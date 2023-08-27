  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Атлетико Минейро
1:0
Второй тайм: 65'
Сантос
0'
1:0
12' Гол
Паулиньо Жозе
38' Желтая карточка
Отавио
45' Желтая карточка
Батталья Родриго

Ход матча

12'
Паулиньо Жозе
(Халк Живанилдо)
1:0
38'
Отавио
 
45'
Батталья Родриго
 
46'
Франко Алан
Отавио
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сантос
1.59
7.00
7.00
Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
38
Педриньо
II
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
9
Павон
Кристиан
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
2
Бассо
Жоау
31
Насименто
Алекс
16
Додо
Родолфо
14
Rodrigo
Fernandez2
8
Лукас
Жан
25
Ринкон
Томас
23
Лима
Лукас
III
9
Леонардо
Маркос
20
Мендоса
Стивен
Атлетико Минейро
4-3-3
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сантос

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
К
1:2
К
0:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

27
7

Голов в среднем за матч

2.25
0.64

Среднее время на гол

40
141

Всего голов

41
16

Голов в среднем за матч

1.95
0.76

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
118

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (2) 0.33
Паулиньо Жозе 6 0.29
Павон Кристиан 3 (1) 0.14
Hyoran 2 0.1
Варгас Эдуардо 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Сарачо Федерико 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 8 (3) 0.38
Мендоса Стивен 5 (1) 0.24
Deivid de Souza 2 0.1
Angelo Borges 2 0.1
Лима Лукас III 1 0.05
Julio Cesar Furch 1 0.05
Габриэль Эдуардо 1 0.05
Rodrigo Fernandez2 1 0.05
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лукас Жан 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 1
Лемос Маурисио 6 1
Батталья Родриго 6 0
Павон Кристиан 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Отавио II 5 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 8 0
Дуглас XV 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 1
Жуан Пауло 4 0
Сотельдо Йеферсон 2 1
Joaquim 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Лима Лукас III 3 0
Luan Dias 3 0
Мессиас 2 0
Deivid de Souza 2 0
Додо Родолфо 2 0
Lucas Braga 2 0
Sandry Santos 2 0
Леонардо Маркос 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Julio Cesar Furch 1 0
Пирес Лукас 1 0
Лукас Жан 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сантос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сантос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
16
Атлетико Минейро
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сантос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

11
4
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
7
44%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
24%
3
14%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
24%
6
27%
76-90

Пропущено

19
31
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
5
26%
2
6%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
3
16%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Сантос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Сантос

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
6
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
6
3
8
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
9
6
14
1.5
6
14
1
19
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 21 16 3 2 37 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
4.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
5.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
6.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
7.
Атлетико Паранаэнсе
 20 9 5 6 29 - 23 32
8.
Атлетико Минейро
 1:0 21 8 6 7 23 - 18 30
9.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 0:1 21 7 7 7 24 - 20 28
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 0:2 21 5 6 10 22 - 27 21
17.
Сантос
 0:1 21 5 6 10 21 - 33 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 1:0 20 3 4 13 21 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 11 11 0 0 25 - 3 33
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 0:1 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
8.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 0:1 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 0:2 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 1:0 10 4 3 3 12 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 1:0 10 3 1 6 10 - 19 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:0 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 1:0 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 0:2 11 1 3 7 4 - 15 6
17.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
18.
Сан-Паулу
 0:1 10 0 5 5 6 - 11 5
19.
Сантос
 0:1 10 1 1 8 3 - 18 4
20.
Америка Минейро
 1:0 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Отавио II уходит с поля. Франко Алан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Сантос
1.59
7.00
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Сантос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Минейро
Сантос
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 