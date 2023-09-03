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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Marlon Freitas
1:1
19' Гол
Виктор Жоао
43' Желтая карточка
Айртон Лукас
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
50' Желтая карточка
Куэста Виктор
1:2
73' Гол
Энрике Бруно
86' Желтая карточка
Че Че
90' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
90'+8
12
Lucas
Perri
57
JP
Galvao
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
14
Габриэл
III
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
10
Matias
Segovia
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
5
Пульгар
Эрик
4
Лео
Перейра
43
Уэсли
Лопес
21
Аллан
Соуза
20
Жерсон
Сантос
29
Viktor
Hugo
6
Айртон
Лукас
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Фламенго
3-5-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
53.3%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 18 побед

38 матчей

21.1%
34.2%
44.7%
8 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

СA
2:3
ККГ
0:1
СA
0:1
СA
0:1
ККГ
1:3
ККГ
0:2
СA
0:1
СA
1:1
КК
3:0
СA
0:1
СA
3:2
ККГ
1:2
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
4:0
БСА
2:1
КБ
1:1
БСА
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
CC
2:2
CC
2:2
CC
1:0
CC
1:1
СA
0:1
СA
0:0
CC
1:3
CC
3:0
CC
2:3

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.05
1.17

Среднее время на гол

86
77

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.18

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

71
76

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.59
Эдуардо Карлос II 4 0.18
Виктор Жоао II 3 0.14
Зауэр Густаво 2 0.09
Henrique Luis 2 0.09
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.09
Коста Диего 2 0.09
Энрике Луис III 2 0.09
Сантос Жуниор 2 0.09
Ди Пласидо Леонель 1 0.05
Че Че 1 0.05
Куэста Виктор 1 0.05
Adryelson 1 0.05
Данило Барбоза 1 0.05
Насименто Матеус 1 0.05
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.23
Педро Гильерме 5 (2) 0.23
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.18
Жерсон Сантос 3 0.14
Лео Перейра 3 0.14
Айртон Лукас 3 0.14
Эвертон Соарес 2 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.09
Энрике Бруно 2 0.09
Пульгар Эрик 2 0.09
Viktor Hugo 1 0.05
Луис Давид 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Франса Матеус 1 0.05
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 7 0
Соарес Франсиско 6 0
Марсал Фернандо 6 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Adryelson 4 0
Че Че 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Ди Пласидо Леонель 3 0
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 6 0
Пульгар Эрик 4 0
Бруно Фабрисио 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (11)
0% (0)
8% (1)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Фламенго
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
14
Ботафого Рио-де-Жанейро
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
18% (4)
23% (5)
Фламенго
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
23% (5)
59% (13)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

27
19
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
6
22%
2
11%
1-15
2
7%
5
26%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
7
26%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
4
15%
4
21%
76-90

Пропущено

5
22
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 11
1
20%
2
9%
1-15
2
40%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
20%
7
32%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

39
35
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
15%
4
11%
1-15
6
15%
7
20%
16-30
4
10%
5
14%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
8
21%
4
11%
61-75
8
21%
10
29%
76-90

Пропущено

13
28
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
1
8%
3
11%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
3
23%
6
21%
31-45
3
23%
7
25%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1
Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

Точный счет

2:0
5 раз 42%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:3
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:3
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
5
5
4
8
2.5
2
8
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
6
1.5
6
6
1
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
4
14
8
1.5
11
11
5
17
2.5
6
16
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Фламенго
 22 11 6 5 36 - 27 39
4.
Гремио
 20 11 3 6 32 - 25 36
5.
Флуминенсе
 21 10 5 6 30 - 22 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Куяба
 21 8 4 9 21 - 25 28
11.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 11 8 2 1 23 - 10 26
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 11 5 1 5 9 - 12 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Гойяс Магиньо 2 7
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Весь список
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    • 50'
      Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Виктор Жоао II бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Марлон Фрейтас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго онлайн

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