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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
 
Позже
Монако
Прогнозы 119
Нант 2.5% (3)
X 18.5% (22)
Монако 79% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монако
4.90
4.10
1.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Дескамп
Реми
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
11
Коко
Маркус
12
Бамба
Абдул-Кадер
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
16
Кён
Филипп
99
Синго
Вилфред
4
Камара
Мохамед
88
Магасса
Сунгуту
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Закария
Денис
19
Фофана
Юссуф
12
Кайо
Энрике
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
Нант
4-2-3-1
Монако
3-4-3

История личных встреч

Нант
Монако

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
4:1
К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.86
0.83

Среднее время на гол

105
108

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.07

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.31
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
93

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 (1) 0.5
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 3 1.5
Минамино Такуми 2 1
Скардовелли Вандерсон 1 0.5
Аклиуш Манес 1 0.5
Кайо Энрике 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед 2 0
Головин Александр 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Магасса Сунгуту 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Монако
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1
Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1
Монако
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1
Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3

Результаты матчей

Нант
Монако

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нант
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 3
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Минамино Такуми 2 (2)
Ренн Салах Ибрагим 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Страсбург Беллегард Жан-Рикнер 2
Марсель Лоди Ренан 2
Монако Камара Мохамед 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
    Ассистент: Николя Дано (Мюре, Франция);
    Ассистент: Жюльен Паселли (Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к французскому футболу. В рамках поединка 3-го тура Лиги 1 сойдутся лицом к лицу игроки «Нанта» и «Монако». Встреча состоится в Нанте, на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Пиньяр Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.1% пользователей.
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Прогнозы 119
Нант 2.5% (3)
X 18.5% (22)
Монако 79% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монако
4.90
4.10
1.79
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нант - Монако онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нант - Монако

Исход игры
Нант
2.5% (3)
Ничья
18.5% (22)
Монако
79% (94)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
1:2 Монако
52.1% (62)
1:1 Ничья
16% (19)
0:2 Монако
8.4% (10)
0:1 Монако
7.6% (9)
2:3 Монако
2.5% (3)
2:1 Нант
1.7% (2)
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