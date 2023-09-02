Тур: 22.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГильерме Маркес
27' Желтая карточкаАрангис Чарлес
41' Желтая карточкаВаленсия Эннер
45' Желтая карточкаМагиньо
49' Желтая карточкаВандерсон
90' Вторая желтая карточкаМагиньо
90' Красная карточкаLucas Halter
90' Красная карточкаАдриано Луис
90'+10
Ход матча
27'
41'
45'
49'
68'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
33
Рочет
Серхио
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
95 Dodozinho
-
-
-
-
-
55 Luis Oyama
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
21 матч
23.8%
14.3%
61.9%
5 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
14.3%
66.7%
19%
3 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
123
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|3 (2)
|0.14
|Bruno Melo
|2
|0.09
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.09
|Магиньо
|2
|0.09
|Alesson Batista
|2
|0.09
|Lucas Halter
|2
|0.09
|Joao Magno
|2
|0.09
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.05
|Everton Morelli
|1
|0.05
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.05
|Dodozinho
|1
|0.05
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.14
|José Maurisio3
|3
|0.14
|Адриано Луис
|2
|0.09
|Джонни
|2
|0.09
|Jean Dias
|1
|0.05
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Alexandre Zurawski
|1
|0.05
|Патрик Алан
|0
|0
|Валенсия Эннер
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|7
|2
|Bruno Melo
|8
|0
|Lucas Halter
|4
|2
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гильерме Маркес
|3
|1
|Willian VI
|4
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Everton Morelli
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Де Пена Карлос
|3
|1
|Джонни
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Matheus Dias
|3
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Гойяс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
5
9
Гойяс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
64% (14)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
20%
4
44%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Пропущено
29
23
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
14%
5
22%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
7
24%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
24%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Гойяс 1:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Результаты матчей
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
38
46
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
66
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1210
418
517
220
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7