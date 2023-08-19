Ашраф Хакими в своей штрафной площадке наступил на ногу Закарии Абухляля, и у того даже слетала бутса. Жёлтая карточка показана Хакими.

Предупреждение досталось и Доннарумме - за споры с арбитром.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Закария Абухляль (с пенальти)! В левую часть створа отправил мяч Абухляль с одиннадцатиметровой отметки, а Доннарумма зря бросился в другую сторону!

А ведь мы предупреждали, что "ПСЖ" нужно забивать второй гол в ворота "Тулузы" во избежание неприятных сюрпризов.

Левым полуфлангом атаковал всё тот же Закария Абухляль, но здорово на опыте против него действовал Маркиньос, и углового не будет.

Маркиньос отдал пас вправо на Усмана Дембеле, после чьего навеса отбили мяч хозяева, но на подборе были также парижане.

Карлос Солер вступил в игру в составе "ПСЖ" вместо Витиньи. Также Данилу Перейра вышел на поле у гостей, а отдыхать отправился Люка Эрнандес.

Отобрали мяч гости впереди на правом фланге, и получил возможность забить гол Венсан Сьерро, который из пределов штрафной площади низом пробил левее створа.

Килиан Мбаппе получил пас, слегка войдя в левую часть штрафной площади "Тулузы". Далее последовал удар от форварда сборной Франции - и заблокированной стала эта попытка.

Мануэль Угарте получил жёлтую карточку за грубую игру, а если конкретно, то за то, что срубил Венсана Сьерро около штрафной площади хозяев.

Итак, наступает последняя 10-минутка матча. Счёт скользкий в пользу "Пари Сен-Жермен", так что нельзя сказать, что победа гостям гарантирована.

Тийс Даллинга проникающим пасом на левый полуфланг подключал к атаке "Тулузы" Закарию Абухляля, но Маркиньос чисто сыграл в подкате, выбив мяч на угловой.

Заметался мяч вторым этажом по штрафной площадке "ПСЖ" после одного углового, и в итоге Маркиньос вынес игровой снаряд на ещё один корнер.

Миккел Деслер прессинговал Килиана Мбаппе, который нашёл себе место на левом фланге своей половины поля. Хотел супернападающий фиксации фола в его адрес, но арбитр дал понять, что всё там в рамках правил.

Всё-таки "ПСЖ" лучше забить ещё гол в чужие ворота, чтобы чувствовать себя поувереннее, а то мало ли что ещё может случиться.

Объявлена пауза на водопой. Надо освежиться футболистам. Говорят, 29 градусов Цельсия сейчас в Тулузе.

Тем временем две замены происходят в составе "Тулузы": Янис Беграуи выходит вместо Тийса Даллинги, а Никлас Шмидт - вместо Кристиана Кассереса.

Янис Беграуи свеж и активен. С подступов к штрафной площади только что пробил он низом несильно и не попал в левый угол. Джанлуиджи Доннарумма всё видел, правильно оценил ситуацию и дал мячу спокойно выкатиться за лицевую.

Янис Беграуи свеж и активен. С подступов к штрафной площади только что пробил он низом несильно и не попал в левый угол. Джанлуиджи Доннарумма всё видел, правильно оценил ситуацию и дал мячу спокойно выкатиться за лицевую.

Килиан Мбаппе оказался с мячом в районе правого угла вратарской и выполнил сквозной прострел, однако никого из игроков "ПСЖ", готовых замкнуть эту передачу, на пути футбольного снаряда не оказалось.

Усман Дембеле вошёл в штрафную площадь соперника справа, сместился к центру и нанёс в скольжении заблокированный удар, после чего добивание также было накрыто хозяевами.

Закария Абухляль прострелил с левой стороны на линию вратарской, а Джанлуиджи Доннарумма не сразу зафиксировал мяч в перчатках, но не дал усомниться в том, что он контролировал ситуацию.

Витинья разбежался по зоне правого инсайда под длинный заброс партнёра, оказался с глазу на глаз с Рестесом и прокинул мяч мимо вратаря соперника, не попал в ближний угол, чуть мимо створа вышло.

В стеночку заиграли парижане перед чужой штрафной площадью, однако продвинуться вперёд не получилось, и снова с центра поля начинается позиционная атака "ПСЖ".

Перехват в центре поля совершили игроки "Тулузы", продвинулся Франк Магри к штрафной площади "ПСЖ" и нанёс заблокированный удар.

Кристиан Кассерес сыграл рукой на половине поля соперника, зафиксировано нарушение правил в атаке от "Тулузы".

ГОЛ! 0:1! Уоррен Заир-Эмери! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! Во время развития атаки гостей Витинья справа оказался во "вне игры", после чего Заир-Эмери дальним ударом поразил правый нижний угол.

Двойная замена происходит в составе "ПСЖ": Килиан Мбаппе и Усман Дембеле появляются на поле вместо Ли Кан-Ина и Фабиана Руиса.

Мбаппе бодрячком так выскочил на футбольное поле. Видно, что соскучился по футболу Килиан, так и не перешедший в мадридский "Реал".

Мбаппе с подступов к штрафной площади катил в район линии вратарской на Дембеле, но сильнее, чем нужно было, поэтому мяч финишировал в руках Рестеса.

"ПСЖ" сейчас имеет хорошие игровые перспективы в текущем матче, поскольку выход на поле Мбаппе реально оживил игру гостей.

Килиан Мбаппе заработал штрафной удар на половине поля соперника, до ворот было метров двадцать, и решили парижане разыграть стандарт, вскоре после чего потеряли мяч.

Удалась ответная атака футболистам "Тулузы", и Тийс Даллинга наносил удар с правого полуфланга, но не смог застать врасплох Джанлуиджи Доннарумму.

Денис Генро вышел на замену в составе "Тулузы". Завершён сегодняшний матч в рамках этой перестановки для Франка Магри.

Мануэль Угарте в центре поля обрезал свою команду, отдав неточный пас Витинье, однако быстро владение вернулось к парижанам.

Килиан Мбаппе ворвался в левую часть чужой штрафной площади и рухнул на газон. Судья не назначает пенальти, а нападающий "ПСЖ" не понимает, почему рефери бездействует.

Видеоассистенты теперь смотрят эпизод. Расмус Николайсен явно зацепил Килиана Мбаппе за ногу. Гланвый арбитр пошёл сам смотреть монитор.

Пенальти в пользу "ПСЖ"! Всё там понятно, действительно было нарушение правил. Неясно, зачем главный арбитр сам бегал смотреть повтор, почему ему не хватило консультаций с видеоассистентами.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Килиан Мбаппе (с пенальти)! Собрался Мбаппе, выдохнул и пробил с одиннадцатиметровой отметки в левый от себя угол. Рестес кинулся в противоположную сторону - не угадал.

Весьма эмоционально Мбаппе отпраздновал свой забитый гол, перепрыгнул через рекламный щит за воротами и побежал к болельщикам разделить свою радость с ними.

Открыв счёт, "ПСЖ" продолжает держать мяч на половине поля соперника. "Тулуза" оказалась не готова к усилению давления на её оборону после выхода на поле Мбаппе и Дембеле.

Уверенно себя чувствует команда гостей на футбольном поле. Маркиньос разыгрывает мяч с партнёрами. Легко выходят из-под подобия прессинга подопечные Луиса Энрике.

Мануэль Угарте оказался лежащим на газоне в середине поля. Мелко нарушили против него правила. Кристиан Кассерес провинился в этой ситуации.

Килиан Мбаппе придержал мяч перед чужой штрафной площадкой и покатил его на Ашрафа Хакими, который из зоны левого инсайда пробил в ближний угол, а сфера от Миккела Деслера срикошетила на угловой. После корнера не возникло опасности перед воротами "Тулузы".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Не был открыт счёт в первом тайме. "Тулуза" и "ПСЖ" пока играют по нолям. Отдохнём и вернёмся на второй тайм.

45' Да, так и есть, зафиксировано положение "вне игры" у Гонсалу Рамуша после консультации главного арбитра с видеоассистентами.

45' Гонсалу Рамуш упал в правой части чужой штрафной площади, когда подкат против него сделал Расмус Николайсен. Игра приостановлена. Главный арбитр слушает ВАР. Но там офсайд был, видно на повторе для телезрителей.

45' В то же время форварду "ПСЖ" Ли Кан-Ину достаётся жёлтая карточка за грубую игру.

45' +2 минуты к первому тайму.

45' Получает медицинскую помощь Гийом Рестес после столкновения с нападающим соперника Ли Кан-Ином.

45' ОПАСНО! Фабиан Руис прострелил с левого фланга на ближний край вратарской, откуда Гонсалу Рамуш не смог пробить мяч сквозь Гийома Рестеса, а Ли Кан-Ин на добивании уже нарушил правила против вратаря соперника.

44' Команды несколько взбодрились в концовке первого тайма. Видать, есть у футболистов понимание, что забитый гол в раздевалку им не помешал бы.

43' Пришёл черёд Ли Кан-Ина угрожать чужим воротам. С левого полуфланга прицеливался он в ближнюю девятку, однако не сумел поразить её, направив мяч мимо мишени.

43' Миккел Деслер дважды прикладывался по воротам "ПСЖ" с подступов к штрафной площади. В первом случае был рикошет от Мануэля Угарте, а во втором игрок "Лорьяна" послал мяч немного выше створа.

42' С правого фланга Ли Кан-Ин выполнил подачу корнера, а Муса Диарра головой перехватил мяч, ничего опасного не получилось.

41' Ашраф Хакими вёл мяч по зоне правого инсайда и пустил над ним контроль, но Расмус Николайсен сам подарил парижанам угловой, плохо обработав игровой снаряд.

39' МОМЕНТ! Ашраф Хакими покатил мяч справа в центр из правой части чужой штрафной площади, а Гонсалу Рамуш на исполнение пробил в правый угол, только немножко не попал в створ.

38' Приближается уже перерыв, и можно констатировать, что "ПСЖ" мог бы и получше играть в атаке, почётчё, а то малый КПД в нападении у гостей.

37' Ли Кан-Ин сам не понимает, как он мог упустить мяч за боковую линию в атаке на левом фланге. Сильно подвела сейчас техника южнокорейского футболиста.

36' Офсайд зафиксирован у "Тулузы". В центральной зоне открывался игрок под кручёную подачу с левого фланга и оказался в положении "вне игры".

35' Витинья решился на удар из-за пределов штрафной площади с правого полуфланга, только не рассчитал точность удара, левее створа полетел мяч.

34' Уоррен Заир-Эмери делал доставку мяча в штрафную площадь "Тулузы" с левой стороны, и разобрались там хозяева, вынесли мяч.

33' Мануэль Угарте по зоне левого инсайда выкручивал закидушку вперёд на набегавшего Витинью, однако получилось в руки Гийома Рестеса.

32' Возле центрального круга упал Заир-Эмери, но не просто так, а потому что в него на полном ходу влетел Суасо. Не выдаёт жёлтую карточку арбитр за такой фол.

30' Габриэль Суасо планировал со своей половины поля продвинуться с мячом вперёд по левому флангу, однако Ашраф Хакими поставил перед ним шлагбаум и нарушил правила.

29' Габриэль Суасо в падении ногой выбил мяч на угловой, чтобы он не достался Ашрафу Хакими, которому была адресована у "ПСЖ" диагональная подача с левого фланга.

28' Редкая контратака прошла у "Тулузы" с прострелом с правого фланга, и Закария Абухляль в центре штрафной площади разминулся с мячом, а то мог бы опасно бить и поражать цель.

27' Нужно прибавлять в остроте своих атак парижской команде, если она хочет побыстрее выйти вперёд в сегодняшнем матче и играть спокойно.

26' Ашраф Хакими в центральной части поля совершил нарушение правил против Франка Магри, навалившись на того сверху в верховой борьбе.

24' Объявлен перерыв на водопой. Тренеры традиционно используют эту паузу, чтобы довести свои мысли до футболистов.

23' Состоялась у парижан подача углового с правого фланга. Снова Ли Кан-Ин выполнял навес. После этого верхом сыграл сначала Николайсен, а потом и Суасо, удалось хозяевам избежать опасной ситуации у своих ворот.

22' Милан Шкриньяр откликнулся на подачу углового Ли Кан-Ином с левого фланга и пробил из верховой борьбы - мяч отправился на очередной корнер для "ПСЖ".

21' Давненько "Тулуза" уже не выбиралась в свои атаки, обосновалась она на своей половине поля, хотя был отрезок, когда казалось, что она стремится играть на равных.

20' ОПАСНО! Наконец-то возник острый момент в сегодняшней встрече. Витинья забросил мяч в зону правого инсайда, откуда Хакими приложился низом в ближний угол, где мяч парировал Рестес.

18' Пошла теперь подача в штрафную площадь "Тулузы", а Расмус Николайсен прервал этот навес, так что снова ничего интересного.

17' Всё та же картина на футбольном поле: "ПСЖ" спокойно держит мяч, но не запускает его в штрафную площадь соперника.

15' В целом парижская команда имеет преимущество по игре, однако не выливается это пока ни во что значительное.

14' Долго держит мяч "Пари Сен-Жермен", только не может придумать интересных и чётких продолжений, чтобы создавать остроту у чужих ворот.

12' "Тулуза", в отличие от "ПСЖ", одержала победу в первом туре - от её действий пострадал "Нант". Так что три очка уже есть в таблице у хозяев, тогда как у гостей пока лишь одно.

11' Кристиан Кассерес теперь записал на свой счёт небольшое нарушение правил в центре поля. Обхватил он сзади Ли Кан-Ина и услышал свисток арбитра, поэтому вынужден был прекратить настойчивую опеку соперника.

10' Пока Фабиан Руис держал мяч на своей половине поля и не спешил с ним расставаться, Логан Коста ударил его по ногам, что не осталось без внимания рефери. Мелкий фол от "Лорьяна".

9' Кассерес разыграл угловой на левом фланге, дальше последовал у хозяев длинный заброс на правый угол вратарской, состоялась верховая борьба, но арбитр уже зафиксировал, что мяч покинул пределы поля от "Лорьяна".

7' Закария Абухляль подхватил мяч около центральной лини поля на правом фланге и резко устремился вперёд. Когда он приблизился в штрафной площади, сделал поперечную передачу на соперника. Перспективную атаку загубил сейчас "Лорьян".

6' "Тулуза" демонстрирует, что не намерена довольствоваться ролью обороняющейся команды. Пытались убежать сейчас в ответную атаку хозяева, но слишком сместились к правому флангу и упустили мяч за боковую линию.

5' Неудачно исполнили стандартное положение футболисты хозяев: подача в правую часть штрафной площади оказалась слишком сильной, чтобы её кто-то мог нормально достать и зацепить.

4' Штрафной удар заработала "Тулуза" на половине поля противника. Габриэль Суасо получил по ногам от соперника метрах в пятнадцати от штрафной площади "ПСЖ". Заир-Эмери совершил фол в этой ситуации.

3' Напомним, что "ПСЖ" в первом туре потерял очки против "Лорьяна", поэтому сегодня команде Луиса Энрике точно нужна победа. Длинная диагональ пошла у гостей направо в штрафную площадь хозяев, а там угловой заработать у парижан не получилось, защитник скинул мяч в руки Рестесу.

2' Парижане начали матч достаточно активно. Не стали они пасоваться на своей половине поля, а пошли в атаку. Первый накат соперника хозяева отбили, но скоро второй намечается.

1' "Тулуза" сегодня в бело-фиолетовых полосатых футболках и чёрных трусах, "ПСЖ" - в синих футболках и белых трусах, Килиан Мбаппе - в запасе.