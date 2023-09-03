Тур: 22.
0:0
Второй тайм: 82'
0'
14' Желтая карточкаБорбас Тиаго
41' Желтая карточкаВитиньо Витор
47' Желтая карточкаPapagaio
76' Желтая карточкаMatheus Goncalves
Ход матча
14'
41'
47'
61'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
40
Papagaio
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 PapagaioНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
14 КаикиЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
99 Gilberto IV
-
20 _Ian Luccas
-
23 Machado
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крузейро
Ред Булл Брагантино
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.18
|Насименто Бруно III
|3
|0.14
|Gilberto IV
|3
|0.14
|Хавьер Марлон
|2
|0.09
|Артур Гомес VIII
|2
|0.09
|Machado
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Дурадо Энрике
|1
|0.05
|Маркес Лукас
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.27
|Борбас Тиаго
|6
|0.27
|Брунинью Филипе
|2
|0.09
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.09
|Henry Mosquera
|2
|0.09
|Helio Junio
|2
|0.09
|Винисиос Маркос
|2
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Витиньо Витор V
|1
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.05
|Сантос Эдуардо
|1
|0.05
|Алеррандро
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1
|0.05
|_Talisson
|1
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|5
|0
|Jussa
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Хавьер Марлон
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|7
|0
|Витиньо Витор V
|7
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Борбас Тиаго
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Силва Адерлан
|2
|1
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Крузейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
14
17
Крузейро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ред Булл Брагантино
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
33%
6
35%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 5
3
16%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
6
32%
7
24%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
5
26%
7
24%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3
Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
28
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
165
516
912
318
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|39 - 13
|51
|2.
|22
|11
|8
|3
|37 - 17
|41
|3.
|21
|12
|3
|6
|34 - 25
|39
|4.
|22
|11
|6
|5
|36 - 27
|39
|5.
|22
|11
|5
|6
|31 - 22
|38
|6.
|0:0
|22
|9
|9
|4
|29 - 21
|36
|7.
|22
|9
|7
|6
|32 - 26
|34
|8.
|22
|9
|5
|8
|25 - 21
|32
|9.
|22
|8
|7
|7
|25 - 19
|31
|10.
|21
|7
|7
|7
|25 - 21
|28
|11.
|22
|8
|4
|10
|21 - 27
|28
|12.
|21
|6
|8
|7
|22 - 23
|26
|13.
|0:0
|22
|6
|8
|8
|20 - 20
|26
|14.
|22
|6
|8
|8
|17 - 24
|26
|15.
|22
|6
|7
|9
|20 - 29
|25
|16.
|1:1
|22
|5
|7
|10
|23 - 29
|22
|17.
|0:2
|22
|5
|6
|11
|21 - 36
|21
|18.
|1:1
|21
|4
|5
|12
|16 - 31
|17
|19.
|2:0
|21
|4
|4
|13
|24 - 45
|16
|20.
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|7.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|9.
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|10.
|10
|4
|5
|1
|14 - 8
|17
|11.
|0:2
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|12.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|2:0
|11
|4
|1
|6
|13 - 20
|13
|17.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|19.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|20.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|1:1
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|16.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|4 - 16
|6
|17.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|18.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|19.
|0:2
|11
|1
|1
|9
|3 - 21
|4
|20.
|2:0
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8