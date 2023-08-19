Тур: 2. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Gustavo Correia
0'
11' Желтая карточкаОмурва Джонстон
37' Желтая карточкаНевеш Жоау
44' Желтая карточкаМариу Жоау
50' Желтая карточкаКабрал Артур
55' Желтая карточкаМансур
57' Undefined phrase: football_event_Флорентину
Ход матча
11'
37'
44'
46'
50'
53'
55'
57'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
30
Bruno
VIII
70
Мансур
17
Рейш
Жоау
18
Вито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Bruno VIIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
- Защитник
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
29 КикашНападающий
-
6 Alosio
-
-
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Эштрела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
25
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|1
|0.5
|Ди Мария Анхель
|1
|0.5
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Sergio Vieira
|0
|1
|Мансур
|1
|0
|Кикаш
|1
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Омурва Джонстон
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Эштрела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2 Эштрела - Бенфика-2 2:1
Результаты матчей
Бенфика
Эштрела
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Эштрела
Исход игры
Бенфика
99.1% (116)
Ничья
0.9% (1)
Эштрела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
16.81% (19)
Нет
83.19% (94)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
48.7% (57)
3:0 Бенфика
24.8% (29)
3:1 Бенфика
6.8% (8)
2:1 Бенфика
6.8% (8)
4:0 Бенфика
2.6% (3)
1:0 Бенфика
2.6% (3)
4:1 Бенфика
2.6% (3)
5:0 Бенфика
1.7% (2)
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