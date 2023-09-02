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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Второй тайм: 49'
Атлетико Минейро
0'
0:1
6' Гол
Паулиньо Жозе
27' Желтая карточка
Фернандиньо XII
30' Желтая карточка
Роке Витор
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
23
Видаль
Артуро
5
Фернандиньо
XII
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
35
Romulo
Cruz
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
38
Педриньо
II
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

37.5%
6.3%
56.2%
12 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

КЛ
2:1
СA
2:1
КЛ
2:1
СA
2:3
СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 10 0.45
Christian Cardoso 4 0.18
Pablo I 3 0.14
Витор Буэно 2 (2) 0.09
Каноббио Агустин 2 0.09
Erick2 2 0.09
Виллиан Сикейра 2 0.09
Madson II 1 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Сантана Алекс 1 0.05
Кака II 1 0.05
Bruno Zapelli 1 0.05
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 8 0.36
Халк Живанилдо 7 (2) 0.32
Павон Кристиан 3 (1) 0.14
Hyoran 2 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Сарачо Федерико 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 6 0
Роке Витор 6 0
Витор Буэно 5 0
Erick2 5 0
Сантана Алекс 3 1
Thiago Heleno 4 0
Фернандиньо XII 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Madson II 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 1
Лемос Маурисио 7 1
Халк Живанилдо 6 0
Батталья Родриго 6 0
Павон Кристиан 6 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Отавио II 5 0
Феррейра Мариано 4 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
1
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
11
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Атлетико Минейро
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
5%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
7
33%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
7
33%
3
30%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
20%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
7
54%
3
30%
76-90

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
3
10%
6
26%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
8
26%
4
17%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
11
35%
5
22%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
16%
5
26%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
3
12%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
10
40%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
6
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
15
6
11
10
1.5
7
14
2
19
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 16 3 2 38 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 20 11 3 6 32 - 25 36
4.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
5.
Флуминенсе
 21 10 5 6 30 - 22 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Минейро
 1:0 22 9 6 7 25 - 18 33
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 22 9 6 7 31 - 26 33
9.
Форталеза Сеара
 21 9 5 7 25 - 20 32
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 22 6 8 8 17 - 24 26
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
15.
Гойяс
 0:0 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 11 0 0 26 - 3 33
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 11 8 2 1 23 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 12 7 3 2 21 - 13 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 1:0 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 0:0 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Атлетико Минейро
 1:0 12 5 3 4 12 - 8 18
3.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
5.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 0:0 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 10 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Видаль Артуро уходит с поля. Bruno Zapelli выходит вместо него
  • 46'
    Romulo Cruz уходит с поля. Томас Куэльо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Роке Витор получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Атлетико Минейро.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Атлетико Минейро
7.80
3.40
3.74
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Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро онлайн

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