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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Портимоненсе
1:4
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Релвас Филипе
0:2
9' Гол
Боженик Роберт
20' Желтая карточка
Guga
0:3
22' Гол
Мораиш Тиагу
25' Желтая карточка
Сек Мустафа
34' Желтая карточка
Rildo
65' Желтая карточка
Гонсалвеш Жуан
89' Желтая карточка
Де Сантис Джериел
1:3
90' Гол
Ronie Carrillo
1:4
90' Гол
Вукотич Илия
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Релвас Филипе
9'
0:2
Боженик Роберт
(Онимаэчи Сопуручукву Бруно)
20'
Guga
 
22'
0:3
Мораиш Тиагу
(Феррейра Филипе)
25'
Сек Мустафа
 
34'
Rildo
 
46'
Helio Varela
Guga
 
46'
Igor Marques
Сек Мустафа
 
52'
 
Joel da Silva
Перес Себастьян
65'
 
Гонсалвеш Жуан
67'
 
Berna
Агра Салвадор
67'
 
Вукотич Илия
Рейзиньо Мигель
84'
Ricardo Sousa
Эштрела Паулу
 
84'
Nonoca
Маурисио Жозе
 
84'
 
Де Сантис Джериел
Боженик Роберт
84'
 
Ватай Масаки
Мораиш Тиагу
89'
Rildo
 
89'
 
Де Сантис Джериел
89'
Паулиньо Жозе
 
90'
Ronie Carrillo
(Igor Marques)
1:3
90'
1:4
Вукотич Илия
Прогнозы 115
Портимоненсе 20.9% (24)
X 38.3% (44)
Боавишта 40.9% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Силвестре
Винисиус
27
Guga
76
Rafael
Alcobia
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
20
Эштрела
Паулу
8
Маурисио
Жозе
37
Rildo
11
Карлинос
18
Кошта
Гонсалу
19
Ronie
Carrillo
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Портимоненсе
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Боавишта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ГЛ
0:1
ГЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
0.88

Среднее время на гол

105
102

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
84

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronie Carrillo 1 0.5
Igor Marques 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 3 1.5
Вукотич Илия 1 0.5
Мораиш Тиагу 1 0.5
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.5
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guga 1 0
Rildo 1 0
Сек Мустафа 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренсу Бруну II 0 1
Перес Себастьян 1 0
Макута Гайус 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Berna 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0
Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Боавишта

Точный счет

1:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Guga уходит с поля и его заменяет Helio Varela
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 6'
      Г О О О О Л - Релвас Филипе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Портимоненсе 20.9% (24)
    X 38.3% (44)
    Боавишта 40.9% (47)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:4 Боавишта

    Исход игры
    Портимоненсе
    20.9% (24)
    Ничья
    38.3% (44)
    Боавишта
    40.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.74% (37)
    Меньше
    67.26% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (42)
    1:2 Боавишта
    20% (23)
    0:1 Боавишта
    16.5% (19)
    1:0 Портимоненсе
    10.4% (12)
    2:1 Портимоненсе
    9.6% (11)
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