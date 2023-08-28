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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Риу Аве
1:2
Конец матча
Порту
0'
16' Желтая карточка
Сантос Адерлан
19' Желтая карточка
Нико Гонсалес
32' Желтая карточка
Идрисси Амин
1:0
52' Пенальти
Коштинья
56' Желтая карточка
Жосуэ Са
62' Желтая карточка
Панталон Ренато
68' Желтая карточка
Венделл Боргес
76' Желтая карточка
Лодер Дэнни
77' Желтая карточка
Luis Freire
1:1
90' Пенальти
Галено Вандерсон
1:2
90' Гол
Маркано Иван
90'+11

Ход матча

16'
Сантос Адерлан
 
19'
 
Нико Гонсалес
32'
Идрисси Амин
 
52'
Коштинья
1:0
56'
Жосуэ Са
 
62'
Панталон Ренато
 
62'
 
Венделл Боргес
Занузи Зайду
62'
 
Лодер Дэнни
Мартинес Антонио
64'
Гомеш Витор
Идрисси Амин
 
64'
Руиз Леонардо
Граса Жоау
 
68'
 
Венделл Боргес
75'
Зе Мануэль
Жока
 
75'
Патрик II
Жосуэ Са
 
76'
 
Лодер Дэнни
77'
Luis Freire
 
78'
 
Франко Андре
Мариу Жоау
78'
 
Боржеш Гонсалу
Нико Гонсалес
78'
 
Франсиско Мартинес
Тареми Мехди
90'
1:1
Галено Вандерсон
90'
Bruno Ventura
Родригеш Гонсалу
 
90'
1:2
Маркано Иван
(Франко Андре)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Риу Аве 0% (0)
X 0.8% (1)
Порту 99.2% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Маграо
Жерсон
23
Жосуэ
Са
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
77
Роналдо
Фабио
14
Жока
22
Боатенг
Эммануль
II
21
Граса
Жоау
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
6
Эуштакиу
Стивен
16
Нико
Гонсалес
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
Риу Аве
3-4-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Порту

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
250%
1 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 25 побед

36 матчей

2.8%
16.7%
80.5%
1 победа 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

2.8%
55.6%
41.6%
1 победа 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

5.6%
25%
69.4%
2 победы 9 ничьих 25 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ТМС
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

0.94
0.47

Среднее время на гол

95
190

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

2.47
2.24

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.75
1.31

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Мануэль 1 0.33
Руиз Леонардо 1 (1) 0.33
Коштинья 1 (1) 0.33
Алвес Савио 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.67
Мартинес Антонио III 2 0.67
Галено Вандерсон 1 (1) 0.33
Венделл Боргес 1 0.33
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 3 0
Жосуэ Са 1 0
Идрисси Амин 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Алвес Савио 1 0
Luis Freire 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 1
Нико Гонсалес 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Пепе VI 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Риу Аве
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0
Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1
Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0

Результаты матчей

Риу Аве
Порту

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Арока
 Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
7.
Каза Пиа
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Брага
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 0 2 8 - 5 3
11.
Фаренсе
 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
13.
Риу Аве
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Морейренсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эшторил
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
9.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Эштрела
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фамаликан
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Визела
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Брага
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Каза Пиа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шавиш
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Портимоненсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Каза Пиа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Брага
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Морейренсе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Арока
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эштрела
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 2
Риу Аве Панталон Ренато 3
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Фамаликан Кастро Пабло 1 1
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      Панталон Ренато - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 56'
      Судья подбегает и показывает Жосуэ Са из команды Риу Аве отложенную желтую карточку за фол.
    • 52'
      'Г О О О О О Л - Коштинья из команды Риу Аве забивает с пенальти! Он пробил правой. Диогу Кошта был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Идрисси Амин получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Нико Гонсалес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 16'
      Сантос Адерлан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Риу Аве 0% (0)
    X 0.8% (1)
    Порту 99.2% (122)
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    Где смотреть матч Риу Аве 1:2 Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 1:2 Порту

    Исход игры
    Риу Аве
    0% (0)
    Ничья
    0.8% (1)
    Порту
    99.2% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    37.4% (46)
    0:2 Порту
    27.6% (34)
    0:1 Порту
    12.2% (15)
    1:3 Порту
    8.9% (11)
    0:3 Порту
    2.4% (3)
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