Тур: 22.
1:1
Перерыв
0'
0:1
2' Гол в свои воротаMarlon Freitas
1:1
19' ГолВиктор Жоао
43' Желтая карточкаАйртон Лукас
45' Желтая карточкаЭнрике Бруно
Ход матча
2'
0:1
19'
1:1
43'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
57
JP
Galvao
34
Adryelson
14
Габриэл
III
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
21
Аллан
Соуза
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
-
57 JP GalvaoЗащитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
53.3%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 18 побед
38 матчей
21.1%
34.2%
44.7%
8 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.05
1.17
Среднее время на гол
86
77
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.26
1.18
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
71
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|0.59
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.18
|Виктор Жоао II
|3
|0.14
|Зауэр Густаво
|2
|0.09
|Henrique Luis
|2
|0.09
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.09
|Коста Диего
|2
|0.09
|Энрике Луис III
|2
|0.09
|Сантос Жуниор
|2
|0.09
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.05
|Че Че
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|1
|0.05
|Adryelson
|1
|0.05
|Данило Барбоза
|1
|0.05
|Насименто Матеус
|1
|0.05
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.23
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.23
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.18
|Жерсон Сантос
|3
|0.14
|Айртон Лукас
|3
|0.14
|Лео Перейра
|3
|0.14
|Эвертон Соарес
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.09
|Пульгар Эрик
|2
|0.09
|Viktor Hugo
|1
|0.05
|Луис Давид
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Франса Матеус
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|6
|0
|Марсал Фернандо
|6
|0
|Куэста Виктор
|6
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Adryelson
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Ди Пласидо Леонель
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (11)
0% (0)
0% (0)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
0
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
14
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
19% (4)
19% (4)
Фламенго
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
24% (5)
62% (13)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
5
20%
2
11%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
4
16%
4
22%
76-90
Пропущено
4
20
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 10
1
25%
1
5%
1-15
2
50%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
25%
7
35%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
37
34
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
14%
4
12%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
8
22%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
2
8%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
3
25%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1
Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
Точный счет
2:0
5 раз 45%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:3
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
46
56
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
147
1011
516
615
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|16
|4
|2
|39 - 12
|52
|2.
|21
|11
|7
|3
|37 - 17
|40
|3.
|1:1
|22
|10
|7
|5
|35 - 27
|37
|4.
|20
|11
|3
|6
|32 - 25
|36
|5.
|21
|10
|5
|6
|30 - 22
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|7.
|22
|9
|7
|6
|32 - 26
|34
|8.
|21
|9
|5
|7
|25 - 20
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 19
|31
|10.
|21
|8
|4
|9
|21 - 25
|28
|11.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|12.
|22
|6
|8
|8
|17 - 24
|26
|13.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|20 - 20
|25
|15.
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|21
|5
|6
|10
|22 - 28
|21
|17.
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|18.
|20
|4
|4
|12
|15 - 30
|16
|19.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|20.
|20
|3
|4
|13
|22 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|11
|1
|0
|27 - 4
|34
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|4.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|19 - 21
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|11
|5
|1
|5
|9 - 12
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|6.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|10
|1
|1
|8
|3 - 19
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7