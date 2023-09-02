Тур: 22.
0:0
Второй тайм: 46'
0'
5' Желтая карточкаГильерме Маркес
27' Желтая карточкаАрангис Чарлес
41' Желтая карточкаВаленсия Эннер
45' Желтая карточкаМагиньо
Ход матча
27'
41'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
33
Рочет
Серхио
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
95 Dodozinho
-
-
-
-
-
55 Luis Oyama
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
21 матч
23.8%
14.3%
61.9%
5 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
14.3%
66.7%
19%
3 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
123
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|3 (2)
|0.14
|Bruno Melo
|2
|0.09
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.09
|Магиньо
|2
|0.09
|Alesson Batista
|2
|0.09
|Lucas Halter
|2
|0.09
|Joao Magno
|2
|0.09
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.05
|Everton Morelli
|1
|0.05
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.05
|Dodozinho
|1
|0.05
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.14
|José Maurisio3
|3
|0.14
|Адриано Луис
|2
|0.09
|Джонни
|2
|0.09
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|7
|1
|Bruno Melo
|8
|0
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гильерме Маркес
|3
|1
|Willian VI
|4
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Everton Morelli
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Matheus Dias
|3
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Гойяс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
5
9
Гойяс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
20%
4
44%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Пропущено
29
23
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
14%
5
22%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
7
24%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
24%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Результаты матчей
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
129
417
516
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|38 - 11
|51
|2.
|21
|11
|7
|3
|37 - 17
|40
|3.
|20
|11
|3
|6
|32 - 25
|36
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|21
|10
|5
|6
|30 - 22
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|7.
|1:0
|22
|9
|6
|7
|25 - 18
|33
|8.
|0:1
|22
|9
|6
|7
|31 - 26
|33
|9.
|21
|9
|5
|7
|25 - 20
|32
|10.
|21
|8
|4
|9
|21 - 25
|28
|11.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|12.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|17 - 24
|26
|13.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|20 - 20
|25
|15.
|0:0
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|21
|5
|6
|10
|22 - 28
|21
|17.
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|18.
|20
|4
|4
|12
|15 - 30
|16
|19.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|20.
|20
|3
|4
|13
|22 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|11
|0
|0
|26 - 3
|33
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|4.
|0:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 13
|24
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 8
|18
|3.
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|9 - 12
|16
|6.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|10
|1
|1
|8
|3 - 19
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|10 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7