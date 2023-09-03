Тур: 22.
0'
1:0
30' ГолСуарес Луис
41' Желтая карточкаМинейро Лукас
62' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon3
2:0
63' Гол в свои воротаРикельме
70' Желтая карточкаЭли Родриго
90'+6
Ход матча
30'
1:0
41'
63'
2:0
70'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Caique
IV
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
-
31 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Полузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
51 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 АллисонЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Леон РикардоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
55 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Гремио
Куяба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6
|0.29
|Кристальдо Франко
|5 (3)
|0.24
|Bitello
|4
|0.19
|Вильясанти Матиас
|3
|0.14
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.1
|Андре
|2
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.05
|Pepe4
|1
|0.05
|Бруно Увини
|1
|0.05
|Винисиус I
|1
|0.05
|Felipe Carballo
|1
|0.05
|Gustavo Martins
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|0.36
|Роналд
|2
|0.09
|Raniele
|2
|0.09
|Clayson
|2 (1)
|0.09
|Fernando Sobral
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|1
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Рикельме
|1
|0.05
|Matheusinho
|1
|0.05
|Питта Исидро
|1
|0.05
|Matheus Alexandre
|1
|0.05
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Веллингтон Силва
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|1
|Суарес Луис
|4
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Gabriel Chapeco
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|5
|1
|Marllon
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Денилсон Невес
|5
|0
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Филипе Аугусто
|3
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Рикельме
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
3
Гремио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Куяба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
7
12
Гремио
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
62% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Куяба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
23
9
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
6
26%
3
33%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
5
22%
1
11%
61-75
2
9%
2
22%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
32
22
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
16%
1
5%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
4
13%
6
27%
76-90
Пропущено
27
26
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
7%
5
19%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
7
26%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1
Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Гремио
Куяба
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гремио
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
73
84
37
57
28
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
75
36
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
148
1110
517
516
220
120
120
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7