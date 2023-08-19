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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Портимоненсе
0:3
Второй тайм: 60'
Боавишта
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Релвас Филипе
0:2
9' Гол
Боженик Роберт
20' Желтая карточка
Guga
0:3
22' Гол
Мораиш Тиагу
25' Желтая карточка
Сек Мустафа
34' Желтая карточка
Rildo

Ход матча

6'
0:1
Релвас Филипе
9'
0:2
Боженик Роберт
(Онимаэчи Сопуручукву Бруно)
20'
Guga
 
22'
0:3
Мораиш Тиагу
(Феррейра Филипе)
25'
Сек Мустафа
 
34'
Rildo
 
46'
Helio Varela
Guga
 
46'
Igor Marques
Сек Мустафа
 
52'
 
Joel da Silva
Перес Себастьян
Прогнозы 115
Портимоненсе 20.9% (24)
X 38.3% (44)
Боавишта 40.9% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Боавишта
65.00
9.20
2.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Силвестре
Винисиус
27
Guga
76
Rafael
Alcobia
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
20
Эштрела
Паулу
8
Маурисио
Жозе
37
Rildo
11
Карлинос
18
Кошта
Гонсалу
19
Ronie
Carrillo
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Портимоненсе
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Боавишта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ГЛ
0:1
ГЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.88

Среднее время на гол

105
102

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
84

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 3 1.5
Мораиш Тиагу 1 0.5
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.5
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guga 1 0
Rildo 1 0
Сек Мустафа 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренсу Бруну II 0 1
Перес Себастьян 1 0
Макута Гайус 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Berna 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0
Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Боавишта

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Эштрела
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Бенфика
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 0:3 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боавишта
 3:0 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Эштрела
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эштрела
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бенфика
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 0:3 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Шавиш Эрнандес Эктор II 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Тактическая замена. Перес Себастьян уходит с поля и его заменяет Joel da Silva
  • 46'
    Тактическая замена. Сек Мустафа уходит с поля и его заменяет Игор Маркес
  • 46'
    Тактическая замена. Guga уходит с поля и его заменяет Helio Varela
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Rildo совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 25'
    Сек Мустафа получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 22'
    Феррейра Филипе сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Мораиш Тиагу забивает с правой ноги!
  • 20'
    Guga получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Онимаэчи Сопуручукву Бруно сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О О Л - Боженик Роберт из команды Боавишта легко посылает мяч в пустые ворота левой! Боженик Роберт легко с этим справился!
  • 6'
    Г О О О О Л - Релвас Филипе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 115
Портимоненсе 20.9% (24)
X 38.3% (44)
Боавишта 40.9% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Боавишта
65.00
9.20
2.77
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Где смотреть матч Портимоненсе 0:3 Боавишта онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 0:3 Боавишта

Исход игры
Портимоненсе
20.9% (24)
Ничья
38.3% (44)
Боавишта
40.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:2 Боавишта
20% (23)
0:1 Боавишта
16.5% (19)
1:0 Портимоненсе
10.4% (12)
2:1 Портимоненсе
9.6% (11)
1:3 Боавишта
1.7% (2)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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