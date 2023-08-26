Фюльжени у мяча. Попытался закрутить мяч в створ ворот, несмотря на свет лазером в глаза с трибун, но не попал как следует по мячу.

Расстроенный своим ударом со штрафного и счётом на табло отправился Анжело Фюльжени на скамейку запасных. на поле вышел нападающий Морган Гилавоги, который последние 5 лет играл в Париже, но не за "ПСЖ", а за "Пари" в Лиге 2.

Опасную атаку провёл "ПСЖ" по левому флангу Мбаппе, но до акцентированного удара дело довести не удалось. Зря болельщики "Ланса" схватились за сердце.

"Ланс" начинает пытаться активнее играть в атаку и освобождает зоны. В одну из таких сейчас ворвался Усман Дембеле и попытался пробить в ближний угол ворот Бриса Самба. Неточно!

Подача "Ланса" с правого фланга в штрафную площадь. Элье Ваи попытался пробить "ударом скорпиона", но пострадал Люка Эрнандез, который получил пяткой по голове.

Стейн Спирингс увидел перед собой желтую карточку за то, что уронил руками Заира-Эмери в центре поля, а Кильян Мбаппе вскипел!

Фабиан Руиз появился на поле у "ПСЖ". Он заменил самого активного игрока парижской команды - Усман Дембеле будет досматривать игру со скамейки.

Элье Ваи! Ворвался в штрафную площадь быстроногий нападающий и напряг заскучавшего Джанлуиджи Доннарумму. Итальянец без проблем поймал мяч.

Марко Асенсио оказался на правом фланге атаки "ПСЖ". Пофинтил, покрутил и заставил защитников "Ланса" выбить мяч в аут.

Диуф пытался протащить мяч сам, но потерял его. Контратака "ПСЖ" будет.

Быстрая атака моментально превратилась в позиционную и всё закончилось фолом парижского игрока.

Что происходит на поле? Всё правильно - игроки "ПСЖ" катают мяч.

Усман Дембеле оказался вновь с мячом на правом фланге атаки. Отдал в штрафную на Кильяна Мбаппе. Падение! Форвард сигнализирует о нарушении правил и просит пенальти. Судья молчит.

"ПСЖ" контролирует мяч. "Ланс" пытается его отобрать. Фол! Опустившийся на свою половину Марко Асенсио нарушил правила.

"Ланс" отобрал мяч и побежал в атаку. Машаду получил передачу, пытался выйти на удар, но оказался на газоне. Ашраф Хакими нарушил правила и будет опасный штрафной с 25 метров.

Остановлена игра. На газоне лежит Машаду. Болезненный удар получил колумбиец при столкновении с Заиром-Эмери.

Дебют! Один из лучших бомбардиров прошлого сезона Элье Ваи, который в начале этой недели за 30 миллионов евро перебрался из "Монпелье" в "Ланс", вышел на поле, заменив Адриена Томассона.

Продолжают катать мяч защитники "ПСЖ". Сколько раз мы сегодня это видели. Умеют! Могут!

Доставили в атаку, наконец-то, мяч хозяева. Попытка дальнего удара от Марко Асенсио. Заблокировано.

Получил Элье Ваи болезненный удар в спину от Шкриньяра. Оба оказались на газоне. Судья был вынужден остановить игру.

Катают-катают. Игроки "ПСЖ" продолжают держать мяч. Вот он уже и до Доннаруммы дошёл опять.

Мяч у Дембеле, ищет кому отдать и не находит лучшего варианта, как вернуть назад своим защитинкам.

Подобрались к штрафной площади игроки "ПСЖ", попытались вывести на удар Заира-Эмери. Не удалось - вернули мяч под контроль. Продолжают катать.

Опасный момент! Наконец-то "ПСЖ" быстро распорядился мячом, вывел на удар Мбаппе, но тот не смог переиграть Самба. На высоте голкипер "Ланса"!

Витинья против Фюльжени на фоанге. Попытался португалец удивить соперника финтами и потерял мяч.

Двойная замена произошла у "Ланса" в перерыве: Абдул Самед и Франковски покинули поле. Вместо них появились Ле Кардиналь и Спирингс.

Второй тайм! Франсуа Летексье сигнализировал о возобновлении игры. Смотрим дальше!

Активно начал второй тайм "Ланс". Пытаются быстрым движением мяча вскрыть оборону соперника. Все игроки "ПСЖ" кроме Мбаппе на своей половине.

То, что мы уже видели в первом тайме много раз: парижане перехватили мяч и доставили его быстро до Мбаппе. На этот раз он не стал прорываться сам, а сделал перевод на Дембеле. Пока летел мяч игроки "Ланса" успели вернуться и отобрать мяч.

Попытался Дембеле по правому флангу организовать атаку "ПСЖ", но защитник в подкате выбил мяч.

Не щадит Машаду сегодня Дембеле. Очередной фол колумбийца на французе в центре поля.

Включился в игру Джанлуиджи Доннарумма. Получил на левом углу штрафной площади мяч Машаду и не долго думая попытался пробить в ближний угол ворот итальянца. Будет угловой.

Вновь уголовой "Ланса". Вновь подача неточная. Доннарумма забрал мяч и быстро отправил его в атаку.

В результате контратаки оказался Хакими в штрафной соперника и попытался пробить аккуратно в угол ворот Самба, но не точно.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! КИЛЬЯН МБАППЕ! Люка Эрнандез подключился в атаку, отыгрался дважды в стеночку, а затем выкатил 7 номеру на линию штрафной, и тот в касание поразил ворота Бриса Самба.

Выбежал нападающий "Ланса" от центра поля в одиночку. Но раздался свисток арбитра - офсайд!

Дриблинг от Мбаппе. Ворвался в штрафную площадь, пара переступов, удар... Мяч прошёл рядом со штангой.

Первый тайм

— Раздаётся свисток арбитра, сигнализирующий о конце первого тайма. 1:0. Уходят команды на перерыв.

45' Провёл атаку "Ланс" на последних секундах встречи. Флориан Сотока нанёс опасный удар из-за пределов штрафной площади, Джанлуиджи Доннарумма сделал красивый прыжок. Но был офсайд.

45' Держит мяч "ПСЖ". Не спешит атаковать. По всей видимости, преимущество в один мяч устраивает парижан.

45' 4 минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Марко Асенсио!!! Очередную контратаку провёл "ПСЖ". Испанец у линии штрафной площади получил мяч, не стал долго думать, развернулся и левой ногой пробил в левый угол ворот Самба, Брис был бессилен.

44' Прорывался по флангу полузащитник "Ланса" Абдул Самед, но его остановил Угарте, поставив корпус.

43' 30 - 29 - 41: процентное соотношение атак ПСЖ по зонам. Пока что через фланг Дембеле активнее создают моменты парижане, чем через Мбаппе.

42' Поднялись игроки, и судья показал жёлтую карточку Сотока. Третье предупреждение уже у кроваво-золотых.

42' Осматривают врачи колени обоих игроков. Очередная пауза в игре.

41' Столкнулись в центре поля Угарте и Сотока. Удар в колено. Это больно. Француз на газоне. Врачи на поле.

40' Вновь подача в штрафную от "Ланса" оказалась не точной, а "ПСЖ" убежал в контратаку. На этот раз ничего опасного.

39' Небольшая пауза в игре. Оказывают помощь нападающему "Ланса", получившему по голове от Маркиньоса в борьбе за мяч в штрафной площади "ПСЖ".

38' "Ланс" держит мяч. Ищет ключики к обороне "ПСЖ", но пока не может. Очередная подача в штрафную Доннаруммы заканчивается перехватом и опасной контратакой парижан. К счастью для фанатов кроваво-золотых Дансо не поддался на финты Дембеле и тот потерял мяч.

37' Перевод на правый фланг атаки "ПСЖ" привёл к опасному моменту. Дембеле откатил мяч на Хакими. Марокканец оказался в штрафной площади "Ланса", но не смог как следует пробить - мяч прошёл мимо штанги. Самба даже не успел испугаться.

36' "ПСЖ" быстро возвращает мяч под свой контроль и показывает, что мы уже устали так видеть в первом тайме - контроль мяча.

35' Последовал заброс от голкипера "ПСЖ" на чужую половину поля. Мбаппе в борьбе с Гради за мяч ударил соперника по лицу. Фол!

34' Вновь "ПСЖ" показывает, как умеет контролировать мяч на своей половине поля, задействуя и Доннарумму, и всю четвёрку защитников.

33' Два подряд угловых подают парижане, но оба раза не очень опасно. Сначала Самба спокойно перевёл мяч за линию, а затем защитники выбили его подальше.

32' Дембеле сделал подачу в штрафную, Мбаппе ножницами пробивал по воротам Самба, который не мог бы уже ничего поделать, но в углу ворот оказался защитник "Ланса" и подстраховал своего кипера. Игра начинает оживать!

31' Недоволен главный тренер "Ланса" Франк Эз работой арбитров, по свей видимости. Получил жёлтую карточку лучший тренер сезона-2022/23.

30' Дембеле и Мбаппе убежали в опасную контратаку 2 в 2. Но Брис Самба на месте! Заблокировал удар партнёра по сборной Франции.

30' Всё заканчивается угловым ударом. Доннарумма не смог обработать мяч и упустил его за лицевую линию. Однако вновь стандарт "Ланса" не представлял опасности для соперника.

29' Держит мяч уже "Ланс". Поменялись ролями команды.

28' Кильян Мбаппе на левом фланге накрутил двух соперников и ворвался в штрафную, но не устоял на ногах.

27' Подача в штрафную площадь "ПСЖ" оказалась неточной. Шкриньяр выбил мяч.

27' Фол. На этот раз фолил Ашраф Хакими. Досталось всё тому же Машаду. Активен колумбиец в последние минуты.

26' "Данс" забрал мяч под контроль. Пытаются комбинировать на левом фланге.

25' Вновь главное действующее лицо Машаду. На этот раз латераль "Ланса" оказался совершенно один в штрафной "ПСЖ", но не попал как следует по отскочившему к нему мячу.

24' 234 паса сделали игроки "ПСЖ". И только 4 из них в опасную зону для удара. Такой футбол у команды Луиса Энрике.

23' И следом ещё один фол от "Ланса". Вновь Машаду. Вновь на газоне Дембеле. Француз показывает, что ему больно, но Франсуа Летексье ограничился устным предупреждением.

22' Вновь фолит "Ланс" в центре поля. Ничего опасного, но сбивают темп.

21' Очередной фол от "Ланса". Машаду грубо сыграл против соперника в центре поля. Не дают кроваво-золотые разбежаться парижанам.

20' Очередной заброс на нападающего "ПСЖ" последовал из глубины, но вновь не удалось зацепиться за мяч. Пока что защита "Ланса" справляется.

19' Очередной прорыв Усмана Дембеле по правому флангу заканчивается фолом Медины. Жёстко остановил аргентинец француза. Однако до ворот далеко.

18' Показал "Ланс", что тоже умеет комбинировать с мячом. За 5 передач добрались кроваво-золотые до штрафной Парижа. Удар Томассона оказался выше ворот.

17' Попытался провести "Ланс" контратаку, но Люка Эрнандез жёстко встретил Флориана Сотока в центре поля.Раздался свисток судьи, зафиксировавший нарушение.

16' Наконец-то увидели атаку от Парижа. Всё закончилось падением Усмана Дембеле в штрафной площади и перехватом. Судья молчит.

16' ПСЖ продолжает держать мяч на своей половине поля и искать зоны в обороне "Ланса".

15' Провёл "Ланс" атаку по правому флангу, которая завершилась прострелом во вратарскую, где Доннарумма без проблем забрал мяч.

14' "Ланс" забрал мяч под контроль и попытался провести позиционную атаку. Тем не менее, Люка Эрнандез прервал проникающую передачу.

13' Однако ничего опасного с очередного стандарта не удалось создать кроваво-золотым, а последовавший дальний удар Франковски был неточен.

12' Первые плоды прессинга! "Ланс" заработал угловой.

11' Вновь мяч доходит до Доннаруммы. Не спешат парижане.

10' Полтора десятка передач между защитниками "ПСЖ" наблюдаем мы. Контролировать продолжают мяч хозяева. Гости постепенно перекрывают зоны, но перехватить не удаётся.

9' 117 - 17. Такова статистика передач на данный момент. Футбол Луиса Энрике в действии.

8' "Ланс" провёл первую свою атаку, что привело к угловому. Однако после розыгрыша мяч достался Доннарумме.

8' Первое нарушение в матче. Заир-Эмери был вынужден срывать контратаку "Ланса" тактическим фолом. Пока без карточки.

7' Атака с правого фланга привела к опасному прострелу в штрафную "Ланса", но Витинья не успел протолкнуть мяч в сетку.

6' Продолжает "ПСЖ" убаюкивать соперника перекатыванием мяча. Почти 20 точных передач подряд, но пока без продвижения вперед. Ищут зону для атаки.

5' Первая опасная атака от "ПСЖ". Очередной заброс по левому флангу на Мбаппе. Главная звезда чемпионата ворвался в штрафную площадь и сделал передачу, после которой последовал удар, который заблокировал защитник "Ланса".

4' Пока игроки "ПСЖ" не особо рвутся в атаку и контролируют мяч на своей половине поля, не стесняясь отыгрываться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

3' Запрос на левый фланг атаки, Кильян Мбаппе пытался войти в штрафную площадь, но был встречен игроками обороны.

3' Попытался провести "Ланс" быструю контратаку, но защита "ПСЖ" быстро вернула мяч под контроль.

2' Осторожно начинает матч "ПСЖ". "Ланс" попытался с первых минут навязать прессинг, но хозяева уверенно продолжили контролировать матч, что вынудило кроваво-золотых вернуться на свою половину.