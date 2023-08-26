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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
2:0
Второй тайм: 81'
Ланс
0'
19' Желтая карточка
Медина Факундо
31' Желтая карточка
Франк Эз
42' Желтая карточка
Сотока Флориан
1:0
45' Гол
Асенсио Марко
2:0
52' Гол
Мбаппе Килиан
79' Желтая карточка
Спирингс Стейн

Ход матча

19'
 
Медина Факундо
31'
 
Франк Эз
42'
 
Сотока Флориан
45'
Асенсио Марко
(Заир-Эмери Уоррен)
1:0
46'
 
Спирингс Стейн
Абдул-Самед Салис
46'
 
Ле Кардинал Жюльен
Франковски Пшемыслав
52'
Мбаппе Килиан
(Эрнандес Люка)
2:0
58'
 
Вахи Элю
Томассон Адриен
74'
 
Гилавоги Морган
Фюльжени Анжело
79'
 
Спирингс Стейн
80'
Фабиан Руис
Дембеле Усман
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 386 Количество передач 162
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 127
ПСЖ 86.6% (110)
X 7.9% (10)
Ланс 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ланс
1.62
6.00
88.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
7
Мбаппе
Килиан
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
28
Томассон
Адриен
20
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
ПСЖ
4-3-3
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Ланс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.43

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 (1) 0.67
Асенсио Марко 1 0.33
Эрнандес Люка 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 0.67
Сотока Флориан 1 0.33
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2
ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0
Ланс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0
Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ланс

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
ПСЖ
 2:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Страсбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ПСЖ
 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ланс
 0:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ланс
 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Нант Мохамед Мостафа 3
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Сотока Флориан 2
Страсбург Беллегард Жан-Рикнер 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    80'
    Фабиан Руиз появился на поле у "ПСЖ". Он заменил самого активного игрока парижской команды - Усман Дембеле будет досматривать игру со скамейки.
  • Желтая карточка
    79'
    Стейн Спирингс увидел перед собой желтую карточку за то, что уронил руками Заира-Эмери в центре поля, а Кильян Мбаппе вскипел!
  • Фол, нарушение
    77'
    Подача "Ланса" с правого фланга в штрафную площадь. Элье Ваи попытался пробить "ударом скорпиона", но пострадал Люка Эрнандез, который получил пяткой по голове.
  • Опасный момент
    76'
    "Ланс" начинает пытаться активнее играть в атаку и освобождает зоны. В одну из таких сейчас ворвался Усман Дембеле и попытался пробить в ближний угол ворот Бриса Самба. Неточно! 
  • Опасный момент
    75'
    Опасную атаку провёл "ПСЖ" по левому флангу Мбаппе, но до акцентированного удара дело довести не удалось. Зря болельщики "Ланса" схватились за сердце.
  • Замена
    74'
    Расстроенный своим ударом со штрафного и счётом на табло отправился Анжело Фюльжени на скамейку запасных. на поле вышел нападающий Морган Гилавоги, который последние 5 лет играл в Париже, но не за "ПСЖ", а за "Пари" в Лиге 2.
  • 74'
    Фюльжени у мяча. Попытался закрутить мяч в створ ворот, несмотря на свет лазером в глаза с трибун, но не попал как следует по мячу.
  • Фол, нарушение
    73'
    "Ланс" отобрал мяч и побежал в атаку. Машаду получил передачу, пытался выйти на удар, но оказался на газоне. Ашраф Хакими нарушил правила и будет опасный штрафной с 25 метров.
  • Фол, нарушение
    72'
    "ПСЖ" контролирует мяч. "Ланс" пытается его отобрать. Фол! Опустившийся на свою половину Марко Асенсио нарушил правила.
  • 70'
    Усман Дембеле оказался вновь с мячом на правом фланге атаки. Отдал в штрафную на Кильяна Мбаппе. Падение! Форвард сигнализирует о нарушении правил и просит пенальти. Судья молчит.
  • 70'
    Что происходит на поле? Всё правильно - игроки "ПСЖ" катают мяч.
  • 69'
    Быстрая атака моментально превратилась в позиционную и всё закончилось фолом парижского игрока.
  • 69'
    Диуф пытался протащить мяч сам, но потерял его. Контратака "ПСЖ" будет.
  • 68'
    Марко Асенсио оказался на правом фланге атаки "ПСЖ". Пофинтил, покрутил и заставил защитников "Ланса" выбить мяч в аут.
  • Опасный момент
    66'
    Элье Ваи! Ворвался в штрафную площадь быстроногий нападающий и напряг заскучавшего Джанлуиджи Доннарумму. Итальянец без проблем поймал мяч.
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    • 65'
      Витинья против Фюльжени на фоанге. Попытался португалец удивить соперника финтами и потерял мяч.
    • Опасный момент
      64'
      Опасный момент! Наконец-то "ПСЖ" быстро распорядился мячом, вывел на удар Мбаппе, но тот не смог переиграть Самба. На высоте голкипер "Ланса"!
    • 64'
      Подобрались к штрафной площади игроки "ПСЖ", попытались вывести на удар Заира-Эмери. Не удалось - вернули мяч под контроль. Продолжают катать.
    • 63'
      Мяч у Дембеле, ищет кому отдать и не находит лучшего варианта, как вернуть назад своим защитинкам.
    • 62'
      Катают-катают. Игроки "ПСЖ" продолжают держать мяч. Вот он уже и до Доннаруммы дошёл опять.
    • Травма, повреждение
      61'
      Получил Элье Ваи болезненный удар в спину от Шкриньяра. Оба оказались на газоне. Судья был вынужден остановить игру.
    • 60'
      Доставили в атаку, наконец-то, мяч хозяева. Попытка дальнего удара от Марко Асенсио. Заблокировано.
    • 59'
      Продолжают катать мяч защитники "ПСЖ". Сколько раз мы сегодня это видели. Умеют! Могут!
    • Замена
      58'
      Дебют! Один из лучших бомбардиров прошлого сезона Элье Ваи, который в начале этой недели за 30 миллионов евро перебрался из "Монпелье" в "Ланс", вышел на поле, заменив Адриена Томассона.
    • Травма, повреждение
      56'
      Остановлена игра. На газоне лежит Машаду. Болезненный удар получил колумбиец при столкновении с Заиром-Эмери.
    • Опасный момент
      55'
      Дриблинг от Мбаппе. Ворвался в штрафную площадь, пара переступов, удар... Мяч прошёл рядом со штангой.
    • Офсайд
      54'
      Выбежал нападающий "Ланса" от центра поля в одиночку. Но раздался свисток арбитра - офсайд!
    • Описание гола
      52'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! КИЛЬЯН МБАППЕ! Люка Эрнандез подключился в атаку, отыгрался дважды в стеночку, а затем выкатил 7 номеру на линию штрафной, и тот в касание поразил ворота Бриса Самба.
    • Опасный момент
      51'
      В результате контратаки оказался Хакими в штрафной соперника и попытался пробить аккуратно в угол ворот Самба, но не точно.
    • Угловой
      50'
      Вновь уголовой "Ланса". Вновь подача неточная. Доннарумма забрал мяч и быстро отправил его в атаку.
    • Опасный момент
      50'
      Включился в игру Джанлуиджи Доннарумма. Получил на левом углу штрафной площади мяч Машаду и не долго думая попытался пробить в ближний угол ворот итальянца. Будет угловой.
    • Фол, нарушение
      49'
      Не щадит Машаду сегодня Дембеле. Очередной фол колумбийца на французе в центре поля.
    • 49'
      Попытался Дембеле по правому флангу организовать атаку "ПСЖ", но защитник в подкате выбил мяч.
    • 48'
      То, что мы уже видели в первом тайме много раз: парижане перехватили мяч и доставили его быстро до Мбаппе. На этот раз он не стал прорываться сам, а сделал перевод на Дембеле. Пока летел мяч игроки "Ланса" успели вернуться и отобрать мяч.
    • 47'
      Активно начал второй тайм "Ланс". Пытаются быстрым движением мяча вскрыть оборону соперника. Все игроки "ПСЖ" кроме Мбаппе на своей половине.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм! Франсуа Летексье сигнализировал о возобновлении игры. Смотрим дальше!
    • Замена
      46'
      Двойная замена произошла у "Ланса" в перерыве: Абдул Самед и Франковски покинули поле. Вместо них появились Ле Кардиналь и Спирингс.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Раздаётся свисток арбитра, сигнализирующий о конце первого тайма. 1:0. Уходят команды на перерыв. 
    • Офсайд
      45'
      Провёл атаку "Ланс" на последних секундах встречи. Флориан Сотока нанёс опасный удар из-за пределов штрафной площади, Джанлуиджи Доннарумма сделал красивый прыжок. Но был офсайд.
    • 45'
      Держит мяч "ПСЖ". Не спешит атаковать. По всей видимости, преимущество в один мяч устраивает парижан.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил арбитр к первому тайму.
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Марко Асенсио!!! Очередную контратаку провёл "ПСЖ". Испанец у линии штрафной площади получил мяч, не стал долго думать, развернулся и левой ногой пробил в левый угол ворот Самба, Брис был бессилен.
    • 44'
      Прорывался по флангу полузащитник "Ланса" Абдул Самед, но его остановил Угарте, поставив корпус.
    • 43'
      30 - 29 - 41: процентное соотношение атак ПСЖ по зонам. Пока что через фланг Дембеле активнее создают моменты парижане, чем через Мбаппе.
    • Желтая карточка
      42'
      Поднялись игроки, и судья показал жёлтую карточку Сотока. Третье предупреждение уже у кроваво-золотых.
    • Травма, повреждение
      42'
      Осматривают врачи колени обоих игроков. Очередная пауза в игре.
    • Фол, нарушение
      41'
      Столкнулись в центре поля Угарте и Сотока. Удар в колено. Это больно. Француз на газоне. Врачи на поле.
    • 40'
      Вновь подача в штрафную от "Ланса" оказалась не точной, а "ПСЖ" убежал в контратаку. На этот раз ничего опасного.
    • Травма, повреждение
      39'
      Небольшая пауза в игре. Оказывают помощь нападающему "Ланса", получившему по голове от Маркиньоса в борьбе за мяч в штрафной площади "ПСЖ".
    • 38'
      "Ланс" держит мяч. Ищет ключики к обороне "ПСЖ", но пока не может. Очередная подача в штрафную Доннаруммы заканчивается перехватом и опасной контратакой парижан. К счастью для фанатов кроваво-золотых Дансо не поддался на финты Дембеле и тот потерял мяч.
    • Опасный момент
      37'
      Перевод на правый фланг атаки "ПСЖ" привёл к опасному моменту. Дембеле откатил мяч на Хакими. Марокканец оказался в штрафной площади "Ланса", но не смог как следует пробить - мяч прошёл мимо штанги. Самба даже не успел испугаться.
    • 36'
      "ПСЖ" быстро возвращает мяч под свой контроль и показывает, что мы уже устали так видеть в первом тайме - контроль мяча.
    • Фол, нарушение
      35'
      Последовал заброс от голкипера "ПСЖ" на чужую половину поля. Мбаппе в борьбе с Гради за мяч ударил соперника по лицу. Фол!
    • 34'
      Вновь "ПСЖ" показывает, как умеет контролировать мяч на своей половине поля, задействуя и Доннарумму, и всю четвёрку защитников.
    • Угловой
      33'
      Два подряд угловых подают парижане, но оба раза не очень опасно. Сначала Самба спокойно перевёл мяч за линию, а затем защитники выбили его подальше.
    • Опасный момент
      32'
      Дембеле сделал подачу в штрафную, Мбаппе ножницами пробивал по воротам Самба, который не мог бы уже ничего поделать, но в углу ворот оказался защитник "Ланса" и подстраховал своего кипера. Игра начинает оживать!
    • Желтая карточка
      31'
      Недоволен главный тренер "Ланса" Франк Эз работой арбитров, по свей видимости. Получил жёлтую карточку лучший тренер сезона-2022/23.
    • Опасный момент
      30'
      Дембеле и Мбаппе убежали в опасную контратаку 2 в 2. Но Брис Самба на месте! Заблокировал удар партнёра по сборной Франции.
    • Угловой
      30'
      Всё заканчивается угловым ударом. Доннарумма не смог обработать мяч и упустил его за лицевую линию. Однако вновь стандарт "Ланса" не представлял опасности для соперника.
    • 29'
      Держит мяч уже "Ланс". Поменялись ролями команды. 
    • 28'
      Кильян Мбаппе на левом фланге накрутил двух соперников и ворвался в штрафную, но не устоял на ногах.
    • 27'
      Подача в штрафную площадь "ПСЖ" оказалась неточной. Шкриньяр выбил мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Фол. На этот раз фолил Ашраф Хакими. Досталось всё тому же Машаду. Активен колумбиец в последние минуты.
    • 26'
      "Данс" забрал мяч под контроль. Пытаются комбинировать на левом фланге.
    • 25'
      Вновь главное действующее лицо Машаду. На этот раз латераль "Ланса" оказался совершенно один в штрафной "ПСЖ", но не попал как следует по отскочившему к нему мячу.
    • 24'
      234 паса сделали игроки "ПСЖ". И только 4 из них в опасную зону для удара. Такой футбол у команды Луиса Энрике.
    • Фол, нарушение
      23'
      И следом ещё один фол от "Ланса". Вновь Машаду. Вновь на газоне Дембеле. Француз показывает, что ему больно, но Франсуа Летексье ограничился устным предупреждением.
    • Фол, нарушение
      22'
      Вновь фолит "Ланс" в центре поля. Ничего опасного, но сбивают темп.
    • Фол, нарушение
      21'
      Очередной фол от "Ланса". Машаду грубо сыграл против соперника в центре поля. Не дают кроваво-золотые разбежаться парижанам.
    • 20'
      Очередной заброс на нападающего "ПСЖ" последовал из глубины, но вновь не удалось зацепиться за мяч. Пока что защита "Ланса" справляется.
    • Желтая карточка
      19'
      Очередной прорыв Усмана Дембеле по правому флангу заканчивается фолом Медины. Жёстко остановил аргентинец француза. Однако до ворот далеко.
    • Опасный момент
      18'
      Показал "Ланс", что тоже умеет комбинировать с мячом. За 5 передач добрались кроваво-золотые до штрафной Парижа. Удар Томассона оказался выше ворот.
    • Фол, нарушение
      17'
      Попытался провести "Ланс" контратаку, но Люка Эрнандез жёстко встретил Флориана Сотока в центре поля.Раздался свисток судьи, зафиксировавший нарушение.
    • 16'
      Наконец-то увидели атаку от Парижа. Всё закончилось падением Усмана Дембеле в штрафной площади и перехватом. Судья молчит.
    • 16'
      ПСЖ продолжает держать мяч на своей половине поля и искать зоны в обороне "Ланса". 
    • 15'
      Провёл "Ланс" атаку по правому флангу, которая завершилась прострелом во вратарскую, где Доннарумма без проблем забрал мяч.
    • 14'
      "Ланс" забрал мяч под контроль и попытался провести позиционную атаку. Тем не менее, Люка Эрнандез прервал проникающую передачу.
    • 13'
      Однако ничего опасного с очередного стандарта не удалось создать кроваво-золотым, а последовавший дальний удар Франковски был неточен.
    • Угловой
      12'
      Первые плоды прессинга! "Ланс" заработал угловой.
    • 11'
      Вновь мяч доходит до Доннаруммы. Не спешат парижане.
    • 10'
      Полтора десятка передач между защитниками "ПСЖ" наблюдаем мы. Контролировать продолжают мяч хозяева. Гости постепенно перекрывают зоны, но перехватить не удаётся.
    • 9'
      117 - 17. Такова статистика передач на данный момент. Футбол Луиса Энрике в действии.
    • Угловой
      8'
      "Ланс" провёл первую свою атаку, что привело к угловому. Однако после розыгрыша мяч достался Доннарумме.
    • Фол, нарушение
      8'
      Первое нарушение в матче. Заир-Эмери был вынужден срывать контратаку "Ланса" тактическим фолом. Пока без карточки.
    • Опасный момент
      7'
      Атака с правого фланга привела к опасному прострелу в штрафную "Ланса", но Витинья не успел протолкнуть мяч в сетку.
    • 6'
      Продолжает "ПСЖ" убаюкивать соперника перекатыванием мяча. Почти 20 точных передач подряд, но пока без продвижения вперед. Ищут зону для атаки.
    • 5'
      Первая опасная атака от "ПСЖ". Очередной заброс по левому флангу на Мбаппе. Главная звезда чемпионата ворвался в штрафную площадь и сделал передачу, после которой последовал удар, который заблокировал защитник "Ланса". 
    • 4'
      Пока игроки "ПСЖ" не особо рвутся в атаку и контролируют мяч на своей половине поля, не стесняясь отыгрываться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
    • 3'
      Запрос на левый фланг атаки, Кильян Мбаппе пытался войти в штрафную площадь, но был встречен игроками обороны.
    • 3'
      Попытался провести "Ланс" быструю контратаку, но защита "ПСЖ" быстро вернула мяч под контроль.
    • 2'
      Осторожно начинает матч "ПСЖ". "Ланс" попытался с первых минут навязать прессинг, но хозяева уверенно продолжили контролировать матч, что вынудило кроваво-золотых вернуться на свою половину.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток арбитра. Посмотрим, что чемпион Франции, не одержавший пока ни одной победы в этом сезоне, покажет в матче с вице-чемпионом, одной из самых ярких команд этого года.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда ПСЖ играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ланс: 31%.
    • 49'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 49'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 49'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Угарте Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Абдул-Самед Салис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ланс: 31%.
    • 45'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 45'
      Витинья II сделал ключевой пас для гола!
    • 45'
      Заир-Эмери Уоррен сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Асенсио Марко наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 45'
      Заир-Эмери Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 44'
      Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Сотока Флориан из команды Ланс получает желтую после опасной игры.
    • 42'
      Угарте Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Сотока Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Угарте Мануэль из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Сотока Флориан пострадал.
    • 41'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ланс: 31%.
    • 40'
      Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
    • 39'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 38'
      Томассон Адриен из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 38'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 37'
      Диуф Энди из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 37'
      Угарте Мануэль выиграл воздушное противоборство у Диуф Энди.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 37'
      Хакими Ашраф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Дембеле Усман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Эрнандес Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Мбаппе Килиан наказан за толчок Гради Жонатан
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Ланс: 29%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 34'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Диуф Энди из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Дембеле Усман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Дембеле Усман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 33'
      Мбаппе Килиан пробивает по воротам...
    • 32'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дембеле Усман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!
    • 31'
      Рефери не любит споров - именно за это Франк Эз сейчас получил желтую
    • 31'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 31'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Самба Брис делает важнейший сейв!
    • 31'
      Оооо... вот это был удар! Мбаппе Килиан должен был забить с этой позиции.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Дембеле Усман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 30'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Эрнандес Люка из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс подал угловой справа.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Ланс: 30%.
    • 30'
      Витинья II ошибается в защите.
    • 29'
      Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Хакими Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 28'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 28'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 28'
      Томассон Адриен выиграл воздушное противоборство у Шкриньяр Милан.
    • 27'
      Шкриньяр Милан из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Назначен штрафной. Пострадал Мачадо Дейвер, его свалил Хакими Ашраф.
    • 26'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
    • 26'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 79%, Ланс: 21%.
    • 25'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 25'
      Диуф Энди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      О, нет. Из многообещающей позиции Мачадо Дейвер из команды Ланс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 25'
      Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Игрок из команды Ланс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 24'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Франковски Пшемыслав выиграл воздушное противоборство у Витинья II.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Дембеле Усман
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Заир-Эмери Уоррен
    • 22'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Угарте Мануэль
    • 21'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Диуф Энди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 79%, Ланс: 21%.
    • 19'
      Медина Факундо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 19'
      Мачадо Дейвер наказан за толчок Дембеле Усман
    • 19'
      Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 18'
      Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 18'
      Шкриньяр Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Эрнандес Люка из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 17'
      Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 84%, Ланс: 16%.
    • 15'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Маркиньос Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 13'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 13'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Диуф Энди выиграл воздушное противоборство у Угарте Мануэль.
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 10'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 86%, Ланс: 14%.
    • 10'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 8'
      Эрнандес Люка из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
    • 7'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Хакими Ашраф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 91%, Ланс: 9%.
    • 5'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 5'
      Заир-Эмери Уоррен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      Шкриньяр Милан из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Заир-Эмери Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Ланс

    Исход игры
    ПСЖ
    86.6% (110)
    Ничья
    7.9% (10)
    Ланс
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.14% (77)
    Меньше
    31.86% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    42.5% (54)
    2:0 ПСЖ
    16.5% (21)
    3:1 ПСЖ
    7.9% (10)
    1:0 ПСЖ
    7.1% (9)
    1:2 Ланс
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    3:0 ПСЖ
    2.4% (3)
    3:2 ПСЖ
    1.6% (2)
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