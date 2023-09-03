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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 2627
Дегерфорс
1:0
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
61' Гол
Бузаине Элиас
70' Желтая карточка
Болин Уго
76' Желтая карточка
Эрквист Расмус
90'+7

Ход матча

56'
 
Рюгор Миккель
Абдулразак Исхак
56'
 
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
56'
 
Юссеф Али
Сана Тобиас
56'
Корач Сеид
Бергквист Дуг
 
61'
Бузаине Элиас
(Кампос Диего)
1:0
70'
 
Сонко Момоду
Хрстич Срджан
70'
Болин Уго
 
74'
Салмон Джастин
Мартенссон Йохан
 
76'
Эрквист Расмус
 
79'
 
Дабо Понтус
Лаурсен Якоб-Баррет
85'
Линдгрен Густав
Кампос Диего
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
14
Болин
Уго
8
Кампос
Диего
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
4
Оусоу
Айхам
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Абдулразак
Исхак
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
22
Сана
Тобиас
Дегерфорс
5-3-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Хеккен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
6:1
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
3:0
ТМК
3:4
ТМК
2:0
С
1:2
С
3:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.56
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

35
73

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.18
Вукоевич Диян 3 0.14
Эрквист Расмус 3 0.14
Бузаине Элиас 2 0.09
Гранат Густав 2 0.09
Гравиус Христос 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.05
Павлович Дамьян 1 0.05
Линдгрен Густав 1 0.05
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.55
Рюгор Миккель 6 0.27
Ларсен Ларс Олден 5 0.23
Ховланд Эвен 5 0.23
Садик Ибраим 5 0.23
Лаюни Амор 4 (1) 0.18
Ромео Аман 3 0.14
Сонко Момоду 2 0.09
Дабо Понтус 2 0.09
Юссеф Али 2 0.09
Густафссон Самуэль 1 0.05
Тотлэнд Томас 1 0.05
Удденес Оскар 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Сандберг Симон 1 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 4 1
Эрквист Расмус 5 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Хеккен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
7
Дегерфорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

29
3

Упущенные победы

3
35
Дегерфорс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
5% (1)
32% (7)
Хеккен
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

32
5

Упущенные победы

9
42

Голы по времени матча

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

7
36
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
0
0%
5
14%
1-15
4
57%
3
8%
16-30
0
0%
8
22%
31-45
0
0%
10
28%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
3
43%
6
17%
76-90

Пропущено

30
13
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
6
20%
3
23%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
2
7%
4
31%
76-90

Забито

23
53
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
9%
6
11%
1-15
6
26%
4
8%
16-30
1
4%
10
19%
31-45
3
13%
15
28%
46-60
5
22%
9
17%
61-75
6
26%
9
17%
76-90

Пропущено

46
26
26 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
7
15%
3
12%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
11
24%
6
23%
31-45
7
15%
4
15%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
4
9%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2
Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Хеккен

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
2
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
1
1
11
2.5
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
17
5
1
21
2.5
10
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 0:1 22 14 3 5 44 - 18 45
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 0:0 22 11 5 6 31 - 25 38
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 22 10 5 7 36 - 27 35
6.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Броммапойкарна
 1:0 22 9 2 11 28 - 34 29
11.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
12.
Гётеборг
 1:0 22 6 7 9 24 - 26 25
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 0:1 22 2 5 15 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 0:0 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
4.
Мальмё
 0:1 12 8 2 2 28 - 9 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 1:0 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 1:0 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 0:1 11 0 3 8 4 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Броммапойкарна
 1:0 11 5 1 5 15 - 19 16
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Юргорден
 0:0 11 2 4 5 10 - 16 10
13.
Гётеборг
 1:0 11 2 4 5 7 - 16 10
14.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Варберг БоИС
 0:1 11 2 2 7 12 - 19 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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