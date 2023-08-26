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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Фламенго
0:0
Второй тайм: 64'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
29' Желтая карточка
Мальо Уго
36' Желтая карточка
Matheus Dias
42' Желтая карточка
Пульгар Эрик
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
10
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Keiller
2
Мальо
Уго
21
Igor
Gomes
22
Nicolas
Hernandez2
14
Де
Пена
Карлос
23
Gabriel
Paulista
VIII
41
Matheus
Dias
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Фламенго
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

1.78
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
102

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.24
Педро Гильерме 5 (2) 0.24
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.19
Жерсон Сантос 3 0.14
Айртон Лукас 3 0.14
Лео Перейра 3 0.14
Эвертон Соарес 2 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.1
Энрике Бруно 2 0.1
Пульгар Эрик 2 0.1
Viktor Hugo 1 0.05
Луис Давид 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Франса Матеус 1 0.05
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.14
José Maurisio3 3 0.14
Адриано Луис 2 0.1
Джонни 2 0.1
Jean Dias 1 0.05
Энрике Педро 1 (1) 0.05
Де Пена Карлос 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Alexandre Zurawski 1 0.05
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 5 0
Энрике Бруно 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Патрик Алан 4 0
Nicolas Hernandez2 4 0
Витао 4 0
Джонни 3 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Matheus Dias 3 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Lucca 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Фламенго
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

16
9
Фламенго
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
20% (4)
15% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
7
35%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90

Забито

34
18
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
4
12%
2
11%
1-15
7
21%
4
22%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
4
22%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
10
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
8%
5
22%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
7
27%
2
9%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
6
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1
Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:3
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
1
9
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
12
8
10
10
1.5
5
15
6
14
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 0:0 21 10 6 5 34 - 26 36
4.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
5.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
6.
Атлетико Паранаэнсе
 20 9 5 6 29 - 23 32
7.
Ред Булл Брагантино
 20 8 8 4 27 - 21 32
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 21 6 7 8 17 - 24 25
14.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
15.
Гойяс
 20 6 5 9 19 - 28 23
16.
Байя
 20 5 6 9 22 - 25 21
17.
Сантос
 20 5 6 9 21 - 32 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Фламенго
 0:0 10 5 4 1 16 - 6 19
8.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 4 3 3 10 - 9 15
14.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
15.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 0:0 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.13
4.30
9.00
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