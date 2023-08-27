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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Гремио
1:0
Второй тайм: 53'
Крузейро
0'
1:0
29' Гол
Суарес Луис
39' Желтая карточка
Нерис
45' Желтая карточка
Хавьер Марлон
12
Gabriel
Chapeco
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
54
Cuiabano
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
23
Pepe4
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
11
Педро
Жоао
1
Рафаэл
Кабрал
24
Паласиос
Элибельтон
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
19
Артур
Гомес
VIII
40
Papagaio
Гремио
4-5-1
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Крузейро

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед

40 матчей

45%
22.5%
32.5%
18 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.5%
22.5%
35%
17 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:1
Г
0:1
СA
0:1
КСМР
2:0
К
1:0
К
1:0
СA
3:3
Г1
0:2
К
0:0
К
0:2
СA
1:0
СA
2:0
Г1ЙД
1:3
СA
0:0
СA
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
1:2
БСА
1:0
БСА
3:0
БСА
3:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
4:1
КЛ
2:2
КЛ
3:1
СA
3:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.1

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.29
0.74

Среднее время на гол

70
122

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 0.25
Кристальдо Франко 5 (3) 0.25
Bitello 4 0.2
Вильясанти Матиас 3 0.15
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.1
Андре 2 0.1
Рейналдо Мануэл 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Педро Жоао II 1 0.05
Бруно Увини 1 0.05
Винисиус I 1 0.05
Роналд 1 0.05
Gustavo Martins 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.19
Насименто Бруно III 3 0.14
Gilberto IV 3 0.14
Хавьер Марлон 2 0.1
Артур Гомес VIII 2 0.1
Machado 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Дурадо Энрике 1 0.05
Маркес Лукас 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Бруно Увини 4 0
Суарес Луис 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Gustavo Martins 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Фабио да Сильва 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Gabriel Chapeco 2 0
Mila 2 0
Cuiabano 2 0
Эли Родриго 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 5 0
Jussa 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Хавьер Марлон 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Гремио
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
7
Гремио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Крузейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
4
Гремио
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
68% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Крузейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
5
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
33%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

28
19
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
18%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
8
29%
6
32%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
3
11%
5
26%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
3
17%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0
Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3

Результаты матчей

Гремио
Крузейро

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гремио
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
7
6
4
1.5
1
10
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
9
9
10
1.5
5
15
4
15
2.5
3
17
1
18
3.5
1
19
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 16 3 2 38 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 1:0 20 11 3 6 30 - 25 36
4.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
5.
Флуминенсе
 1:1 21 10 5 6 29 - 21 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 21 9 6 6 30 - 24 33
8.
Форталеза Сеара
 3:1 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 21 8 6 7 24 - 18 30
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
13.
Крузейро
 0:1 21 6 7 8 20 - 18 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 0:1 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 1:3 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 11 0 0 26 - 3 33
2.
Флуминенсе
 1:1 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 1:0 11 8 2 1 21 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 7 3 1 20 - 11 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 3:1 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 0:1 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 0:1 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 1:3 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 0:1 10 3 4 3 15 - 10 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 3:1 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 1:0 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 1:1 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Васко да Гама
 0:1 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 1:3 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Жусса уходит с поля. Machado выходит вместо него
  • 46'
    Нерис уходит с поля. Марсело Жоао выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Джеромел Педро уходит с поля. Эли Родриго выходит вместо него
  • 39'
    Нерис получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Крузейро
2.02
5.60
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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