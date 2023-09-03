  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Перерыв
Фламенго
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Marlon Freitas
1:1
19' Гол
Виктор Жоао
43' Желтая карточка
Айртон Лукас
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
12
Lucas
Perri
57
JP
Galvao
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
14
Габриэл
III
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
10
Matias
Segovia
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
5
Пульгар
Эрик
4
Лео
Перейра
43
Уэсли
Лопес
21
Аллан
Соуза
20
Жерсон
Сантос
29
Viktor
Hugo
6
Айртон
Лукас
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Фламенго
3-5-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
53.3%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 18 побед

38 матчей

21.1%
34.2%
44.7%
8 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

СA
2:3
ККГ
0:1
СA
0:1
СA
0:1
ККГ
1:3
ККГ
0:2
СA
0:1
СA
1:1
КК
3:0
СA
0:1
СA
3:2
ККГ
1:2
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
4:0
БСА
2:1
КБ
1:1
БСА
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
CC
2:2
CC
2:2
CC
1:0
CC
1:1
СA
0:1
СA
0:0
CC
1:3
CC
3:0
CC
2:3

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.05
1.17

Среднее время на гол

86
77

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.18

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

71
76

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.59
Эдуардо Карлос II 4 0.18
Виктор Жоао II 3 0.14
Зауэр Густаво 2 0.09
Henrique Luis 2 0.09
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.09
Коста Диего 2 0.09
Энрике Луис III 2 0.09
Сантос Жуниор 2 0.09
Ди Пласидо Леонель 1 0.05
Че Че 1 0.05
Куэста Виктор 1 0.05
Adryelson 1 0.05
Данило Барбоза 1 0.05
Насименто Матеус 1 0.05
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.23
Педро Гильерме 5 (2) 0.23
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.18
Жерсон Сантос 3 0.14
Айртон Лукас 3 0.14
Лео Перейра 3 0.14
Эвертон Соарес 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Пульгар Эрик 2 0.09
Viktor Hugo 1 0.05
Луис Давид 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Франса Матеус 1 0.05
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 6 0
Марсал Фернандо 6 0
Куэста Виктор 6 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Adryelson 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Ди Пласидо Леонель 3 0
Че Че 3 0
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 6 0
Пульгар Эрик 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (11)
0% (0)
0% (0)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
14
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Фламенго
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
24% (5)
62% (13)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
5
20%
2
11%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
4
16%
4
22%
76-90

Пропущено

4
20
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 10
1
25%
1
5%
1-15
2
50%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
25%
7
35%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

37
34
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
14%
4
12%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
8
22%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
2
8%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1
Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

Точный счет

2:0
5 раз 45%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:3
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
5
5
4
7
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
5
6
1
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
14
7
1.5
10
11
5
16
2.5
6
15
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 22 16 4 2 39 - 12 52
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Фламенго
 1:1 22 10 7 5 35 - 27 37
4.
Гремио
 20 11 3 6 32 - 25 36
5.
Флуминенсе
 21 10 5 6 30 - 22 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 12 11 1 0 27 - 4 34
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 11 8 2 1 23 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 1:1 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 1:1 12 5 3 4 19 - 21 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Гойяс Магиньо 2 7
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Виктор Жоао II бьет в цель!
  • 2'
    Г О О О О Л - Марлон Фрейтас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Фламенго
3.35
3.20
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Фламенго онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 