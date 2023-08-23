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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
 
Позже
Ланс
Прогнозы 42
ПСЖ 88.1% (37)
X 7.1% (3)
Ланс 4.8% (2)
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Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ланс
1.62
4.40
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Ланс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.43

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.5
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 1
Сотока Флориан 1 0.5
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2
ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0
Ланс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0
Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ланс

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 3
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Минамино Такуми 2 (2)
Ренн Салах Ибрагим 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Страсбург Беллегард Жан-Рикнер 2
Марсель Лоди Ренан 2
Монако Камара Мохамед 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

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    • Прогнозы 42
    ПСЖ 88.1% (37)
    X 7.1% (3)
    Ланс 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ланс
    1.62
    4.40
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ланс

    Исход игры
    ПСЖ
    87.8% (36)
    Ничья
    7.3% (3)
    Ланс
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    34.1% (14)
    2:0 ПСЖ
    29.3% (12)
    3:0 ПСЖ
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    1:2 Ланс
    4.9% (2)
    3:1 ПСЖ
    4.9% (2)
    1:0 ПСЖ
    4.9% (2)
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