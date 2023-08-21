Тур: 2. Стадион: Municipal 22 de Junho. Главный судья: Antonio Nobre
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКастро Пабло
23' Желтая карточкаФранко Гонсало
30' Желтая карточкаАраухо Перейра
45' Вторая желтая карточкаКастро Пабло
76' Желтая карточкаАпарисио Педро
83' Желтая карточкаОфори Лоуренс
87' Желтая карточкаТопич Мирко
90'+8
Ход матча
21'
23'
30'
45'
76'
83'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
11
Аранда
Оскар
29
Кадис
Хондер
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Камачу ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Rui Borges
История личных встреч
Фамаликан
Морейренсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранда Оскар
|1
|0.5
|Родригеш Афонсу
|1
|0.5
|Риччели
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.5
|Алан Осорио
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|1
|1
|Кадис Хондер
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Топич Мирко
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Сильва Фабиано
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Морейренсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каза Пиа - Морейренсе 1:0
Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Торренше - Морейренсе 1:0
Результаты матчей
Фамаликан
Морейренсе
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Морейренсе
Исход игры
Фамаликан
84.2% (101)
Ничья
14.2% (17)
Морейренсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (41)
Меньше
64.04% (73)
Обе команды забьют
Да
46.49% (53)
Нет
53.51% (61)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
40% (48)
2:1 Фамаликан
31.7% (38)
1:1 Ничья
10% (12)
2:0 Фамаликан
8.3% (10)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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