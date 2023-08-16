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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Тулуза
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 40
Тулуза 5% (2)
X 10% (4)
ПСЖ 85% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
ПСЖ
4.70
4.50
1.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тулуза
ПСЖ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

30 матчей

16.7%
10%
73.3%
5 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.65

Среднее время на гол

97
139

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.29
1.69

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николайсен Расмус 1 1
Абухляль Закария 1 1
Диарра Мусса 0 0
Шаиби Фарес 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Коста Логан 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2
Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0
ПСЖ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2

Результаты матчей

Тулуза
ПСЖ

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тулуза
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мец
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Мец Колин Максим 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 21 минуту.

    Главный судья: Леонард Томас

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    • Прогнозы 40
    Тулуза 5% (2)
    X 10% (4)
    ПСЖ 85% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    ПСЖ
    4.70
    4.50
    1.73
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тулуза - ПСЖ

    Исход игры
    Тулуза
    4.9% (2)
    Ничья
    9.8% (4)
    ПСЖ
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    48.8% (20)
    0:2 ПСЖ
    14.6% (6)
    0:1 ПСЖ
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    2:1 Тулуза
    4.9% (2)
    2:3 ПСЖ
    4.9% (2)
    1:3 ПСЖ
    4.9% (2)
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