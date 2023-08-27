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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Фламенго
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
29' Желтая карточка
Мальо Уго
36' Желтая карточка
Matheus Dias
42' Желтая карточка
Пульгар Эрик
67' Желтая карточка
Уэсли Лопес
87' Желтая карточка
Джонни
90' Желтая карточка
Валенсия Эннер
90'+11
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
10
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Keiller
2
Мальо
Уго
21
Igor
Gomes
22
Nicolas
Hernandez2
14
Де
Пена
Карлос
23
Gabriel
Paulista
VIII
41
Matheus
Dias
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Фламенго
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

1.78
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
102

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.24
Педро Гильерме 5 (2) 0.24
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.19
Жерсон Сантос 3 0.14
Айртон Лукас 3 0.14
Лео Перейра 3 0.14
Эвертон Соарес 2 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.1
Энрике Бруно 2 0.1
Пульгар Эрик 2 0.1
Viktor Hugo 1 0.05
Луис Давид 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Франса Матеус 1 0.05
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.14
José Maurisio3 3 0.14
Адриано Луис 2 0.1
Джонни 2 0.1
Jean Dias 1 0.05
Энрике Педро 1 (1) 0.05
Де Пена Карлос 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Alexandre Zurawski 1 0.05
Патрик Алан 0 0
Валенсия Эннер 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 5 0
Энрике Бруно 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Кампаньяро Густаво 5 0
Де Пена Карлос 3 1
Джонни 4 0
Патрик Алан 4 0
Nicolas Hernandez2 4 0
Витао 4 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Matheus Dias 3 0
Бустос Фабрисио 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Мальо Уго 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Lucca 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Фламенго
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

16
9
Фламенго
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
24% (5)
14% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
1
10%
1-15
5
28%
3
30%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
7
35%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90

Забито

34
18
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
4
12%
2
11%
1-15
7
21%
4
22%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
5
15%
4
22%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
10
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
8%
5
22%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
7
27%
2
9%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
6
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1
Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2

Результаты матчей

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:3
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
1
10
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
12
9
10
11
1.5
5
16
6
15
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
4.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
5.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
6.
Атлетико Паранаэнсе
 20 9 5 6 29 - 23 32
7.
Ред Булл Брагантино
 20 8 8 4 27 - 21 32
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 0:0 20 6 7 7 21 - 22 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 0:0 21 6 6 9 19 - 28 24
16.
Байя
 20 5 6 9 22 - 25 21
17.
Сантос
 20 5 6 9 21 - 32 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
8.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 0:0 9 4 4 1 13 - 7 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
14.
Гойяс
 0:0 10 3 4 3 11 - 14 13
15.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 0:0 11 3 2 6 8 - 14 11
10.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 0:0 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Matheus Dias получил желтую карточку от судьи
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