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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Carlos Macedo
Арока
1:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
0:1
5' Гол
Варела Хелио
25' Желтая карточка
Формига Игор
39' Желтая карточка
Сержиу Паулу
59' Желтая карточка
Симау Давид
64' Желтая карточка
Денер Клементе
1:1
84' Гол
Силла Морлей
90'+10

Ход матча

5'
0:1
Варела Хелио
(Карлинос)
25'
 
Формига Игор
39'
 
Сержиу Паулу
46'
 
Гуга
Формига Игор
46'
Трецца Альфонсо
Сантуш Педру
 
59'
Симау Давид
 
64'
 
Денер Клементе
68'
 
Алкобиа рафаэль
Аморим Рилдо
68'
 
Эштрела Паулу
Маурисио Жозе
75'
Милованов Богдан
Эшгаю Тьягу
 
75'
Пуче Мигель
Джейсон
 
82'
 
Luan Campos
Варела Хелио
82'
Букия Андре
Куарежма
 
84'
Силла Морлей
(Симау Давид)
1:1
89'
Куасси Эбуэ
Симау Давид
 
90'
 
Нонока
Карлинос
Прогнозы 113
Арока 81.4% (92)
X 16.8% (19)
Портимоненсе 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
64
Фернандес
Рафаэль
6
Куарежма
10
Джейсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
2
Силла
Морлей
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
8
Маурисио
Жозе
13
Денер
Клементе
37
Аморим
Рилдо
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
Арока
4-4-2
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Портимоненсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 2 0.67
Мухика Рафаэль 2 0.67
Силла Морлей 1 0.33
Сантуш Педру 1 0.33
Симау Давид 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Рони 1 0.33
Варела Хелио 1 0.33
Карлинос 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 2 0
Силла Морлей 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Роша Матиас 0 1
Симау Давид 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сержиу Паулу 1 0
Гуга 1 0
Аморим Рилдо 1 0
Денер Клементе 1 0
Сек Мустафа 1 0
Формига Игор 1 0

Результаты матчей

Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Портимоненсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Портимоненсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1
Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0
Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1

Результаты матчей

Арока
Портимоненсе

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арока
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фаренсе
 4:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 0:4 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фаренсе
 4:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 0:4 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Фаренсе
 4:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Шавиш
 0:4 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Эшторил Маркеш Жоао 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Тактическая замена. Карлинос уходит с поля и его заменяет Нонока
  • 89'
    Тактическая замена. Симау Давид уходит с поля и его заменяет Куасси Эбуэ
  • 84'
    Симау Давид сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О Л - [player1] правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 82'
    Тактическая замена. Куарежма уходит с поля и его заменяет Букия Андре
  • 82'
    Тактическая замена. Варела Хелио уходит с поля и его заменяет Luan Campos
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Рефери не любит споров - именно за это Паулу Сержиу сейчас получил желтую
    • 25'
      Формига Игор получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Карлинос сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Варела Хелио забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Арока 81.4% (92)
    X 16.8% (19)
    Портимоненсе 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Арока 1:1 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 1:1 Портимоненсе

    Исход игры
    Арока
    81.4% (92)
    Ничья
    16.8% (19)
    Портимоненсе
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    38.9% (44)
    2:1 Арока
    22.1% (25)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    2:0 Арока
    12.4% (14)
    3:1 Арока
    4.4% (5)
    1:2 Портимоненсе
    1.8% (2)
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