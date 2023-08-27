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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Гойяс
0'
13' Желтая карточка
Leonardo Mana
0:1
59' Пенальти
Гильерме Маркес
80' Желтая карточка
Лукас VI
1:1
82' Гол
Майкон Барберан
84' Желтая карточка
Оливейро Андерсон
90' Желтая карточка
Мендес Бруно
90'+7
12
Кассио
Рамос
13
Leonardo
Mana
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
44
Москардо
Габриэль
20
Жулиано
де
Паула
33
Оливейра
Руан
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
70
Оливейро
Андерсон
II
Коринтианс
4-3-3
Гойяс
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Гойяс

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:0
БСА
0:1
БСА
5:2
БСА
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:4
СA
0:0
КБ
4:0
КБ
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.67
0.91

Среднее время на гол

33
99

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
1.11

Среднее время на гол

82
81

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.35
Алберто Юри 4 0.2
Оливейра Руан 2 0.1
Майкон Барберан 2 0.1
Аугусто Ренато 1 0.05
Fabio Santos IV 1 (1) 0.05
Жил Карлос 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Араужо Матеус 1 0.05
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 3 (2) 0.14
Bruno Melo 2 0.1
Matheus Peixoto 2 (1) 0.1
Магиньо 2 0.1
Alesson Batista 2 0.1
Lucas Halter 2 0.1
Joao Magno 2 0.1
Аподи Диаллиссон 1 0.05
Everton Morelli 1 0.05
Nascimento Leite Matheus3 1 0.05
Dodozinho 1 0.05
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 5 0
Фагнер Лемос 5 0
Вера Фаусто 5 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Майкон Барберан 2 0
Алберто Юри 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Москардо Габриэль 2 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Лукас VI 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Melo 8 0
Магиньо 6 1
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Willian VI 4 0
Гильерме Маркес 2 1
Диего Рибас 2 0
Бруно Араужо 2 0
Аллано Лима 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Everton Morelli 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Гойяс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

6
9
Коринтианс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Гойяс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
4
29%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
7
32%
6
30%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
1
4%
4
14%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
39%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1
Гойяс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Гойяс

Точный счет

1:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
7
6
14
1.5
4
17
2
18
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
4.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
5.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
6.
Атлетико Паранаэнсе
 20 9 5 6 29 - 23 32
7.
Ред Булл Брагантино
 20 8 8 4 27 - 21 32
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 20 5 6 9 22 - 25 21
17.
Сантос
 20 5 6 9 21 - 32 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
8.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
14.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
15.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Leonardo Mana получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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