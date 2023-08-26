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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Фаренсе
4:0
Второй тайм: 48'
Шавиш

Ход матча

10'
Мускат Зак
(Беллуми Мохамед)
1:0
17'
Фалькао Клаудио
(Кошта Руи)
2:0
20'
Беллуми Мохамед
3:0
22'
Исидоро Фабрисио
(Талоша Жоау)
4:0
46'
 
Ланга Бруну
Круз Сандру
46'
 
Санка Леандру
Соуза Бернардо
46'
 
Педру Жоау II
Гимарайнш Рикарду
Прогнозы 111
Фаренсе 52.3% (58)
X 41.4% (46)
Шавиш 6.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Шавиш
2.15
3.50
48.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
27
Матеус
де
Андраде
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
19
Витория
Стивен
4
Родригеш
Бруну
33
Круз
Сандру
7
Соуза
Бернардо
21
Гимарайнш
Рикарду
28
Нвакали
Келечи
11
Абасс
Исса
9
Виктор
Пауло
23
Эрнандес
Эктор
II
Фаренсе
4-3-3
Шавиш
4-4-2

История личных встреч

Фаренсе
Шавиш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП2
1:2
ЛП2
2:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1
КЛ
0:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.92
1.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

98
83

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллуми Мохамед 1 0.33
Кошта Руи 1 0.33
Мускат Зак 1 0.33
Фалькао Клаудио 1 0.33
Исидоро Фабрисио 1 0.33
Талоша Жоау 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 2 0.67
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 1 0
Пастор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Фалькао Клаудио 1 0
Беллуми Мохамед 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 1 1
Ланга Бруну 1 1
Санка Леандру 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шавиш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шавиш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2
Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2

Результаты матчей

Фаренсе
Шавиш

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фаренсе
 4:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 0:4 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фаренсе
 4:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 0:4 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Фаренсе
 4:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Шавиш
 0:4 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Эшторил Маркеш Жоао 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
  • 20'
    Г О О О О Л - Беллуми Мохамед забивает ударом с левой ноги!
  • 17'
    Кошта Руи сделал результативную передачу.
  • 17'
    ГОООООЛ - Фалькао Клаудио Фаренсе забивает ударом головой
  • 10'
    Беллуми Мохамед сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Мускат Зак забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 111
Фаренсе 52.3% (58)
X 41.4% (46)
Шавиш 6.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фаренсе
Ничья
Шавиш
2.15
3.50
48.00
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Где смотреть матч Фаренсе 4:0 Шавиш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фаренсе 4:0 Шавиш

Исход игры
Фаренсе
52.3% (58)
Ничья
41.4% (46)
Шавиш
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
20% (22)
Меньше
80% (88)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (43)
1:0 Фаренсе
34.2% (38)
2:1 Фаренсе
11.7% (13)
1:2 Шавиш
4.5% (5)
2:0 Фаренсе
2.7% (3)
3:1 Фаренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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