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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Гремио
2:0
Конец матча
Куяба
0'
1:0
30' Гол
Суарес Луис
41' Желтая карточка
Минейро Лукас
62' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon3
2:0
63' Гол в свои ворота
Рикельме
70' Желтая карточка
Эли Родриго
90'+6
31
Caique
IV
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
23
Pepe4
19
Кристальдо
Франко
11
Педро
Жоао
9
Суарес
Луис
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Аллисон
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
5
Филипе
Аугусто
31
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Pablo
Cepellini
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
Гремио
4-4-2
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Куяба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 0.29
Кристальдо Франко 5 (3) 0.24
Bitello 4 0.19
Вильясанти Матиас 3 0.14
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.1
Андре 2 0.1
Рейналдо Мануэл 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Педро Жоао II 1 0.05
Pepe4 1 0.05
Бруно Увини 1 0.05
Винисиус I 1 0.05
Felipe Carballo 1 0.05
Gustavo Martins 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 8 (1) 0.36
Роналд 2 0.09
Raniele 2 0.09
Clayson 2 (1) 0.09
Fernando Sobral 1 0.05
Денилсон Невес 1 0.05
Marllon 1 0.05
Рикельме 1 0.05
Matheusinho 1 0.05
Питта Исидро 1 0.05
Matheus Alexandre 1 0.05
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Веллингтон Силва 0 0
Эмпереур Алан 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 8 1
Суарес Луис 4 0
Бруно Увини 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Gabriel Chapeco 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Эли Родриго 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 5 1
Marllon 6 0
Raniele 6 0
Денилсон Невес 5 0
Дейверсон Силва 5 0
Эмпереур Алан 5 0
Филипе Аугусто 3 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Роналд 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Минейро Лукас 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Рикельме 1 0

Результаты матчей

Гремио
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
3
Гремио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Куяба
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

7
12
Гремио
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
62% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Куяба
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

23
9
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
6
26%
3
33%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
5
22%
1
11%
61-75
2
9%
2
22%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
33%
4
33%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

32
22
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
16%
1
5%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
4
13%
6
27%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
7%
5
19%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
7
26%
5
19%
61-75
7
26%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1
Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Гремио
Куяба

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гремио
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
3
8
4
1.5
3
7
5
7
2.5
2
8
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
14
8
11
10
1.5
5
17
5
16
2.5
2
20
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 21 11 7 3 37 - 17 40
3.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
4.
Фламенго
 22 11 6 5 36 - 27 39
5.
Флуминенсе
 21 10 5 6 30 - 22 35
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 21 9 5 7 25 - 20 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
13.
Коринтианс
 20 6 7 7 22 - 23 25
14.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
3.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 9 4 4 1 14 - 8 16
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Гойяс Магиньо 2 7
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Весь список
  • 66'
    Пабло Цепеллини уходит с поля. Ласерда Дерик выходит вместо него
  • 66'
    Минейро Лукас уходит с поля. Фернандо Собрал выходит вместо него
  • 63'
    Г О О О О Л - Рикельме уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 62'
    Everton получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Felipe Carballo уходит с поля. Everton выходит вместо него
  • 60'
    Жуан Педро уходит с поля. Феррейра выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 41'
      Минейро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Пепе сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Суарес Луис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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