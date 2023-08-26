Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде

50' Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Матч возобновлен

49' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Игрок из команды Марсель делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Марсель

44' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Марсель

43' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Марсель

42' Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Марсель

39' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Марсель

36' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

34' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

31' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Жиго Самуэль из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Марсель

29' Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали

29' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Камара Махди . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

27' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Марсель

27' Матч возобновлен

25' Матч остановлен

25' Оооо... вот это был удар! Мунье Стив должен был забить с этой позиции.

24' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Камара Махди из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Маньетти Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

20' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Брест

17' Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

15' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Брест

7' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок МБемба Шансель

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Брест начинает с центра поля