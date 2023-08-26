Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Лоди Ренан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Удар от ворот произведет Брест

92' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Хорошую попытку сделал Гендузи Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Муге Франсуа из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Брест

87' Ронжье Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Оливейра Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

83' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сарр Исмаила из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хорошую попытку сделал Перейра-Лаже Матиаш . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Дембеле Карамоко Кадер

73' Сатриано Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Игрок из команды Марсель делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Удар от ворот произведет Брест

72' Жиго Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

72' МБемба Шансель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Оооо... вот это был удар! Обамеянг Пьер-Эмерик должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Марсель

71' Матч возобновлен

70' Верету Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Оооо... вот это был удар! Верету Жордан должен был забить с этой позиции.

69' Верету Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Оливейра Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Сарр Исмаила первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

65' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Игрок из команды Марсель делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

59' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Мунье Стив нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

57' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

55' Муге Франсуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Брест

54' Оооо... вот это был удар! Обамеянг Пьер-Эмерик должен был забить с этой позиции.

54' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Лоди Ренан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

52' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Матч возобновлен

49' Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Марсель

47' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.