Тур: 21.
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаLeonardo Mana
0:1
59' ПенальтиГильерме Маркес
80' Желтая карточкаЛукас VI
1:1
82' ГолМайкон Барберан
84' Желтая карточкаОливейро Андерсон
90' Желтая карточкаМендес Бруно
90'+7
Ход матча
13'
59'
0:1
80'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
36
Уэсли
Лопес
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
55 Luis Oyama
-
95 Dodozinho
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Коринтианс
Гойяс
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.67
0.91
Среднее время на гол
33
99
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
1.11
Среднее время на гол
82
81
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.35
|Алберто Юри
|4
|0.2
|Оливейра Руан
|2
|0.1
|Майкон Барберан
|2
|0.1
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.05
|Жил Карлос
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Араужо Матеус
|1
|0.05
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|3 (2)
|0.14
|Bruno Melo
|2
|0.1
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.1
|Магиньо
|2
|0.1
|Alesson Batista
|2
|0.1
|Lucas Halter
|2
|0.1
|Joao Magno
|2
|0.1
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.05
|Everton Morelli
|1
|0.05
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.05
|Dodozinho
|1
|0.05
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Майкон Барберан
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Москардо Габриэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Melo
|8
|0
|Магиньо
|6
|1
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Willian VI
|4
|0
|Гильерме Маркес
|2
|1
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Everton Morelli
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Гойяс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
6
9
Коринтианс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Гойяс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
15
9
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
4
29%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
7
32%
6
30%
76-90
Пропущено
23
29
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
1
4%
4
14%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
9
39%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1
Гойяс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Гойяс
Точный счет
1:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
147
614
417
218
219
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7