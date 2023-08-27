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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 21.
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Сантос
0'
1:0
12' Гол
Паулиньо Жозе
38' Желтая карточка
Отавио
45' Желтая карточка
Батталья Родриго
2:0
68' Гол
Паулиньо Жозе
72' Желтая карточка
Феррейра Мариано
86' Желтая карточка
Дуглас XV
90' Желтая карточка
Lucas Braga
90' Желтая карточка
Лемос Маурисио
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90'+11
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
38
Педриньо
II
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
9
Павон
Кристиан
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
2
Бассо
Жоау
31
Насименто
Алекс
16
Додо
Родолфо
14
Rodrigo
Fernandez2
8
Лукас
Жан
25
Ринкон
Томас
23
Лима
Лукас
III
9
Леонардо
Маркос
20
Мендоса
Стивен
Атлетико Минейро
4-3-3
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сантос

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
К
1:2
К
0:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

27
7

Голов в среднем за матч

2.25
0.64

Среднее время на гол

40
141

Всего голов

41
16

Голов в среднем за матч

1.95
0.76

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
118

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (2) 0.33
Паулиньо Жозе 7 0.33
Павон Кристиан 3 (1) 0.14
Hyoran 2 0.1
Варгас Эдуардо 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Сарачо Федерико 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 8 (3) 0.38
Мендоса Стивен 5 (1) 0.24
Deivid de Souza 2 0.1
Angelo Borges 2 0.1
Лима Лукас III 1 0.05
Julio Cesar Furch 1 0.05
Габриэль Эдуардо 1 0.05
Rodrigo Fernandez2 1 0.05
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лукас Жан 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 1
Лемос Маурисио 7 1
Халк Живанилдо 6 0
Батталья Родриго 6 0
Павон Кристиан 6 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Отавио II 5 0
Феррейра Мариано 4 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 8 0
Дуглас XV 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 1
Жуан Пауло 4 0
Сотельдо Йеферсон 2 1
Joaquim 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Лима Лукас III 3 0
Lucas Braga 3 0
Luan Dias 3 0
Мессиас 2 0
Deivid de Souza 2 0
Додо Родолфо 2 0
Sandry Santos 2 0
Леонардо Маркос 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Julio Cesar Furch 1 0
Пирес Лукас 1 0
Лукас Жан 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сантос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сантос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
16
Атлетико Минейро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Сантос
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

13
4
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
7
39%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

23
22
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
6
26%
3
14%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
5
22%
6
27%
76-90

Пропущено

19
33
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
5
26%
3
9%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
4
21%
6
18%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
16%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Сантос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0
Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Сантос

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
7
3
8
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
11
10
7
14
1.5
6
15
1
20
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 16 3 2 38 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 1:0 20 11 3 6 30 - 25 36
4.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
5.
Флуминенсе
 1:1 21 10 5 6 29 - 21 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 21 9 6 6 30 - 24 33
8.
Форталеза Сеара
 3:1 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 21 8 6 7 24 - 18 30
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
13.
Крузейро
 0:1 21 6 7 8 20 - 18 25
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 6 7 8 17 - 24 25
15.
Гойяс
 21 6 6 9 20 - 29 24
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 0:1 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 1:3 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 11 0 0 26 - 3 33
2.
Флуминенсе
 1:1 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 1:0 11 8 2 1 21 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 7 3 1 20 - 11 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 3:1 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 10 3 4 3 11 - 14 13
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 0:1 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 0:1 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 1:3 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 0:1 10 3 4 3 15 - 10 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 3:1 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Гремио
 1:0 9 3 1 5 9 - 15 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 2 4 5 7 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 1:1 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Васко да Гама
 0:1 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 1:3 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 9 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Батталья Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Отавио II получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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