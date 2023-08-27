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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Ред Булл Брагантино
2:0
Конец матча
Куяба
0'
35' Желтая карточка
Yani Quintero
43' Желтая карточка
Marllon
43' Желтая карточка
Борбас Тиаго
1:0
55' Гол
Борбас Тиаго
69' Желтая карточка
Raniele
74' Желтая карточка
Antonio Oliveira
2:0
83' Гол
_Talisson
85' Желтая карточка
Leonardo Realpe
86' Желтая карточка
Филипе Аугусто
90' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
90'+6
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
14
Yani
Quintero
35
Фернандес
Матеус
22
Густавиньо
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
27
Винисиос
Маркос
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Куяба

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
2:0
СB
2:2
СC
2:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.6

Среднее время на гол

51
150

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.29
Борбас Тиаго 6 0.29
Брунинью Филипе 2 0.1
Капишаба Жуниньо 2 0.1
Henry Mosquera 2 0.1
Helio Junio 2 0.1
Винисиос Маркос 2 0.1
Фернандес Матеус 1 0.05
Витиньо Витор V 1 0.05
Густавиньо 1 0.05
Сантос Эдуардо 1 0.05
Алеррандро 1 0.05
Кандидо Луан 1 0.05
_Talisson 1 0.05
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 8 (1) 0.38
Raniele 2 0.1
Clayson 2 (1) 0.1
Fernando Sobral 1 0.05
Денилсон Невес 1 0.05
Marllon 1 0.05
Рикельме 1 0.05
Matheusinho 1 0.05
Роналд 1 0.05
Питта Исидро 1 0.05
Matheus Alexandre 1 0.05
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Веллингтон Силва 0 0
Эмпереур Алан 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 7 0
Да Силва Джадсом 6 0
Витиньо Витор V 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Борбас Тиаго 5 0
Силва Адерлан 2 1
Фернандес Матеус 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Алеррандро 2 0
Helio Junio 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 5 1
Marllon 6 0
Raniele 6 0
Денилсон Невес 5 0
Дейверсон Силва 5 0
Эмпереур Алан 5 0
Филипе Аугусто 3 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Рикельме 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Куяба
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

11
12
Ред Булл Брагантино
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Куяба
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
6
35%
3
38%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
29%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
6
29%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
6
29%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
19%
5
20%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2
Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Куяба

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
2
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
14
7
9
12
1.5
5
16
3
18
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
4.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
5.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
6.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
7.
Атлетико Паранаэнсе
 20 9 5 6 29 - 23 32
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 20 5 6 9 22 - 25 21
17.
Сантос
 20 5 6 9 21 - 32 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
8.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
14.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
15.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Борбас Тиаго получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Марлон получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Yani Quintero получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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