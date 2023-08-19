Тур: 2. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:4
Конец матча
0'
0:1
6' Гол в свои воротаРелвас Филипе
0:2
9' ГолБоженик Роберт
20' Желтая карточкаGuga
0:3
22' ГолМораиш Тиагу
25' Желтая карточкаСек Мустафа
34' Желтая карточкаRildo
65' Желтая карточкаГонсалвеш Жуан
89' Желтая карточкаДе Сантис Джериел
1:3
90' ГолRonie Carrillo
1:4
90' ГолВукотич Илия
90'+7
Ход матча
6'
0:1
9'
20'
22'
0:3
25'
34'
46'
65'
67'
84'
89'
89'
90'
1:3
90'
1:4
Прогноз на матч от Liveresult
27
Guga
14
Сек
Мустафа
37
Rildo
11
Карлинос
- Основной состав
- Вратарь
-
27 GugaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
17 _Davis
-
25 Nonoca
-
33 Igor Marques
-
77 Helio Varela
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
11 Сантос ЛуисНападающий
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
12 Luis Pires
-
-
80 Berna
-
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Портимоненсе
Боавишта
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
0.88
Среднее время на гол
105
102
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
84
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronie Carrillo
|1
|0.5
|Igor Marques
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|3
|1.5
|Вукотич Илия
|1
|0.5
|Мораиш Тиагу
|1
|0.5
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.5
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guga
|1
|0
|Rildo
|1
|0
|Сек Мустафа
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренсу Бруну II
|0
|1
|Перес Себастьян
|1
|0
|Макута Гайус
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Berna
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0
Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Боавишта
Точный счет
1:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:4 Боавишта
Исход игры
Портимоненсе
20.9% (24)
Ничья
38.3% (44)
Боавишта
40.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:2 Боавишта
20% (23)
0:1 Боавишта
16.5% (19)
1:0 Портимоненсе
10.4% (12)
2:1 Портимоненсе
9.6% (11)
1:3 Боавишта
1.7% (2)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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