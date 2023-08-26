Тур: 3. Стадион: Municipal de Barcelos. Главный судья: Пиньейру Жоау
0:1
Второй тайм: 50'
0'
17' Желтая карточкаДомингес Максим
0:1
19' ПенальтиДи Мария Анхель
29' Желтая карточкаТиба Педру
45' Желтая карточкаКекчю Оркун
Ход матча
17'
19'
0:1
29'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
24
Гбане
Мори
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
29 ДепуНападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Бенфика
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
19 матчей
10.5%
10.5%
79%
2 победы 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.38
0.73
Среднее время на гол
240
123
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.36
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.37
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.67
|Перейра Габриэл
|1
|0.33
|Тиба Педру
|1
|0.33
|Роко Батурина
|1
|0.33
|Шаброль Тиджани
|1
|0.33
|Домингес Максим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|2
|0.67
|Ди Мария Анхель
|2 (1)
|0.67
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.33
|Нерес Давид
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Тиба Педру
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Гбане Мори
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1
Результаты матчей
Жил Висенте
Бенфика
Точный счет
5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Эшторил
|Маркеш Жоао
|2 (1)
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Бенфика
Исход игры
Жил Висенте
0.9% (1)
Ничья
1.8% (2)
Бенфика
97.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
38.6% (44)
1:2 Бенфика
37.7% (43)
0:1 Бенфика
7% (8)
1:3 Бенфика
6.1% (7)
0:3 Бенфика
2.6% (3)
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