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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Жил Висенте
0:1
Второй тайм: 50'
Бенфика
0'
17' Желтая карточка
Домингес Максим
0:1
19' Пенальти
Ди Мария Анхель
29' Желтая карточка
Тиба Педру
45' Желтая карточка
Кекчю Оркун

Ход матча

17'
Домингес Максим
 
19'
0:1
Ди Мария Анхель
29'
Тиба Педру
 
45'
 
Кекчю Оркун
Прогнозы 114
Жил Висенте 0.9% (1)
X 1.8% (2)
Бенфика 97.4% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Бенфика
9.00
9.50
1.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
24
Гбане
Мори
11
Хавьер
Марлон
10
Фудзимото
Канья
8
Домингес
Максим
21
Роко
Батурина
24
Соареш
Самуэл
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
Жил Висенте
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Бенфика

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

19 матчей

10.5%
10.5%
79%
2 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
К
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.38
0.73

Среднее время на гол

240
123

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 2 (1) 0.67
Перейра Габриэл 1 0.33
Тиба Педру 1 0.33
Роко Батурина 1 0.33
Шаброль Тиджани 1 0.33
Домингес Максим 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 2 0.67
Ди Мария Анхель 2 (1) 0.67
Тенгстедт Каспер 1 0.33
Нерес Давид 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 1 0
Тиба Педру 1 0
Домингес Максим 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Гбане Мори 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Мариу Жоау 1 0
Силва Рафа 1 0
Бах Александр 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Бенфика

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Бенфика
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 3 3
12.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бенфика
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Эшторил Маркеш Жоао 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Кекчю Оркун получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О О Л - Ди Мария Анхель из команды Бенфика забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Эндрю прыгнул не в ту сторону.
  • 17'
    Домингес Максим получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 114
Жил Висенте 0.9% (1)
X 1.8% (2)
Бенфика 97.4% (111)
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Бенфика
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9.50
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Где смотреть матч Жил Висенте 0:1 Бенфика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Бенфика

Исход игры
Жил Висенте
0.9% (1)
Ничья
1.8% (2)
Бенфика
97.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
38.6% (44)
1:2 Бенфика
37.7% (43)
0:1 Бенфика
7% (8)
1:3 Бенфика
6.1% (7)
0:3 Бенфика
2.6% (3)
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Жил Висенте
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