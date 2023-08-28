Тур: 3. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0'
16' Желтая карточкаСантос Адерлан
19' Желтая карточкаНико Гонсалес
32' Желтая карточкаИдрисси Амин
1:0
52' ПенальтиКоштинья
56' Желтая карточкаЖосуэ Са
62' Желтая карточкаПанталон Ренато
68' Желтая карточкаВенделл Боргес
76' Желтая карточкаЛодер Дэнни
77' Желтая карточкаLuis Freire
1:1
90' ПенальтиГалено Вандерсон
1:2
90' ГолМаркано Иван
90'+11
Ход матча
16'
19'
32'
52'
1:0
56'
62'
68'
75'
76'
77'
90'
1:1
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
21
Граса
Жоау
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Алвес СавиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
22 Варела Алан
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Порту
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
250%
1 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
32 матча
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 25 побед
36 матчей
2.8%
16.7%
80.5%
1 победа 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
2.8%
55.6%
41.6%
1 победа 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
5.6%
25%
69.4%
2 победы 9 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
0.94
0.47
Среднее время на гол
95
190
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
2.47
2.24
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
63
47
Голов в среднем за матч
1.75
1.31
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Мануэль
|1
|0.33
|Руиз Леонардо
|1 (1)
|0.33
|Коштинья
|1 (1)
|0.33
|Алвес Савио
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|0.67
|Мартинес Антонио III
|2
|0.67
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.33
|Венделл Боргес
|1
|0.33
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|3
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|2
|1
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Риу Аве
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0
Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1
Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0
Результаты матчей
Риу Аве
Порту
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2 (2)
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|3
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:2 Порту
Исход игры
Риу Аве
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Порту
99.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
1:2 Порту
37.4% (46)
0:2 Порту
27.6% (34)
0:1 Порту
12.2% (15)
1:3 Порту
8.9% (11)
0:3 Порту
2.4% (3)
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