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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Марсель
2:0
Конец матча
Брест
0'
1:0
4' Гол
МБемба Шансель
2:0
65' Гол
Сарр Исмаила
73' Желтая карточка
Сатриано Мартин
90'+8

Ход матча

4'
МБемба Шансель
(Верету Жордан)
1:0
49'
Муге Франсуа
Арит Амин
 
61'
 
Мартен Жонас
Маньетти Уго
62'
 
Сатриано Мартин
Мунье Стив
65'
Оливейра Витор
Ндиайе Ильман
 
65'
Сарр Исмаила
2:0
73'
 
Сатриано Мартин
74'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Камара Махди
75'
 
Дембеле Карамоко Кадер
Ле Дуарон Жереми
80'
Гендузи Маттео
Сарр Исмаила
 
90'
 
Мбок Хианга
Дель Кастильо Ромен

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 413 Количество передач 506
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Марсель 93.9% (108)
X 3.5% (4)
Брест 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
МБемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
Марсель
4-4-2
Брест
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Брест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 2 0.67
Сарр Исмаила 1 0.33
МБемба Шансель 1 0.33
Унаи Аззедин 1 0.33
Согло Эмран 1 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 0 0
Верету Жордан 0 0
Арит Амин 0 0
Ндиайе Ильман 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 1
Лала Кенни 1 0.33
Брассье Лилиан 1 0.33
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 2 0
Верету Жордан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Камара Махди 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1
Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1

Результаты матчей

Марсель
Брест

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марсель
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
ПСЖ
 2:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ПСЖ
 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ланс
 0:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ланс
 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Нант Мохамед Мостафа 3
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Сотока Флориан 2
Страсбург Беллегард Жан-Рикнер 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Марсель: 45%, Брест: 55%.
  • 98'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест подал угловой справа.
  • 98'
    Мартен Жонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Брест пытается что-то создать.
  • 98'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Ронжье Валентин успешно блокирует удар.
  • 97'
    Мартен Жонас пытается реализовать момент...
  • 97'
    Жиго Самуэль из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    МБемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Брест пытается что-то создать.
    • 96'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 95'
      Контроль мяча: Марсель: 45%, Брест: 55%.
    • 95'
      Хорошую попытку сделал Гендузи Маттео. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 95'
      Оливейра Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 95'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      МБемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Дембеле Карамоко Кадер из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Брест пытается что-то создать.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Марсель 93.9% (108)
    X 3.5% (4)
    Брест 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:0 Брест

    Исход игры
    Марсель
    93.9% (108)
    Ничья
    3.5% (4)
    Брест
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (60)
    Нет
    45.45% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    43.5% (50)
    2:0 Марсель
    32.2% (37)
    1:0 Марсель
    7.8% (9)
    3:0 Марсель
    3.5% (4)
    3:1 Марсель
    2.6% (3)
    1:2 Брест
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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