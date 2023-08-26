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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Жил Висенте
2:3
Конец матча
Бенфика
0'
17' Желтая карточка
Домингес Максим
0:1
19' Пенальти
Ди Мария Анхель
29' Желтая карточка
Тиба Педру
45' Желтая карточка
Кекчю Оркун
0:2
53' Гол
Силва Рафа
67' Желтая карточка
Флорентину
67' Желтая карточка
Силва Рафа
1:2
74' Гол
Шаброль Тиджани
78' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
1:3
90' Гол
Муса Петар
2:3
90' Гол
Домингес Максим
90'+9

Ход матча

17'
Домингес Максим
 
19'
0:1
Ди Мария Анхель
29'
Тиба Педру
 
45'
 
Кекчю Оркун
53'
0:2
Силва Рафа
(Эурснес Фредрик)
63'
 
Тенгстедт Каспер
Кабрал Артур
63'
 
Нерес Давид
Мариу Жоау
65'
Шаброль Тиджани
Хавьер Марлон
 
65'
Коррея Фелиш
Гбане Мори
 
65'
Депу
Роко Батурина
 
67'
 
Флорентину
67'
 
Силва Рафа
74'
Шаброль Тиджани
(Фудзимото Канья)
1:2
75'
 
Шикинью Франциску
Флорентину
75'
 
Невеш Жоау
Кекчю Оркун
78'
Фильо Жозе Карлос
 
90'
 
Муса Петар
Силва Рафа
90'
1:3
Муса Петар
(Невеш Жоау)
90'
Домингес Максим
(Фудзимото Канья)
2:3
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Прогнозы 114
Жил Висенте 0.9% (1)
X 1.8% (2)
Бенфика 97.4% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
24
Гбане
Мори
11
Хавьер
Марлон
10
Фудзимото
Канья
8
Домингес
Максим
21
Роко
Батурина
24
Соареш
Самуэл
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
Жил Висенте
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Бенфика

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

19 матчей

10.5%
10.5%
79%
2 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
К
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.38
0.73

Среднее время на гол

240
123

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 2 (1) 0.67
Шаброль Тиджани 2 0.67
Домингес Максим 1 0.33
Перейра Габриэл 1 0.33
Тиба Педру 1 0.33
Роко Батурина 1 0.33
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 3 1
Ди Мария Анхель 2 (1) 0.67
Муса Петар 1 0.33
Тенгстедт Каспер 1 0.33
Нерес Давид 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Жозе Карлос 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Тиба Педру 1 0
Домингес Максим 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Гбане Мори 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Мариу Жоау 1 0
Бах Александр 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Жил Висенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенфика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Бенфика

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 0 2 8 - 5 3
12.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Визела
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Весь список
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    Г О О О О Л - Муса Петар забивает с правой ноги!
  • 93'
    Тактическая замена. Силва Рафа уходит с поля и его заменяет Муса Петар
  • 78'
    Зе Карлош получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Кекчю Оркун получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О О Л - Ди Мария Анхель из команды Бенфика забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Эндрю прыгнул не в ту сторону.
    • 17'
      Домингес Максим получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Жил Висенте 0.9% (1)
    X 1.8% (2)
    Бенфика 97.4% (111)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 2:3 Бенфика

    Исход игры
    Жил Висенте
    0.9% (1)
    Ничья
    1.8% (2)
    Бенфика
    97.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (55)
    Нет
    50% (55)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    38.6% (44)
    1:2 Бенфика
    37.7% (43)
    0:1 Бенфика
    7% (8)
    1:3 Бенфика
    6.1% (7)
    0:3 Бенфика
    2.6% (3)
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