  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 22.
Крузейро
0:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
14' Желтая карточка
Борбас Тиаго
41' Желтая карточка
Витиньо Витор
47' Желтая карточка
Papagaio
76' Желтая карточка
Matheus Goncalves
87' Желтая карточка
Алеррандро
90' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
90'+9
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
7
Витал
Матеус
16
Lucas
Silva
IV
40
Papagaio
19
Артур
Гомес
VIII
9
Насименто
Бруно
III
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
5
Да
Силва
Джадсом
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
28
Витиньо
Витор
V
Крузейро
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Ред Булл Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:3
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.18
Насименто Бруно III 3 0.14
Gilberto IV 3 0.14
Хавьер Марлон 2 0.09
Артур Гомес VIII 2 0.09
Machado 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Дурадо Энрике 1 0.05
Маркес Лукас 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Формига Игор 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.27
Борбас Тиаго 6 0.27
Брунинью Филипе 2 0.09
Капишаба Жуниньо 2 0.09
Henry Mosquera 2 0.09
Helio Junio 2 0.09
Винисиос Маркос 2 0.09
Фернандес Матеус 1 0.05
Витиньо Витор V 1 0.05
Густавиньо 1 0.05
Сантос Эдуардо 1 0.05
Алеррандро 1 0.05
Кандидо Луан 1 0.05
_Talisson 1 0.05
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 5 0
Jussa 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Хавьер Марлон 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Wallisson 3 0
Machado 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 8 0
Витиньо Витор V 7 0
Да Силва Джадсом 6 0
Борбас Тиаго 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Силва Адерлан 2 1
Фернандес Матеус 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Крузейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
17
Крузейро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Ред Булл Брагантино
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
33%
6
35%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
3
16%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
6
32%
7
24%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3
Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
8
3
1
11
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
2
9
3
7
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
16
6
5
17
1.5
9
13
3
19
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 16 3 3 39 - 13 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 8 3 37 - 17 41
3.
Гремио
 21 12 3 6 34 - 25 39
4.
Фламенго
 22 11 6 5 36 - 27 39
5.
Флуминенсе
 22 11 5 6 31 - 22 38
6.
Ред Булл Брагантино
 22 9 9 4 29 - 21 36
7.
Атлетико Паранаэнсе
 22 9 7 6 32 - 26 34
8.
Форталеза Сеара
 22 9 5 8 25 - 21 32
9.
Атлетико Минейро
 22 8 7 7 25 - 19 31
10.
Сан-Паулу
 21 7 7 7 25 - 21 28
11.
Куяба
 22 8 4 10 21 - 27 28
12.
Коринтианс
 21 6 8 7 22 - 23 26
13.
Крузейро
 22 6 8 8 20 - 20 26
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 6 8 8 17 - 24 26
15.
Гойяс
 22 6 7 9 20 - 29 25
16.
Байя
 22 5 7 10 23 - 29 22
17.
Сантос
 22 5 6 11 21 - 36 21
18.
Васко да Гама
 21 4 5 12 16 - 31 17
19.
Америка Минейро
 21 4 4 13 24 - 45 16
20.
Коритиба Парана
 21 3 5 13 21 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 2 1 18 - 8 23
6.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
7.
Ред Булл Брагантино
 11 6 4 1 17 - 7 22
8.
Форталеза Сеара
 11 6 3 2 17 - 9 21
9.
Фламенго
 10 5 4 1 16 - 6 19
10.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
11.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
12.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
13.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 13 - 10 15
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
17.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
18.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
19.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
20.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
6.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
7.
Крузейро
 10 3 4 3 15 - 12 13
8.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
9.
Гойяс
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
11.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
12.
Атлетико Паранаэнсе
 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Флуминенсе
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
16.
Байя
 11 1 3 7 4 - 16 6
17.
Сан-Паулу
 10 0 5 5 7 - 12 5
18.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 8
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Витиньо Витор V получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Борбас Тиаго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крузейро 0:0 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     