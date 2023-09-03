Тур: 22.
0'
1:0
30' ГолСуарес Луис
41' Желтая карточкаМинейро Лукас
62' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon3
2:0
63' Гол в свои воротаРикельме
70' Желтая карточкаЭли Родриго
Ход матча
30'
1:0
41'
63'
2:0
70'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Caique
IV
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
-
31 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
51 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 АллисонЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Леон РикардоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
55 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Гремио
Куяба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6
|0.29
|Кристальдо Франко
|5 (3)
|0.24
|Bitello
|4
|0.19
|Вильясанти Матиас
|3
|0.14
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.1
|Андре
|2
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.05
|Pepe4
|1
|0.05
|Бруно Увини
|1
|0.05
|Винисиус I
|1
|0.05
|Felipe Carballo
|1
|0.05
|Gustavo Martins
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|0.36
|Роналд
|2
|0.09
|Raniele
|2
|0.09
|Clayson
|2 (1)
|0.09
|Fernando Sobral
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|1
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Рикельме
|1
|0.05
|Matheusinho
|1
|0.05
|Питта Исидро
|1
|0.05
|Matheus Alexandre
|1
|0.05
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Веллингтон Силва
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Gabriel Chapeco
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|5
|1
|Marllon
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Денилсон Невес
|5
|0
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Филипе Аугусто
|3
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Рикельме
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
2
Гремио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Куяба
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
7
12
Гремио
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
65% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Куяба
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
22
8
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
6
27%
3
38%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
2
25%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
18%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
16%
1
5%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
8
26%
3
14%
31-45
6
19%
6
29%
46-60
6
19%
2
10%
61-75
4
13%
6
29%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
2
8%
5
20%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
6
23%
5
20%
61-75
7
27%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1
Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Гремио
Куяба
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Гремио
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
74
37
56
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
74
36
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
147
1010
516
515
219
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|39 - 13
|51
|2.
|21
|11
|7
|3
|37 - 17
|40
|3.
|2:0
|21
|12
|3
|6
|34 - 25
|39
|4.
|22
|11
|6
|5
|36 - 27
|39
|5.
|21
|10
|5
|6
|30 - 22
|35
|6.
|21
|9
|8
|4
|29 - 21
|35
|7.
|22
|9
|7
|6
|32 - 26
|34
|8.
|21
|9
|5
|7
|25 - 20
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 19
|31
|10.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|11.
|0:2
|22
|8
|4
|10
|21 - 27
|28
|12.
|22
|6
|8
|8
|17 - 24
|26
|13.
|20
|6
|7
|7
|22 - 23
|25
|14.
|21
|6
|7
|8
|20 - 20
|25
|15.
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|21
|5
|6
|10
|22 - 28
|21
|17.
|21
|5
|6
|10
|21 - 34
|21
|18.
|20
|4
|4
|12
|15 - 30
|16
|19.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|20.
|20
|3
|4
|13
|22 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|2:0
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|3.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|4.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|12.
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|0:2
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|6.
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|10
|1
|1
|8
|3 - 19
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7