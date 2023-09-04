Тур: 22.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБорбас Тиаго
41' Желтая карточкаВитиньо Витор
47' Желтая карточкаPapagaio
76' Желтая карточкаMatheus Goncalves
87' Желтая карточкаАлеррандро
90' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
90'+9
Ход матча
14'
41'
47'
61'
74'
87'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
40
Papagaio
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 PapagaioНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
14 КаикиЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
99 Gilberto IV
-
20 _Ian Luccas
-
23 Machado
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крузейро
Ред Булл Брагантино
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.18
|Насименто Бруно III
|3
|0.14
|Gilberto IV
|3
|0.14
|Хавьер Марлон
|2
|0.09
|Артур Гомес VIII
|2
|0.09
|Machado
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Дурадо Энрике
|1
|0.05
|Маркес Лукас
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.27
|Борбас Тиаго
|6
|0.27
|Брунинью Филипе
|2
|0.09
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.09
|Henry Mosquera
|2
|0.09
|Helio Junio
|2
|0.09
|Винисиос Маркос
|2
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Витиньо Витор V
|1
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.05
|Сантос Эдуардо
|1
|0.05
|Алеррандро
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1
|0.05
|_Talisson
|1
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|5
|0
|Jussa
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Хавьер Марлон
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|8
|0
|Витиньо Витор V
|7
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Борбас Тиаго
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Силва Адерлан
|2
|1
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Ред Булл Брагантино
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Крузейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
14
17
Крузейро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Ред Булл Брагантино
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
33%
6
35%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
3
16%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
6
32%
7
24%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
5
26%
7
24%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3
Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
83
111
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
46
29
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
166
517
913
319
319
121
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8