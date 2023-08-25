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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Jose Bessa
Эштрела
2:1
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
47' Гол
Тавареш Роналду
1:1
67' Гол
Маркеш Жоао
87' Желтая карточка
Перейра Рональд
87' Желтая карточка
Холсгров Джордан
2:1
90' Гол
Кордейру Леонарду
90'+14

Ход матча

47'
Тавареш Роналду
(Сантос Хеверттон)
1:0
54'
 
Гомес Родриго
Тавареш Эриберту
54'
 
Алекс Соареш
Павлич Иван
54'
 
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
60'
 
Кабако Эрик
Мангала Эльяким
67'
1:1
Маркеш Жоао
(Араужу Тьягу)
72'
Фелипе Жан
Shinga
 
72'
Са Педру
Алосио
 
72'
Кикаш
Лео Родригес
 
81'
Алмейда Фелипе
Сантос Хеверттон
 
87'
Перейра Рональд
 
87'
 
Холсгров Джордан
87'
Ндур Алиун
Тавареш Роналду
 
90'
 
Парра Рауль
Кабако Эрик
90'
Кордейру Леонарду
(Алмейда Фелипе)
2:1
Прогнозы 112
Эштрела 21.4% (24)
X 40.2% (45)
Эшторил 38.4% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Брижидо
Бруно
13
Лопеш
Мигел
4
Гаспар
Киалонга
2
Омурва
Джонстон
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
25
Shinga
90
Перейра
Рональд
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
78
Араужу
Тьягу
8
Холсгров
Джордан
33
Маркеш
Жоао
10
Гитан
Рафик
28
Павлич
Иван
91
Тавареш
Эриберту
11
Кассиано
Диас
Эштрела
3-4-3
Эшторил
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 1 0.33
Кордейру Леонарду 1 0.33
Алмейда Фелипе 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 2 0.67
Маркес Алехандро 2 0.67
Мангала Эльяким 1 0.33
Холсгров Джордан 1 0.33
Волней 0 0
Араужу Тьягу 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Мигел 0 1
Виера Серхио 0 1
Мансур 1 0
Кикаш 1 0
Рейш Жоау 1 0
Лео Родригес 1 0
Омурва Джонстон 1 0
Перейра Рональд 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 0
Маркес Алехандро 1 0
Витал Бернардо 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0

Результаты матчей

Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0
Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1 Эштрела - Тондела 0:0 Порту-2 - Эштрела 1:2
Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0
Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3

Результаты матчей

Эштрела
Эшторил

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арока
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
18.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Эшторил Маркеш Жоао 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Эштрела 21.4% (24)
    X 40.2% (45)
    Эшторил 38.4% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 2:1 Эшторил

    Исход игры
    Эштрела
    21.4% (24)
    Ничья
    40.2% (45)
    Эшторил
    38.4% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.69% (28)
    Меньше
    74.31% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (40)
    1:2 Эшторил
    20.5% (23)
    1:0 Эштрела
    16.1% (18)
    0:1 Эшторил
    15.2% (17)
    2:1 Эштрела
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Эшторил
    1.8% (2)
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