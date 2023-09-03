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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Коринтианс
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
84' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
90' Желтая карточка
Мурило Серкейра
90' Вторая желтая карточка
Мурило Серкейра
90' Желтая карточка
Гомес Густаво
90' Красная карточка
Майкон Барберан
90' Желтая карточка
Лукас VI
90'+10
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
20
Жулиано
де
Паула
10
Matias
Rojas
II
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
12
Майке
Роша
10
Рони
III
14
Гимарайнс
Артур
Коринтианс
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

48 матчей

33.3%
29.2%
37.5%
16 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
14 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.1%
39.6%
33.3%
13 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

СA
2:1
ПА
2:2
СA
0:1
СA
3:0
ПА
2:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
0:2
ПА
2:2
СA
4:0
СA
0:2
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
СA
3:2
СA
0:2
ПА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
ПА
1:0
СA
3:3
СA
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
БСА
1:1
БСА
2:0
П
1:1
П
2:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
CP
1:1
CP
0:1
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:0
СA
2:2
СA
0:3
CP
0:1

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Среднее время на гол

93
86

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.22
1.08

Среднее время на гол

73
83

Всего голов

52
51

Голов в среднем за матч

1.08
1.06

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

83
84

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.33
Алберто Юри 4 0.19
Оливейра Руан 2 0.1
Майкон Барберан 2 0.1
Аугусто Ренато 1 0.05
Fabio Santos IV 1 (1) 0.05
Жил Карлос 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Араужо Матеус 1 0.05
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 7 (1) 0.32
Гимарайнс Артур 5 0.23
Рони III 4 0.18
Endrick 4 0.18
Дуду X 3 0.14
Менино Габриэль 2 0.09
Лопес Хосе Мануэль 2 0.09
Мурило Серкейра 2 0.09
Richard Rios 2 0.09
Майке Роша 1 0.05
Лопес Брено 1 0.05
Гомес Густаво 1 0.05
Луан Гарсия IV 1 0.05
Наварро Рафа 1 0.05
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 5 0
Фагнер Лемос 5 0
Вера Фаусто 5 0
Майкон Барберан 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Лукас VI 2 0
Алберто Юри 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Москардо Габриэль 2 0
Уэсли Лопес 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Абел Феррейра 5 1
Пикерес Хоакин 5 0
Мурило Серкейра 3 1
Майке Роша 4 0
Вейга Рафаэль 4 0
Менино Габриэль 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Жонатан Луис 3 0
Луан Гарсия IV 3 0
Vanderlan 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Вевертон Перейра 2 0
Endrick 2 0
Richard Rios 2 0
Наварро Рафа 1 0
Гимарайнс Артур 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Коринтианс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

6
19
Коринтианс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
52% (11)
10% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
5
33%
5
28%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

7
19
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
14%
2
11%
1-15
3
43%
4
21%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
44%
2
29%
76-90

Забито

22
37
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
1
5%
4
11%
1-15
5
23%
7
19%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
3
14%
5
14%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
7
32%
9
24%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
6
35%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
9
39%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2

Результаты матчей

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
17
5
6
15
1.5
11
11
2
19
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
4.
Фламенго
 22 11 6 5 36 - 27 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Ред Булл Брагантино
 21 9 8 4 29 - 21 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
14.
Крузейро
 21 6 7 8 20 - 20 25
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 21 5 6 10 22 - 28 21
17.
Сантос
 21 5 6 10 21 - 34 21
18.
Васко да Гама
 20 4 4 12 15 - 30 16
19.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
20.
Америка Минейро
 20 3 4 13 22 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
11.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Америка Минейро
 10 3 1 6 11 - 20 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 10 1 3 6 9 - 18 6
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 10 1 1 8 3 - 19 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Весь список
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