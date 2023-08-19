  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Тулуза
1:1
Второй тайм: 90+'
ПСЖ
0'
45' Желтая карточка
Кан-Ин Ли
0:1
62' Пенальти
Мбаппе Килиан
81' Желтая карточка
Угарте Мануэль
86' Желтая карточка
Доннарумма Джанлуиджи
1:1
87' Пенальти
Абухляль Закария

Ход матча

45'
 
Кан-Ин Ли
51'
 
Мбаппе Килиан
Кан-Ин Ли
51'
 
Дембеле Усман
Фабиан Руис
57'
Генро Денис
Магри Франк
 
62'
0:1
Мбаппе Килиан
71'
Шмидт Никлас
Кассерес Кристиан
 
71'
Беграуи Янис
Даллинга Тийс
 
78'
 
Данилу Перейра
Эрнандес Люка
78'
 
Солер Карлос
Витинья
81'
 
Угарте Мануэль
86'
 
Доннарумма Джанлуиджи
87'
Абухляль Закария
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 110 Количество передач 425
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 126
Тулуза 5.6% (7)
X 7.9% (10)
ПСЖ 86.5% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
ПСЖ
70.00
8.00
1.76
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
3
Деслер
Миккел
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
19
Магри
Франк
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
8
Фабиан
Руис
17
Витинья
II
9
Рамуш
Гонсалу
19
Кан-Ин
Ли
Тулуза
3-4-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
ПСЖ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

30 матчей

16.7%
10%
73.3%
5 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.65

Среднее время на гол

97
139

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.29
1.69

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николайсен Расмус 1 0.5
Абухляль Закария 1 0.5
Диарра Мусса 0 0
Шаиби Фарес 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.5

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Коста Логан 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кан-Ин Ли 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2
Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0
ПСЖ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2

Результаты матчей

Тулуза
ПСЖ

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тулуза
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ПСЖ
 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тулуза
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Марсель Оливейра Витор 2
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Мец Ло Абабакар 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    +7 минут ко второму тайму.
  • 90'
    Маркиньос отдал пас вправо на Усмана Дембеле, после чьего навеса отбили мяч хозяева, но на подборе были также парижане.
  • 89'
    Левым полуфлангом атаковал всё тот же Закария Абухляль, но здорово на опыте против него действовал Маркиньос, и углового не будет.
  • 88'
    А ведь мы предупреждали, что "ПСЖ" нужно забивать второй гол в ворота "Тулузы" во избежание неприятных сюрпризов.
  • Пенальти
    87'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Закария Абухляль (с пенальти)!
    В левую часть створа отправил мяч Абухляль с одиннадцатиметровой отметки, а Доннарумма зря бросился в другую сторону!
  • Желтая карточка
    86'
    Предупреждение досталось и Доннарумме - за споры с арбитром.
  • Желтая карточка
    85'
    Ашраф Хакими в своей штрафной площадке наступил на ногу Закарии Абухляля, и у того даже слетала бутса. Жёлтая карточка показана Хакими.
  • Пенальти!
    85'
    Пенальти в пользу "Тулузы"!
  • Угловой
    84'
    Заметался мяч вторым этажом по штрафной площадке "ПСЖ" после одного углового, и в итоге Маркиньос вынес игровой снаряд на ещё один корнер.
  • Угловой
    83'
    Тийс Даллинга проникающим пасом на левый полуфланг подключал к атаке "Тулузы" Закарию Абухляля, но Маркиньос чисто сыграл в подкате, выбив мяч на угловой.
  • 82'
    Итак, наступает последняя 10-минутка матча. Счёт скользкий в пользу "Пари Сен-Жермен", так что нельзя сказать, что победа гостям гарантирована.
  • Желтая карточка
    81'
    Мануэль Угарте получил жёлтую карточку за грубую игру, а если конкретно, то за то, что срубил Венсана Сьерро около штрафной площади хозяев.
  • 80'
    Килиан Мбаппе получил пас, слегка войдя в левую часть штрафной площади "Тулузы". Далее последовал удар от форварда сборной Франции - и заблокированной стала эта попытка.
  • Опасный момент
    79'
    Отобрали мяч гости впереди на правом фланге, и получил возможность забить гол Венсан Сьерро, который из пределов штрафной площади низом пробил левее створа.
  • Замена
    78'
    Карлос Солер вступил в игру в составе "ПСЖ" вместо Витиньи. Также Данилу Перейра вышел на поле у гостей, а отдыхать отправился Люка Эрнандес.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      77'
      Витинья разбежался по зоне правого инсайда под длинный заброс партнёра, оказался с глазу на глаз с Рестесом и прокинул мяч мимо вратаря соперника, не попал в ближний угол, чуть мимо створа вышло.
    • 76'
      Закария Абухляль прострелил с левой стороны на линию вратарской, а Джанлуиджи Доннарумма не сразу зафиксировал мяч в перчатках, но не дал усомниться в том, что он контролировал ситуацию.
    • Опасный момент
      75'
      Усман Дембеле вошёл в штрафную площадь соперника справа, сместился к центру и нанёс в скольжении заблокированный удар, после чего добивание также было накрыто хозяевами.
    • 74'
      Килиан Мбаппе оказался с мячом в районе правого угла вратарской и выполнил сквозной прострел, однако никого из игроков "ПСЖ", готовых замкнуть эту передачу, на пути футбольного снаряда не оказалось.
    • 73'
      Янис Беграуи свеж и активен. С подступов к штрафной площади только что пробил он низом несильно и не попал в левый угол. Джанлуиджи Доннарумма всё видел, правильно оценил ситуацию и дал мячу спокойно выкатиться за лицевую.
    • 72'
      Янис Беграуи свеж и активен. С подступов к штрафной площади только что пробил он низом несильно и не попал в левый угол. Джанлуиджи Доннарумма всё видел, правильно оценил ситуацию и дал мячу спокойно выкатиться за лицевую.
    • Замена
      71'
      Тем временем две замены происходят в составе "Тулузы": Янис Беграуи выходит вместо Тийса Даллинги, а Никлас Шмидт - вместо Кристиана Кассереса.
    • Судья
      70'
      Объявлена пауза на водопой. Надо освежиться футболистам. Говорят, 29 градусов Цельсия сейчас в Тулузе.
    • 69'
      Всё-таки "ПСЖ" лучше забить ещё гол в чужие ворота, чтобы чувствовать себя поувереннее, а то мало ли что ещё может случиться.
    • Судья
      68'
      Миккел Деслер прессинговал Килиана Мбаппе, который нашёл себе место на левом фланге своей половины поля. Хотел супернападающий фиксации фола в его адрес, но арбитр дал понять, что всё там в рамках правил.
    • Угловой
      67'
      Килиан Мбаппе придержал мяч перед чужой штрафной площадкой и покатил его на Ашрафа Хакими, который из зоны левого инсайда пробил в ближний угол, а сфера от Миккела Деслера срикошетила на угловой. После корнера не возникло опасности перед воротами "Тулузы".
    • Фол, нарушение
      66'
      Мануэль Угарте оказался лежащим на газоне в середине поля. Мелко нарушили против него правила. Кристиан Кассерес провинился в этой ситуации.
    • 65'
      Уверенно себя чувствует команда гостей на футбольном поле. Маркиньос разыгрывает мяч с партнёрами. Легко выходят из-под подобия прессинга подопечные Луиса Энрике.
    • 64'
      Открыв счёт, "ПСЖ" продолжает держать мяч на половине поля соперника. "Тулуза" оказалась не готова к усилению давления на её оборону после выхода на поле Мбаппе и Дембеле.
    • 63'
      Весьма эмоционально Мбаппе отпраздновал свой забитый гол, перепрыгнул через рекламный щит за воротами и побежал к болельщикам разделить свою радость с ними.
    • Пенальти
      62'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Килиан Мбаппе (с пенальти)!
      Собрался Мбаппе, выдохнул и пробил с одиннадцатиметровой отметки в левый от себя угол. Рестес кинулся в противоположную сторону - не угадал. 
    • Пенальти!
      61'
      Пенальти в пользу "ПСЖ"! Всё там понятно, действительно было нарушение правил. Неясно, зачем главный арбитр сам бегал смотреть повтор, почему ему не хватило консультаций с видеоассистентами.
    • Видеоповтор
      60'
      Видеоассистенты теперь смотрят эпизод. Расмус Николайсен явно зацепил Килиана Мбаппе за ногу. Гланвый арбитр пошёл сам смотреть монитор.
    • Судья
      59'
      Килиан Мбаппе ворвался в левую часть чужой штрафной площади и рухнул на газон. Судья не назначает пенальти, а нападающий "ПСЖ" не понимает, почему рефери бездействует. 
    • 58'
      Мануэль Угарте в центре поля обрезал свою команду, отдав неточный пас Витинье, однако быстро владение вернулось к парижанам.
    • Замена
      57'
      Денис Генро вышел на замену в составе "Тулузы". Завершён сегодняшний матч в рамках этой перестановки для Франка Магри.
    • 56'
      Удалась ответная атака футболистам "Тулузы", и Тийс Даллинга наносил удар с правого полуфланга, но не смог застать врасплох Джанлуиджи Доннарумму.
    • Фол, нарушение
      55'
      Килиан Мбаппе заработал штрафной удар на половине поля соперника, до ворот было метров двадцать, и решили парижане разыграть стандарт, вскоре после чего потеряли мяч.
    • 54'
      "ПСЖ" сейчас имеет хорошие игровые перспективы в текущем матче, поскольку выход на поле Мбаппе реально оживил игру гостей.
    • 53'
      Мбаппе с подступов к штрафной площади катил в район линии вратарской на Дембеле, но сильнее, чем нужно было, поэтому мяч финишировал в руках Рестеса.
    • 52'
      Мбаппе бодрячком так выскочил на футбольное поле. Видно, что соскучился по футболу Килиан, так и не перешедший в мадридский "Реал".
    • Замена
      51'
      Двойная замена происходит в составе "ПСЖ": Килиан Мбаппе и Усман Дембеле появляются на поле вместо Ли Кан-Ина и Фабиана Руиса.
    • Офсайд
      50'
      ГОЛ! 0:1! Уоррен Заир-Эмери! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД!
      Во время развития атаки гостей Витинья справа оказался во "вне игры", после чего Заир-Эмери дальним ударом поразил правый нижний угол.
    • Фол, нарушение
      49'
      Кристиан Кассерес сыграл рукой на половине поля соперника, зафиксировано нарушение правил в атаке от "Тулузы".
    • 48'
      Перехват в центре поля совершили игроки "Тулузы", продвинулся Франк Магри к штрафной площади "ПСЖ" и нанёс заблокированный удар.
    • 47'
      В стеночку заиграли парижане перед чужой штрафной площадью, однако продвинуться вперёд не получилось, и снова с центра поля начинается позиционная атака "ПСЖ".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Не был открыт счёт в первом тайме. "Тулуза" и "ПСЖ" пока играют по нолям. Отдохнём и вернёмся на второй тайм.
    • Офсайд
      45'
      Да, так и есть, зафиксировано положение "вне игры" у Гонсалу Рамуша после консультации главного арбитра с видеоассистентами.
    • Видеоповтор
      45'
      Гонсалу Рамуш упал в правой части чужой штрафной площади, когда подкат против него сделал Расмус Николайсен. Игра приостановлена. Главный арбитр слушает ВАР. Но там офсайд был, видно на повторе для телезрителей. 
    • Желтая карточка
      45'
      В то же время форварду "ПСЖ" Ли Кан-Ину достаётся жёлтая карточка за грубую игру.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Травма, повреждение
      45'
      Получает медицинскую помощь Гийом Рестес после столкновения с нападающим соперника Ли Кан-Ином.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Фабиан Руис прострелил с левого фланга на ближний край вратарской, откуда Гонсалу Рамуш не смог пробить мяч сквозь Гийома Рестеса, а Ли Кан-Ин на добивании уже нарушил правила против вратаря соперника.
    • 44'
      Команды несколько взбодрились в концовке первого тайма. Видать, есть у футболистов понимание, что забитый гол в раздевалку им не помешал бы.
    • Опасный момент
      43'
      Пришёл черёд Ли Кан-Ина угрожать чужим воротам. С левого полуфланга прицеливался он в ближнюю девятку, однако не сумел поразить её, направив мяч мимо мишени.
    • Опасный момент
      43'
      Миккел Деслер дважды прикладывался по воротам "ПСЖ" с подступов к штрафной площади. В первом случае был рикошет от Мануэля Угарте, а во втором игрок "Лорьяна" послал мяч немного выше створа.
    • 42'
      С правого фланга Ли Кан-Ин выполнил подачу корнера, а Муса Диарра головой перехватил мяч, ничего опасного не получилось.
    • Угловой
      41'
      Ашраф Хакими вёл мяч по зоне правого инсайда и пустил над ним контроль, но Расмус Николайсен сам подарил парижанам угловой, плохо обработав игровой снаряд.
    • Опасный момент
      39'
      МОМЕНТ! Ашраф Хакими покатил мяч справа в центр из правой части чужой штрафной площади, а Гонсалу Рамуш на исполнение пробил в правый угол, только немножко не попал в створ.
    • 38'
      Приближается уже перерыв, и можно констатировать, что "ПСЖ" мог бы и получше играть в атаке, почётчё, а то малый КПД в нападении у гостей.
    • 37'
      Ли Кан-Ин сам не понимает, как он мог упустить мяч за боковую линию в атаке на левом фланге. Сильно подвела сейчас техника южнокорейского футболиста.
    • Офсайд
      36'
      Офсайд зафиксирован у "Тулузы". В центральной зоне открывался игрок под кручёную подачу с левого фланга и оказался в положении "вне игры".
    • 35'
      Витинья решился на удар из-за пределов штрафной площади с правого полуфланга, только не рассчитал точность удара, левее створа полетел мяч.
    • 34'
      Уоррен Заир-Эмери делал доставку мяча в штрафную площадь "Тулузы" с левой стороны, и разобрались там хозяева, вынесли мяч.
    • 33'
      Мануэль Угарте по зоне левого инсайда выкручивал закидушку вперёд на набегавшего Витинью, однако получилось в руки Гийома Рестеса. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Возле центрального круга упал Заир-Эмери, но не просто так, а потому что в него на полном ходу влетел Суасо. Не выдаёт жёлтую карточку арбитр за такой фол.
    • Фол, нарушение
      30'
      Габриэль Суасо планировал со своей половины поля продвинуться с мячом вперёд по левому флангу, однако Ашраф Хакими поставил перед ним шлагбаум и нарушил правила.
    • Угловой
      29'
      Габриэль Суасо в падении ногой выбил мяч на угловой, чтобы он не достался Ашрафу Хакими, которому была адресована у "ПСЖ" диагональная подача с левого фланга.
    • 28'
      Редкая контратака прошла у "Тулузы" с прострелом с правого фланга, и Закария Абухляль в центре штрафной площади разминулся с мячом, а то мог бы опасно бить и поражать цель.
    • 27'
      Нужно прибавлять в остроте своих атак парижской команде, если она хочет побыстрее выйти вперёд в сегодняшнем матче и играть спокойно.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ашраф Хакими в центральной части поля совершил нарушение правил против Франка Магри, навалившись на того сверху в верховой борьбе.
    • Судья
      24'
      Объявлен перерыв на водопой. Тренеры традиционно используют эту паузу, чтобы довести свои мысли до футболистов.
    • Угловой
      23'
      Состоялась у парижан подача углового с правого фланга. Снова Ли Кан-Ин выполнял навес. После этого верхом сыграл сначала Николайсен, а потом и Суасо, удалось хозяевам избежать опасной ситуации у своих ворот.
    • Угловой
      22'
      Милан Шкриньяр откликнулся на подачу углового Ли Кан-Ином с левого фланга и пробил из верховой борьбы - мяч отправился на очередной корнер для "ПСЖ".
    • 21'
      Давненько "Тулуза" уже не выбиралась в свои атаки, обосновалась она на своей половине поля, хотя был отрезок, когда казалось, что она стремится играть на равных.
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Наконец-то возник острый момент в сегодняшней встрече. Витинья забросил мяч в зону правого инсайда, откуда Хакими приложился низом в ближний угол, где мяч парировал Рестес.
    • 18'
      Пошла теперь подача в штрафную площадь "Тулузы", а Расмус Николайсен прервал этот навес, так что снова ничего интересного.
    • 17'
      Всё та же картина на футбольном поле: "ПСЖ" спокойно держит мяч, но не запускает его в штрафную площадь соперника.
    • 15'
      В целом парижская команда имеет преимущество по игре, однако не выливается это пока ни во что значительное.
    • 14'
      Долго держит мяч "Пари Сен-Жермен", только не может придумать интересных и чётких продолжений, чтобы создавать остроту у чужих ворот.
    • 12'
      "Тулуза", в отличие от "ПСЖ", одержала победу в первом туре - от её действий пострадал "Нант". Так что три очка уже есть в таблице у хозяев, тогда как у гостей пока лишь одно.
    • Фол, нарушение
      11'
      Кристиан Кассерес теперь записал на свой счёт небольшое нарушение правил в центре поля. Обхватил он сзади Ли Кан-Ина и услышал свисток арбитра, поэтому вынужден был прекратить настойчивую опеку соперника.
    • Фол, нарушение
      10'
      Пока Фабиан Руис держал мяч на своей половине поля и не спешил с ним расставаться, Логан Коста ударил его по ногам, что не осталось без внимания рефери. Мелкий фол от "Лорьяна".
    • Угловой
      9'
      Кассерес разыграл угловой на левом фланге, дальше последовал у хозяев длинный заброс на правый угол вратарской, состоялась верховая борьба, но арбитр уже зафиксировал, что мяч покинул пределы поля от "Лорьяна".
    • 7'
      Закария Абухляль подхватил мяч около центральной лини поля на правом фланге и резко устремился вперёд. Когда он приблизился в штрафной площади, сделал поперечную передачу на соперника. Перспективную атаку загубил сейчас "Лорьян".
    • 6'
      "Тулуза" демонстрирует, что не намерена довольствоваться ролью обороняющейся команды. Пытались убежать сейчас в ответную атаку хозяева, но слишком сместились к правому флангу и упустили мяч за боковую линию. 
    • 5'
      Неудачно исполнили стандартное положение футболисты хозяев: подача в правую часть штрафной площади оказалась слишком сильной, чтобы её кто-то мог нормально достать и зацепить.
    • Фол, нарушение
      4'
      Штрафной удар заработала "Тулуза" на половине поля противника. Габриэль Суасо получил по ногам от соперника метрах в пятнадцати от штрафной площади "ПСЖ". Заир-Эмери совершил фол в этой ситуации.
    • 3'
      Напомним, что "ПСЖ" в первом туре потерял очки против "Лорьяна", поэтому сегодня команде Луиса Энрике точно нужна победа. Длинная диагональ пошла у гостей направо в штрафную площадь хозяев, а там угловой заработать у парижан не получилось, защитник скинул мяч в руки Рестесу.
    • 2'
      Парижане начали матч достаточно активно. Не стали они пасоваться на своей половине поля, а пошли в атаку. Первый накат соперника хозяева отбили, но скоро второй намечается.
    • 1'
      "Тулуза" сегодня в бело-фиолетовых полосатых футболках и чёрных трусах, "ПСЖ" - в синих футболках и белых трусах, Килиан Мбаппе - в запасе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Тулуза 1:1 ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 ПСЖ

    Исход игры
    Тулуза
    5.6% (7)
    Ничья
    7.9% (10)
    ПСЖ
    86.5% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    46% (58)
    0:2 ПСЖ
    11.1% (14)
    0:1 ПСЖ
    11.1% (14)
    1:3 ПСЖ
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    2:1 Тулуза
    3.2% (4)
    2:3 ПСЖ
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тулуза
    ПСЖ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     