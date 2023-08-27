Тур: 21.
1:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
12'
1:0
38'
45'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
38
Педриньо
II
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
16
Додо
Родолфо
25
Ринкон
Томас
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
17 Igor Gomes
-
48 Patrick I
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
24 МессиасЗащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Paulo Mazoti
-
-
38 Kevyson
-
30 Lucas Braga
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сантос
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
27
7
Голов в среднем за матч
2.25
0.64
Среднее время на гол
40
141
Всего голов
41
16
Голов в среднем за матч
1.95
0.76
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
118
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.33
|Паулиньо Жозе
|6
|0.29
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Hyoran
|2
|0.1
|Варгас Эдуардо
|1
|0.05
|Кардек Алан
|1
|0.05
|Лемос Маурисио
|1
|0.05
|Сарачо Федерико
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|8 (3)
|0.38
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.24
|Deivid de Souza
|2
|0.1
|Angelo Borges
|2
|0.1
|Лима Лукас III
|1
|0.05
|Julio Cesar Furch
|1
|0.05
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.05
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.05
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Батталья Родриго
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Жемерсон де Жесус
|5
|0
|Отавио II
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|8
|0
|Дуглас XV
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|1
|Жуан Пауло
|4
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|1
|Joaquim
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Deivid de Souza
|2
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Lucas Braga
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Леонардо Маркос
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Julio Cesar Furch
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сантос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сантос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
16
Атлетико Минейро
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сантос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
11
4
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
7
44%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
24%
3
14%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
24%
6
27%
76-90
Пропущено
19
31
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
5
26%
2
6%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
3
16%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Сантос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Сантос
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
83
36
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
36
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
119
614
614
119
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|21
|16
|3
|2
|37 - 11
|51
|2.
|20
|10
|7
|3
|36 - 17
|37
|3.
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|4.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|5.
|20
|10
|4
|6
|28 - 20
|34
|6.
|19
|10
|3
|6
|29 - 25
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|8.
|1:0
|21
|8
|6
|7
|23 - 18
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|10.
|21
|8
|4
|9
|21 - 25
|28
|11.
|0:1
|21
|7
|7
|7
|24 - 20
|28
|12.
|20
|6
|7
|7
|20 - 17
|25
|13.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|17 - 24
|25
|15.
|21
|6
|6
|9
|20 - 29
|24
|16.
|0:2
|21
|5
|6
|10
|22 - 27
|21
|17.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|21 - 33
|21
|18.
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|19.
|20
|3
|5
|12
|20 - 39
|14
|20.
|1:0
|20
|3
|4
|13
|21 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|11
|0
|0
|25 - 3
|33
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|7.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|8.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|0:1
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|11
|5
|1
|5
|9 - 12
|16
|5.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|4 - 15
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|18.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|6 - 11
|5
|19.
|0:1
|10
|1
|1
|8
|3 - 18
|4
|20.
|1:0
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|9 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (4)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7