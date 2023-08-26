Тур: 3. Стадион: Estadio Sao Luis. Главный судья: Годиньо Луис
0'
1:0
10' ГолМускат Зак
2:0
17' ГолФалькао Клаудио
3:0
20' ГолБеллуми Мохамед
4:0
22' ГолИсидоро Фабрисио
5:0
49' ГолМатеус де Андраде
59' Желтая карточкаВиктор Пауло
69' Желтая карточкаКошта Руи
75' Желтая карточкаТалоша Жоау
90'+5
Ход матча
10'
1:0
17'
2:0
20'
3:0
22'
4:0
49'
5:0
59'
69'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
77
Коррея
Жоау
33
Круз
Сандру
11
Абасс
Исса
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 КтатауНападающий
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фаренсе
Шавиш
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Среднее время на гол
135
108
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
98
83
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Руи
|1
|0.33
|Беллуми Мохамед
|1
|0.33
|Мускат Зак
|1
|0.33
|Матеус де Андраде
|1
|0.33
|Фалькао Клаудио
|1
|0.33
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.33
|Талоша Жоау
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|2
|0.67
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|1
|0
|Пастор
|1
|0
|Талоша Жоау
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Кошта Руи
|1
|0
|Фалькао Клаудио
|1
|0
|Беллуми Мохамед
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|1
|1
|Ланга Бруну
|1
|1
|Виктор Пауло
|1
|0
|Санка Леандру
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шавиш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Фаренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2
Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2
Результаты матчей
Фаренсе
Шавиш
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Эшторил
|Маркеш Жоао
|2 (1)
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 5:0 Шавиш
Исход игры
Фаренсе
52.3% (58)
Ничья
41.4% (46)
Шавиш
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
20% (22)
Меньше
80% (88)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (43)
1:0 Фаренсе
34.2% (38)
2:1 Фаренсе
11.7% (13)
1:2 Шавиш
4.5% (5)
2:0 Фаренсе
2.7% (3)
3:1 Фаренсе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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