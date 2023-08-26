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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Carlos Macedo
Арока
0:1
Перерыв
Портимоненсе
0'
0:1
5' Гол
Варела Хелио
25' Желтая карточка
Формига Игор
39' Желтая карточка
Сержиу Паулу

Ход матча

5'
0:1
Варела Хелио
(Карлинос)
25'
 
Формига Игор
39'
 
Сержиу Паулу
Прогнозы 111
Арока 81.1% (90)
X 17.1% (19)
Портимоненсе 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Портимоненсе
5.00
3.65
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
64
Фернандес
Рафаэль
6
Куарежма
10
Джейсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
2
Силла
Морлей
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
8
Маурисио
Жозе
13
Денер
Клементе
37
Аморим
Рилдо
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
Арока
4-4-2
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Портимоненсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 2 0.67
Мухика Рафаэль 2 0.67
Сантуш Педру 1 0.33
Симау Давид 0 0
Силла Морлей 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Рони 1 0.33
Варела Хелио 1 0.33
Карлинос 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 2 0
Силла Морлей 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Роша Матиас 0 1
Гонсалес Кристо 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сержиу Паулу 1 0
Гуга 1 0
Аморим Рилдо 1 0
Сек Мустафа 1 0
Формига Игор 1 0

Результаты матчей

Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1
Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0
Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1

Результаты матчей

Арока
Портимоненсе

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арока
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Арока
 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арока
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Эшторил Маркеш Жоао 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Рефери не любит споров - именно за это Паулу Сержиу сейчас получил желтую
  • 25'
    Формига Игор получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Карлинос сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Варела Хелио забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 111
Арока 81.1% (90)
X 17.1% (19)
Портимоненсе 1.8% (2)
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Арока
Ничья
Портимоненсе
5.00
3.65
4.70
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Где смотреть матч Арока 0:1 Портимоненсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 0:1 Портимоненсе

Исход игры
Арока
81.4% (92)
Ничья
16.8% (19)
Портимоненсе
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
44.55% (49)
Нет
55.45% (61)
Популярный счёт
1:0 Арока
38.9% (44)
2:1 Арока
22.1% (25)
1:1 Ничья
15% (17)
2:0 Арока
12.4% (14)
3:1 Арока
4.4% (5)
1:2 Портимоненсе
1.8% (2)
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