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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Бенфика
2:0
Конец матча
Эштрела
0'
11' Желтая карточка
Омурва Джонстон
37' Желтая карточка
Невеш Жоау
44' Желтая карточка
Мариу Жоау
50' Желтая карточка
Кабрал Артур
55' Желтая карточка
Мансур
57' Undefined phrase: football_event_
Флорентину
1:0
79' Гол
Тенгстедт Каспер
2:0
90' Гол
Силва Рафа
90' Желтая карточка
Сантос Хеверттон
90'+12

Ход матча

11'
 
Омурва Джонстон
37'
Невеш Жоау
 
44'
Мариу Жоау
 
46'
Флорентину
Невеш Жоау
 
50'
Кабрал Артур
 
53'
 
Фелипе Жан
Рейш Жоау
55'
 
Мансур
57'
Флорентину
 
59'
 
Regis Ndo
Лео Родригес
69'
Нерес Давид
Мариу Жоау
 
70'
 
Manuel Keliano
Кордейру Леонарду
71'
 
Ндур Алиун
Вито
71'
 
Са Педру
Тавареш Роналду
78'
Тенгстедт Каспер
Кабрал Артур
 
79'
Тенгстедт Каспер
(Нерес Давид)
1:0
90'
Силва Рафа
(Нерес Давид)
2:0
90'
 
Сантос Хеверттон
90'
Шикинью Франциску
Кекчю Оркун
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Бенфика 99.1% (116)
X 0.9% (1)
Эштрела 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Соареш
Самуэл
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
30
Bruno
VIII
4
Гаспар
Киалонга
2
Омурва
Джонстон
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
17
Рейш
Жоау
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
8
Лео
Родригес
90
Ronald
Pereira
9
Тавареш
Роналду
Бенфика
4-2-3-1
Эштрела
3-4-2-1

История личных встреч

Бенфика
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:3
К
0:4

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
25

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 2 1
Ди Мария Анхель 1 0.5
Тенгстедт Каспер 1 0.5
Нерес Давид 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Бах Александр 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Мигел 0 1
Sergio Vieira 0 1
Мансур 1 0
Кикаш 1 0
Рейш Жоау 1 0
Лео Родригес 1 0
Омурва Джонстон 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Эштрела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2 Эштрела - Бенфика-2 2:1

Результаты матчей

Бенфика
Эштрела

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Кабрал Артур из команды Бенфика получает желтую после опасной игры.
    • 46'
      Тактическая замена. Невеш Жоау уходит с поля и его заменяет Флорентину
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Мариу Жоау сейчас получил желтую
    • 37'
      Невеш Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      Омурва Джонстон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Бенфика 99.1% (116)
    X 0.9% (1)
    Эштрела 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 2:0 Эштрела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Эштрела

    Исход игры
    Бенфика
    99.1% (116)
    Ничья
    0.9% (1)
    Эштрела
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    16.81% (19)
    Нет
    83.19% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    48.7% (57)
    3:0 Бенфика
    24.8% (29)
    3:1 Бенфика
    6.8% (8)
    2:1 Бенфика
    6.8% (8)
    4:0 Бенфика
    2.6% (3)
    1:0 Бенфика
    2.6% (3)
    4:1 Бенфика
    2.6% (3)
    5:0 Бенфика
    1.7% (2)
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