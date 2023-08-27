  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Ботафого Рио-де-Жанейро
3:0
Конец матча
Байя
0'
1:0
5' Гол
Коста Диего
18' Желтая карточка
Коста Диего
23' Желтая карточка
Alessandro Vinicius2
27' Желтая карточка
Соуза Коули
2:0
52' Гол
Коста Диего
3:0
77' Гол
Henrique Luis
80' Желтая карточка
Janderson
85' Желтая карточка
Yago I
90'+5
12
Lucas
Perri
57
JP
Galvao
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
14
Габриэл
III
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
19
Коста
Диего
10
Matias
Segovia
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
38
Кандидо
Камило
5
Rezende2
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
21
Alessandro
Vinicius2
11
Ратао
Рафаэл
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Байя
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
3:3
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.62
Эдуардо Карлос II 4 0.19
Виктор Жоао II 2 0.1
Зауэр Густаво 2 0.1
Henrique Luis 2 0.1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.1
Коста Диего 2 0.1
Энрике Луис III 2 0.1
Сантос Жуниор 2 0.1
Ди Пласидо Леонель 1 0.05
Че Че 1 0.05
Куэста Виктор 1 0.05
Adryelson 1 0.05
Данило Барбоза 1 0.05
Насименто Матеус 1 0.05
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 0.14
Соуза Коули 2 0.1
Thaciano 2 0.1
Да Силва Кайки 2 0.1
Alessandro Vinicius2 2 0.1
Gabriel Teixeira 2 0.1
Ademir Santos 1 0.05
Rezende2 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Уго Витор 1 0.05
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
Vitor Jacare 1 0.05
Arthur Sales 1 0.05
Жилберто Жуниор 0 0
Кандидо Камило 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 6 0
Марсал Фернандо 6 0
Куэста Виктор 6 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Adryelson 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Ди Пласидо Леонель 3 0
Че Че 3 0
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 5 1
Ademir Santos 5 0
Асеведо Николас 5 0
Rezende2 3 1
Ryan Santos 3 1
Стум Эвералдо 4 0
Vitor Jacare 4 0
Yago I 3 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Габриэл Шавьер 2 0
Уго Витор 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Danilo XVI 1 0
Лео Ситтадини 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Соуза Коули 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (11)
0% (0)
0% (0)
Байя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Байя
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

11
13
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Байя
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
29% (6)
57% (12)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

25
3
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 3
10 Не забивали 18
5
20%
0
0%
1-15
1
4%
1
33%
16-30
3
12%
2
67%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
4
16%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
3
18%
1-15
2
50%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
8
47%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
25%
4
24%
61-75
4
33%
2
12%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
3
38%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

37
20
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
5
25%
16-30
4
11%
5
25%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
8
22%
4
20%
61-75
8
22%
2
10%
76-90

Пропущено

12
30
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
3
25%
6
20%
16-30
3
25%
5
17%
31-45
3
25%
9
30%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
17%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Байя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0
Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

Точный счет

2:0
5 раз 45%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
5
5
4
7
2.5
3
7
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
7
4
6
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
8
14
7
1.5
5
16
5
16
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 16 3 2 38 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 1:0 20 11 3 6 30 - 25 36
4.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
5.
Флуминенсе
 1:1 21 10 5 6 29 - 21 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 21 9 6 6 30 - 24 33
8.
Форталеза Сеара
 3:1 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 21 8 6 7 24 - 18 30
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
13.
Крузейро
 0:1 21 6 7 8 20 - 18 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 0:1 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 1:3 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 11 0 0 26 - 3 33
2.
Флуминенсе
 1:1 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 1:0 11 8 2 1 21 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 7 3 1 20 - 11 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 3:1 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 0:1 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 0:1 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 1:3 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 0:1 10 3 4 3 15 - 10 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 3:1 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 1:0 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 1:1 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Васко да Гама
 0:1 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 1:3 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 Байя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     