнандес Эктор
2:2
58' ГолОрта Рикарду
67' Желтая карточкаСанка Леандру
80' Undefined phrase: football_event_Ногейра
80' Красная карточкаНогейра
2:3
81' ГолБанза Симон
2:4
90' ГолПицци Луиш
90' Желтая карточкаФонте Жозе
90'+12
Ход матча
2'
3'
16'
0:1
43'
1:1
53'
2:1
58'
2:2
67'
80'
80'
81'
2:3
90'
2:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Коррея
Жоау
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
18
Pedro
Pinho
11
Абасс
Исса
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
-
18 Pedro PinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Шавиш
Брага
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
150
81
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|2
|1
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|2
|1
|Пицци Луиш
|1
|0.5
|Брума Арминду
|1
|0.5
|Банза Симон
|1
|0.5
|Руис Абель
|0
|0
|Джало Альваро
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|1
|1
|Ланга Бруну
|1
|1
|Санка Леандру
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Pedro Pinho
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонте Жозе
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Шавиш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Шавиш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0
Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0
Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1
Результаты матчей
Шавиш
Брага
Точный счет
2:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 2:4 Брага
Исход игры
Шавиш
1.7% (2)
Ничья
6.1% (7)
Брага
92.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Брага
47% (54)
0:1 Брага
20.9% (24)
0:2 Брага
15.7% (18)
1:1 Ничья
6.1% (7)
1:3 Брага
5.2% (6)
1:0 Шавиш
1.7% (2)
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