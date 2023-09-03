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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Крузейро
0:0
Второй тайм: 82'
Ред Булл Брагантино
0'
14' Желтая карточка
Борбас Тиаго
41' Желтая карточка
Витиньо Витор
47' Желтая карточка
Papagaio
76' Желтая карточка
Matheus Goncalves
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
7
Витал
Матеус
40
Papagaio
19
Артур
Гомес
VIII
9
Насименто
Бруно
III
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
5
Да
Силва
Джадсом
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
28
Витиньо
Витор
V
Крузейро
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Ред Булл Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:3
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.18
Насименто Бруно III 3 0.14
Gilberto IV 3 0.14
Хавьер Марлон 2 0.09
Артур Гомес VIII 2 0.09
Machado 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Дурадо Энрике 1 0.05
Маркес Лукас 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Формига Игор 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.27
Борбас Тиаго 6 0.27
Брунинью Филипе 2 0.09
Капишаба Жуниньо 2 0.09
Henry Mosquera 2 0.09
Helio Junio 2 0.09
Винисиос Маркос 2 0.09
Фернандес Матеус 1 0.05
Витиньо Витор V 1 0.05
Густавиньо 1 0.05
Сантос Эдуардо 1 0.05
Алеррандро 1 0.05
Кандидо Луан 1 0.05
_Talisson 1 0.05
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 5 0
Jussa 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Хавьер Марлон 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Wallisson 3 0
Machado 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 7 0
Витиньо Витор V 7 0
Да Силва Джадсом 6 0
Борбас Тиаго 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Силва Адерлан 2 1
Фернандес Матеус 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Алеррандро 2 0
Helio Junio 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Крузейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
17
Крузейро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ред Булл Брагантино
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
33%
6
35%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 5
3
16%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
6
32%
7
24%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3
Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
16
5
5
16
1.5
9
12
3
18
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
4.
Фламенго
 22 11 6 5 36 - 27 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 22 9 9 4 29 - 21 36
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
13.
Крузейро
 0:0 22 6 8 8 20 - 20 26
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 1:1 22 5 7 10 23 - 29 22
17.
Сантос
 0:2 22 5 6 11 21 - 36 21
18.
Васко да Гама
 1:1 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 2:0 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
11.
Сантос
 0:2 11 4 5 2 18 - 15 17
12.
Байя
 1:1 11 4 4 3 19 - 13 16
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 2:0 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 0:0 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 1:1 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 3 5 3 12 - 14 14
7.
Крузейро
 0:0 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 1:1 11 1 4 6 10 - 19 7
16.
Байя
 1:1 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 0:2 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 2:0 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Витиньо Витор V получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Борбас Тиаго получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Крузейро
    Ничья
    Ред Булл Брагантино
    5.00
    3.15
    7.60
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