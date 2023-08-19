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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
АЕК
2:2
Конец матча
Динамо Загреб
0'
33' Желтая карточка
Иванушец Лука
0:1
45' Гол
Шутало Йосип
0:2
65' Гол
Любичич Роберт
70' Желтая карточка
Мишич Йосип
76' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
80' Желтая карточка
Шутало Йосип
90' Желтая карточка
Марин Антонио
90' Желтая карточка
Мукуди Ароль
0:2
90' Не забитый пенальти
Гарсия Леви
1:2
90' Гол
Вида Домагой
2:2
90' Гол
Араужо Серхио
90'+12

Ход матча

33'
 
Иванушец Лука
45'
0:1
Шутало Йосип
65'
0:2
Любичич Роберт
(Петкович Бруно)
67'
Элиассон Никлас
Амрабат Нордин
 
67'
Араужо Серхио
Цубер Стивен
 
67'
Гачинович Мийат
Шиманьски Дамиан
 
70'
 
Мишич Йосип
75'
Манталос Петрос
Йонссон Йенс
 
75'
Галанопулос Костас
Пинеда Орбелин
 
76'
 
Михайличенко Богдан
80'
 
Шутало Йосип
86'
 
Марин Антонио
Шпикич Дарио
90'
 
Марин Антонио
90'
Мукуди Ароль
 
90'
Гарсия Леви
0:2
90'
Вида Домагой
1:2
90'
Араужо Серхио
(Элиассон Никлас)
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 7 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
5
Амрабат
Нордин
10
Цубер
Стивен
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
15
Михайличенко
Богдан
7
Иванушец
Лука
9
Петкович
Бруно
АЕК
4-2-3-1
Динамо Загреб
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Динамо Загреб

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 1 0.5
Галанопулос Костас 1 0.5
Писарро Родольфо 0 0
Гарсия Леви 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванушец Лука 3 0.75
Петкович Бруно 1 0.25
Марин Антонио 1 0.25
Любичич Роберт 1 0.25
Эмрели Махир 1 0.25
Булат Марко 1 0.25
Шутало Йосип 1 0.25
Мохаррами Садех 0 0
Мишич Йосип 0 0
Сучич Петар 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванушец Лука 2 0
Мишич Йосип 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Шпикич Дарио 1 0
Шутало Йосип 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0
Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Загреб - АЕК 1:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3
Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2

Результаты матчей

АЕК
Динамо Загреб

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЕК
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Шутало Йосип бьет в цель!
    • 33'
      Иванушец Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OPAP Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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