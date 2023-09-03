Тур: 22.
0:0
Конец матча
0'
84' Желтая карточкаРафаэл Жозе
90' Желтая карточкаМурило Серкейра
90' Вторая желтая карточкаМурило Серкейра
90' Желтая карточкаГомес Густаво
90' Красная карточкаМайкон Барберан
90' Желтая карточкаЛукас VI
90'+10
Ход матча
69'
84'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
36
Уэсли
Лопес
12
Майке
Роша
10
Рони
III
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
9 Endrick
-
-
27 Richard Rios
-
-
34 Kaiky Naves
-
37 Кевин IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед
48 матчей
33.3%
29.2%
37.5%
16 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
14 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.1%
39.6%
33.3%
13 побед 19 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Среднее время на гол
93
86
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.22
1.08
Среднее время на гол
73
83
Всего голов
52
51
Голов в среднем за матч
1.08
1.06
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
83
84
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.33
|Алберто Юри
|4
|0.19
|Оливейра Руан
|2
|0.1
|Майкон Барберан
|2
|0.1
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.05
|Жил Карлос
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Араужо Матеус
|1
|0.05
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|7 (1)
|0.32
|Гимарайнс Артур
|5
|0.23
|Рони III
|4
|0.18
|Endrick
|4
|0.18
|Дуду X
|3
|0.14
|Менино Габриэль
|2
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.09
|Мурило Серкейра
|2
|0.09
|Richard Rios
|2
|0.09
|Майке Роша
|1
|0.05
|Лопес Брено
|1
|0.05
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|Луан Гарсия IV
|1
|0.05
|Наварро Рафа
|1
|0.05
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Майкон Барберан
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Лукас VI
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Москардо Габриэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Абел Феррейра
|5
|1
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Мурило Серкейра
|3
|1
|Майке Роша
|4
|0
|Вейга Рафаэль
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Луан Гарсия IV
|3
|0
|Vanderlan
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Richard Rios
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
6
19
Коринтианс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
52% (11)
10% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
15
18
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
5
33%
5
28%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
7
19
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
14%
2
11%
1-15
3
43%
4
21%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
2
29%
4
21%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
44%
2
29%
76-90
Забито
22
37
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
1
5%
4
11%
1-15
5
23%
7
19%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
3
14%
5
14%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
7
32%
9
24%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
6
35%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
9
39%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2
Результаты матчей
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
55
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
84
29
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
175
615
1111
219
517
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8