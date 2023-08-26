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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Фаренсе
5:0
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
10' Гол
Мускат Зак
2:0
17' Гол
Фалькао Клаудио
3:0
20' Гол
Беллуми Мохамед
4:0
22' Гол
Исидоро Фабрисио
5:0
49' Гол
Матеус де Андраде
59' Желтая карточка
Виктор Пауло
69' Желтая карточка
Кошта Руи
75' Желтая карточка
Талоша Жоау
90'+5

Ход матча

10'
Мускат Зак
(Беллуми Мохамед)
1:0
17'
Фалькао Клаудио
(Кошта Руи)
2:0
20'
Беллуми Мохамед
3:0
22'
Исидоро Фабрисио
(Талоша Жоау)
4:0
46'
 
Ланга Бруну
Круз Сандру
46'
 
Санка Леандру
Соуза Бернардо
46'
 
Педру Жоау II
Гимарайнш Рикарду
49'
Матеус де Андраде
(Кошта Руи)
5:0
59'
 
Виктор Пауло
66'
Гонсалвеш Витор
Беллуми Мохамед
 
66'
Барбоза Рафаэл
Матеус де Андраде
 
69'
Кошта Руи
 
71'
 
Силла Хабиб
Коррея Жоау
73'
Дуарте Бруно
Кошта Руи
 
73'
Серука Андре
Исидоро Фабрисио
 
75'
Талоша Жоау
 
77'
 
Ламейраш Рубен
Виктор Пауло
82'
Оливейра Талис
Талоша Жоау
 
Прогнозы 111
Фаренсе 52.3% (58)
X 41.4% (46)
Шавиш 6.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
27
Матеус
де
Андраде
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
1
Ногейра
Хуго
77
Коррея
Жоау
19
Витория
Стивен
4
Родригеш
Бруну
33
Круз
Сандру
7
Соуза
Бернардо
21
Гимарайнш
Рикарду
28
Нвакали
Келечи
11
Абасс
Исса
9
Виктор
Пауло
23
Эрнандес
Эктор
II
Фаренсе
4-3-3
Шавиш
4-4-2

История личных встреч

Фаренсе
Шавиш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП2
1:2
ЛП2
2:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1
КЛ
0:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.92
1.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

98
83

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 1 0.33
Беллуми Мохамед 1 0.33
Мускат Зак 1 0.33
Матеус де Андраде 1 0.33
Фалькао Клаудио 1 0.33
Исидоро Фабрисио 1 0.33
Талоша Жоау 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 2 0.67
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 1 0
Пастор 1 0
Талоша Жоау 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Кошта Руи 1 0
Фалькао Клаудио 1 0
Беллуми Мохамед 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 1 1
Ланга Бруну 1 1
Виктор Пауло 1 0
Санка Леандру 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шавиш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Фаренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4
Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2
Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2

Результаты матчей

Фаренсе
Шавиш

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Бенфика
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 3 3
12.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Эшторил Маркеш Жоао 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Круз Сандру уходит с поля и его заменяет Ланга Бруну
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Фаренсе 52.3% (58)
    X 41.4% (46)
    Шавиш 6.3% (7)
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    Где смотреть матч Фаренсе 5:0 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 5:0 Шавиш

    Исход игры
    Фаренсе
    52.3% (58)
    Ничья
    41.4% (46)
    Шавиш
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (22)
    Меньше
    80% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (65)
    Нет
    40.91% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (43)
    1:0 Фаренсе
    34.2% (38)
    2:1 Фаренсе
    11.7% (13)
    1:2 Шавиш
    4.5% (5)
    2:0 Фаренсе
    2.7% (3)
    3:1 Фаренсе
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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