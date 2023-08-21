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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Фамаликан
0:0
Конец матча
Морейренсе
0'
21' Желтая карточка
Кастро Пабло
23' Желтая карточка
Франко Гонсало
30' Желтая карточка
Араухо Перейра
45' Вторая желтая карточка
Кастро Пабло
76' Желтая карточка
Апарисио Педро
83' Желтая карточка
Офори Лоуренс
87' Желтая карточка
Топич Мирко
90'+8

Ход матча

8'
 
Сильва Фабиано
Пинто Денис
21'
Кастро Пабло
 
23'
 
Франко Гонсало
30'
Араухо Перейра
 
45'
Кастро Пабло
 
46'
Добре Алекс
Аранда Оскар
 
46'
Топич Мирко
Араухо Перейра
 
60'
 
Апарисио Педро
Франко Гонсало
76'
 
Апарисио Педро
77'
Сантос Натан
Кадис Хондер
 
80'
 
Маседо Родриго
Кодисанг Кобамело
80'
 
Де Соуза Силва Мадсон
Фримпонг Годфрид
80'
 
Амадор Педру
Алан Осорио
83'
 
Офори Лоуренс
87'
Топич Мирко
 
87'
Родригеш Афонсу
Добре Алекс
 
90'
Де Хас Юстин
Агиррегабириа Мартин
 
Прогнозы 120
Фамаликан 84.2% (101)
X 14.2% (17)
Морейренсе 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
11
Аранда
Оскар
29
Кадис
Хондер
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
9
Луис
Андре
V
19
Камачу
Жоау
Фамаликан
4-4-2
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Морейренсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ТМК
0:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранда Оскар 1 0.5
Родригеш Афонсу 1 0.5
Риччели 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Годфрид 1 0.5
Алан Осорио 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Топич Мирко 1 0
Араухо Перейра 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морейренсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каза Пиа - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Торренше - Морейренсе 1:0

Результаты матчей

Фамаликан
Морейренсе

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Арока
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
12.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 120
    Фамаликан 84.2% (101)
    X 14.2% (17)
    Морейренсе 1.7% (2)
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    Где смотреть матч Фамаликан 0:0 Морейренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Морейренсе

    Исход игры
    Фамаликан
    84.2% (101)
    Ничья
    14.2% (17)
    Морейренсе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.96% (41)
    Меньше
    64.04% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    46.49% (53)
    Нет
    53.51% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    40% (48)
    2:1 Фамаликан
    31.7% (38)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    2:0 Фамаликан
    8.3% (10)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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