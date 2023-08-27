Тур: 21.
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаYani Quintero
43' Желтая карточкаMarllon
43' Желтая карточкаБорбас Тиаго
1:0
55' ГолБорбас Тиаго
69' Желтая карточкаRaniele
74' Желтая карточкаAntonio Oliveira
2:0
83' Гол_Talisson
85' Желтая карточкаLeonardo Realpe
86' Желтая карточкаФилипе Аугусто
90' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
90'+6
Ход матча
35'
43'
43'
55'
1:0
69'
73'
74'
78'
83'
2:0
84'
85'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа «Брагантино»
-
22
Густавиньо
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Руй КаэтануНападающий
- Нападающий
-
-
41 Jhonny
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Куяба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.6
Среднее время на гол
51
150
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
101
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.29
|Борбас Тиаго
|6
|0.29
|Брунинью Филипе
|2
|0.1
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.1
|Henry Mosquera
|2
|0.1
|Helio Junio
|2
|0.1
|Винисиос Маркос
|2
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Витиньо Витор V
|1
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.05
|Сантос Эдуардо
|1
|0.05
|Алеррандро
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1
|0.05
|_Talisson
|1
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|0.38
|Raniele
|2
|0.1
|Clayson
|2 (1)
|0.1
|Fernando Sobral
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|1
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Рикельме
|1
|0.05
|Matheusinho
|1
|0.05
|Роналд
|1
|0.05
|Питта Исидро
|1
|0.05
|Matheus Alexandre
|1
|0.05
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Веллингтон Силва
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|7
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Борбас Тиаго
|5
|0
|Силва Адерлан
|2
|1
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|5
|1
|Marllon
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Денилсон Невес
|5
|0
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Филипе Аугусто
|3
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Рикельме
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Куяба
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
11
12
Ред Булл Брагантино
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Куяба
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
6
35%
3
38%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
29%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
6
29%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
6
29%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
19%
5
20%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2
Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Куяба
Точный счет
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
74
37
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
28
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
147
912
516
318
219
120
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа «Брагантино»
-