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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к французскому футболу. В рамках поединка 3-го тура Лиги 1 сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Нанте, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию матча проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!