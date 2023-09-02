Тур: 22.
0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
6'
0:1
27'
30'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
25
Кака
II
26
Erick2
35
Romulo
Cruz
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Romulo CruzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
17 Hugo Moura
-
28 Tomas Cuello
-
-
92 Pablo I
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
49 Patrick I
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
37.5%
6.3%
56.2%
12 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|10
|0.45
|Christian Cardoso
|4
|0.18
|Pablo I
|3
|0.14
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.09
|Каноббио Агустин
|2
|0.09
|Erick2
|2
|0.09
|Виллиан Сикейра
|2
|0.09
|Madson II
|1
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Сантана Алекс
|1
|0.05
|Кака II
|1
|0.05
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|8
|0.36
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.32
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Hyoran
|2
|0.09
|Варгас Эдуардо
|1
|0.05
|Кардек Алан
|1
|0.05
|Лемос Маурисио
|1
|0.05
|Сарачо Федерико
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Витор Буэно
|5
|0
|Erick2
|5
|0
|Сантана Алекс
|3
|1
|Thiago Heleno
|4
|0
|Фернандиньо XII
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Лемос Маурисио
|7
|1
|Халк Живанилдо
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|5
|0
|Отавио II
|5
|0
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
1
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
11
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Атлетико Минейро
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
5%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
7
33%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
7
33%
3
30%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
20%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
7
54%
3
30%
76-90
Забито
31
23
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
3
10%
6
26%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
8
26%
4
17%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
11
35%
5
22%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
16%
5
26%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
3
12%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
10
40%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
46
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
156
1110
714
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|3
|2
|38 - 11
|51
|2.
|21
|11
|7
|3
|37 - 17
|40
|3.
|20
|11
|3
|6
|32 - 25
|36
|4.
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|21
|10
|5
|6
|30 - 22
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|7.
|1:0
|22
|9
|6
|7
|25 - 18
|33
|8.
|0:1
|22
|9
|6
|7
|31 - 26
|33
|9.
|21
|9
|5
|7
|25 - 20
|32
|10.
|21
|8
|4
|9
|21 - 25
|28
|11.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|12.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|17 - 24
|26
|13.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|20 - 20
|25
|15.
|0:0
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|21
|5
|6
|10
|22 - 28
|21
|17.
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|18.
|20
|4
|4
|12
|15 - 30
|16
|19.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|20.
|20
|3
|4
|13
|22 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|11
|0
|0
|26 - 3
|33
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|4.
|0:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 13
|24
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|12 - 8
|18
|3.
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|9 - 12
|16
|6.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|10
|1
|1
|8
|3 - 19
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|10 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7