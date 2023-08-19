Тур: 2. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Gustavo Correia
0'
11' Желтая карточкаОмурва Джонстон
37' Желтая карточкаНевеш Жоау
44' Желтая карточкаМариу Жоау
50' Желтая карточкаКабрал Артур
55' Желтая карточкаМансур
57' Undefined phrase: football_event_Флорентину
1:0
79' ГолТенгстедт Каспер
2:0
90' ГолСилва Рафа
90' Желтая карточкаСантос Хеверттон
90'+12
Ход матча
11'
37'
44'
46'
50'
53'
55'
57'
71'
79'
1:0
90'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
30
Bruno
VIII
70
Мансур
17
Рейш
Жоау
18
Вито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Bruno VIIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
- Защитник
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
29 КикашНападающий
-
6 Alosio
-
-
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Эштрела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
25
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.5
|Нерес Давид
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Sergio Vieira
|0
|1
|Мансур
|1
|0
|Кикаш
|1
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Омурва Джонстон
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2
Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Эштрела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2 Эштрела - Бенфика-2 2:1
Результаты матчей
Бенфика
Эштрела
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Эштрела
Исход игры
Бенфика
99.1% (116)
Ничья
0.9% (1)
Эштрела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
16.81% (19)
Нет
83.19% (94)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
48.7% (57)
3:0 Бенфика
24.8% (29)
3:1 Бенфика
6.8% (8)
2:1 Бенфика
6.8% (8)
4:0 Бенфика
2.6% (3)
1:0 Бенфика
2.6% (3)
4:1 Бенфика
2.6% (3)
5:0 Бенфика
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!