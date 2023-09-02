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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
6' Гол
Паулиньо Жозе
27' Желтая карточка
Фернандиньо XII
29' Желтая карточка
Роке Витор
59' Желтая карточка
Эверсон
74' Желтая карточка
Халк Живанилдо
1:1
78' Гол
Роке Витор
82' Вторая желтая карточка
Фернандиньо XII
90'+9
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
23
Видаль
Артуро
5
Фернандиньо
XII
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
35
Romulo
Cruz
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
38
Педриньо
II
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

37.5%
6.3%
56.2%
12 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

КЛ
2:1
СA
2:1
КЛ
2:1
СA
2:3
СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.5
Christian Cardoso 4 0.18
Pablo I 3 0.14
Витор Буэно 2 (2) 0.09
Каноббио Агустин 2 0.09
Erick2 2 0.09
Виллиан Сикейра 2 0.09
Madson II 1 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Сантана Алекс 1 0.05
Кака II 1 0.05
Bruno Zapelli 1 0.05
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 8 0.36
Халк Живанилдо 7 (2) 0.32
Павон Кристиан 3 (1) 0.14
Hyoran 2 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Сарачо Федерико 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 6 0
Роке Витор 6 0
Фернандиньо XII 4 1
Витор Буэно 5 0
Erick2 5 0
Сантана Алекс 3 1
Thiago Heleno 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Madson II 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 1
Лемос Маурисио 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Батталья Родриго 6 0
Павон Кристиан 6 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Отавио II 5 0
Эверсон 4 0
Феррейра Мариано 4 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
2
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
11
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Атлетико Минейро
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 16
1
5%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
8
36%
3
27%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
20%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
7
54%
3
30%
76-90

Забито

32
24
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
3
9%
7
29%
29%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
8
25%
4
17%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
12
38%
5
21%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
19%
5
25%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
10
38%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
4
6
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
6
11
11
1.5
7
15
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 21 16 3 2 38 - 11 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 20 11 3 6 32 - 25 36
4.
Фламенго
 21 10 6 5 34 - 26 36
5.
Флуминенсе
 21 10 5 6 30 - 22 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 11 0 0 26 - 3 33
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 11 8 2 1 23 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
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Топ нарушителей
Гойяс Магиньо 2 7
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Роке Витор получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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