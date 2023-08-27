Тур: 21.
Ход матча
29'
1:0
39'
45'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Гремио»
-
54
Cuiabano
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
40
Papagaio
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
51 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
34 Bruno VI
-
39 Bitello
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
-
40 PapagaioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
14 КаикиЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Machado
-
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Гремио
Крузейро
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед
40 матчей
45%
22.5%
32.5%
18 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.5%
22.5%
35%
17 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.1
Среднее время на гол
61
82
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.29
0.74
Среднее время на гол
70
122
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
65
97
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5
|0.25
|Кристальдо Франко
|5 (3)
|0.25
|Bitello
|4
|0.2
|Вильясанти Матиас
|3
|0.15
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.1
|Андре
|2
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.05
|Бруно Увини
|1
|0.05
|Винисиус I
|1
|0.05
|Роналд
|1
|0.05
|Gustavo Martins
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.19
|Насименто Бруно III
|3
|0.14
|Gilberto IV
|3
|0.14
|Хавьер Марлон
|2
|0.1
|Артур Гомес VIII
|2
|0.1
|Machado
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Дурадо Энрике
|1
|0.05
|Маркес Лукас
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Бруно Увини
|4
|0
|Суарес Луис
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Фабио да Сильва
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Gabriel Chapeco
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Cuiabano
|2
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|5
|0
|Jussa
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Хавьер Марлон
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
7
Гремио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Крузейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
4
Гремио
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
68% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Крузейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
16%
3
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
5
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
33%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
28
19
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
18%
3
16%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
8
29%
6
32%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
3
11%
5
26%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
3
17%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0
Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3
Результаты матчей
Гремио
Крузейро
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гремио
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
47
64
110
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
119
910
515
415
317
118
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|38 - 11
|51
|2.
|1:0
|21
|11
|7
|3
|37 - 17
|40
|3.
|1:0
|20
|11
|3
|6
|30 - 25
|36
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|1:1
|21
|10
|5
|6
|29 - 21
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|7.
|1:1
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|8.
|3:1
|21
|9
|5
|7
|25 - 20
|32
|9.
|21
|8
|6
|7
|24 - 18
|30
|10.
|21
|8
|4
|9
|21 - 25
|28
|11.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|12.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|13.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|20 - 18
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|17 - 24
|25
|15.
|21
|6
|6
|9
|20 - 29
|24
|16.
|21
|5
|6
|10
|22 - 28
|21
|17.
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|18.
|0:1
|20
|4
|4
|12
|15 - 30
|16
|19.
|1:3
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|20.
|20
|3
|4
|13
|22 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|11
|0
|0
|26 - 3
|33
|2.
|1:1
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|21 - 10
|26
|4.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|5.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|3:1
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|20.
|1:3
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|3.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|11
|5
|1
|5
|9 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|6.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 10
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|3:1
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|15.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|1:3
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|10
|1
|1
|8
|3 - 19
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (5)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7