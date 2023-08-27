Тур: 21.
3:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКоста Диего
18' Желтая карточкаКоста Диего
23' Желтая карточкаAlessandro Vinicius2
27' Желтая карточкаСоуза Коули
2:0
52' ГолКоста Диего
3:0
77' ГолHenrique Luis
80' Желтая карточкаJanderson
85' Желтая карточкаYago I
90'+5
Ход матча
5'
1:0
18'
27'
52'
2:0
63'
70'
77'
3:0
80'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
57
JP
Galvao
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
19
Коста
Диего
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
-
57 JP GalvaoЗащитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 WallisonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
35 Adriel Ramos
-
29 Vitor Jacare
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|0.62
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.19
|Виктор Жоао II
|2
|0.1
|Зауэр Густаво
|2
|0.1
|Henrique Luis
|2
|0.1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.1
|Коста Диего
|2
|0.1
|Энрике Луис III
|2
|0.1
|Сантос Жуниор
|2
|0.1
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.05
|Че Че
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|1
|0.05
|Adryelson
|1
|0.05
|Данило Барбоза
|1
|0.05
|Насименто Матеус
|1
|0.05
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3
|0.14
|Соуза Коули
|2
|0.1
|Thaciano
|2
|0.1
|Да Силва Кайки
|2
|0.1
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.1
|Gabriel Teixeira
|2
|0.1
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Rezende2
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Уго Витор
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Vitor Jacare
|1
|0.05
|Arthur Sales
|1
|0.05
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|Кандидо Камило
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|6
|0
|Марсал Фернандо
|6
|0
|Куэста Виктор
|6
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Adryelson
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Ди Пласидо Леонель
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|1
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Rezende2
|3
|1
|Ryan Santos
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Yago I
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Уго Витор
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (11)
0% (0)
0% (0)
Байя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Байя
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
13
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Байя
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
29% (6)
57% (12)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
25
3
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 3
10 Не забивали 18
5
20%
0
0%
1-15
1
4%
1
33%
16-30
3
12%
2
67%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
4
16%
0
0%
76-90
Пропущено
4
17
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
3
18%
1-15
2
50%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
8
47%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
3
38%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
37
20
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
5
25%
16-30
4
11%
5
25%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
8
22%
4
20%
61-75
8
22%
2
10%
76-90
Пропущено
12
30
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
3
25%
6
20%
16-30
3
25%
5
17%
31-45
3
25%
9
30%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
17%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Байя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0
Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
Точный счет
2:0
5 раз 45%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
47
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
47
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
147
516
516
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|38 - 11
|51
|2.
|1:0
|21
|11
|7
|3
|37 - 17
|40
|3.
|1:0
|20
|11
|3
|6
|30 - 25
|36
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|1:1
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|7.
|1:1
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|8.
|3:1
|21
|9
|5
|7
|25 - 20
|32
|9.
|21
|8
|6
|7
|24 - 18
|30
|10.
|21
|8
|4
|9
|21 - 25
|28
|11.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|13.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|20 - 18
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|17 - 24
|25
|15.
|21
|6
|6
|9
|20 - 29
|24
|16.
|21
|5
|6
|10
|22 - 28
|21
|17.
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|18.
|0:1
|20
|4
|4
|12
|15 - 30
|16
|19.
|1:3
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|20.
|20
|3
|4
|13
|22 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|11
|0
|0
|26 - 3
|33
|2.
|1:1
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|21 - 10
|26
|4.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|5.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|3:1
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|20.
|1:3
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|3.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|11
|5
|1
|5
|9 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|6.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 10
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|3:1
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|15.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|1:3
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|10
|1
|1
|8
|3 - 19
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (5)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7