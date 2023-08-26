Тур: 3. Стадион: Велодром. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
4'
1:0
65'
2:0
73'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
413 Количество передач 506
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
24 Муге ФрансуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Мбок ХиангаПолузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Брест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Витор
|2
|0.67
|Сарр Исмаила
|1
|0.33
|МБемба Шансель
|1
|0.33
|Унаи Аззедин
|1
|0.33
|Согло Эмран
|1
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Арит Амин
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|1
|Лала Кенни
|1
|0.33
|Брассье Лилиан
|1
|0.33
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Камблан Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1
Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1
Результаты матчей
Марсель
Брест
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Марсель
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|15.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (2)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Нант
|Мохамед Мостафа
|3
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|Монако
|Головин Александр
|2
|Ланс
|Сотока Флориан
|2
|Страсбург
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Брест
Исход игры
Марсель
93.9% (108)
Ничья
3.5% (4)
Брест
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.5% (50)
2:0 Марсель
32.2% (37)
1:0 Марсель
7.8% (9)
3:0 Марсель
3.5% (4)
3:1 Марсель
2.6% (3)
1:2 Брест
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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