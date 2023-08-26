Тур: 21.
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
29'
36'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
31
Араужо
Луис
27
Энрике
Бруно
1
Keiller
21
Igor
Gomes
41
Matheus
Dias
28
Энрике
Педро
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
10 Патрик АланНападающий
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
32 матча
40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
57
28
Голов в среднем за матч
1.78
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
102
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.24
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.24
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.19
|Жерсон Сантос
|3
|0.14
|Айртон Лукас
|3
|0.14
|Лео Перейра
|3
|0.14
|Эвертон Соарес
|2
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Энрике Бруно
|2
|0.1
|Пульгар Эрик
|2
|0.1
|Viktor Hugo
|1
|0.05
|Луис Давид
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Франса Матеус
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.14
|José Maurisio3
|3
|0.14
|Адриано Луис
|2
|0.1
|Джонни
|2
|0.1
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Патрик Алан
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Matheus Dias
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Фламенго
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
16
9
Фламенго
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
20% (4)
15% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Забито
18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
7
35%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90
Забито
34
18
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
4
12%
2
11%
1-15
7
21%
4
22%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
4
22%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
10
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
26
23
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
8%
5
22%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
7
27%
2
9%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
6
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1
Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Результаты матчей
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:3
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
56
19
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
128
1010
515
614
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|35 - 11
|48
|2.
|20
|10
|7
|3
|36 - 17
|37
|3.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|4.
|20
|10
|4
|6
|28 - 20
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|29 - 25
|33
|6.
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|7.
|20
|8
|8
|4
|27 - 21
|32
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|21 - 23
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|11.
|20
|7
|6
|7
|22 - 18
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|20 - 17
|25
|13.
|0:0
|21
|6
|7
|8
|17 - 24
|25
|14.
|19
|6
|6
|7
|21 - 22
|24
|15.
|20
|6
|5
|9
|19 - 28
|23
|16.
|20
|5
|6
|9
|22 - 25
|21
|17.
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|18.
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|19.
|20
|3
|5
|12
|20 - 39
|14
|20.
|19
|2
|4
|13
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|8.
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|14.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|15.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|11.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7