Тур: 22. Стадион: Стора Валла. Зрители: 2627
Ход матча
56'
61'
1:0
70'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
14
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Дегерфорс
Хеккен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.56
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
35
73
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.18
|Вукоевич Диян
|3
|0.14
|Эрквист Расмус
|3
|0.14
|Бузаине Элиас
|2
|0.09
|Гранат Густав
|2
|0.09
|Гравиус Христос
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.05
|Павлович Дамьян
|1
|0.05
|Линдгрен Густав
|1
|0.05
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.55
|Рюгор Миккель
|6
|0.27
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.23
|Ховланд Эвен
|5
|0.23
|Садик Ибраим
|5
|0.23
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.18
|Ромео Аман
|3
|0.14
|Сонко Момоду
|2
|0.09
|Дабо Понтус
|2
|0.09
|Юссеф Али
|2
|0.09
|Густафссон Самуэль
|1
|0.05
|Тотлэнд Томас
|1
|0.05
|Удденес Оскар
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|1
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|4
|1
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Хеккен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
7
Дегерфорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
29
3
Упущенные победы
3
35
Дегерфорс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
5% (1)
32% (7)
Хеккен
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
32
5
Упущенные победы
9
42
Голы по времени матча
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
5
31%
5
29%
29%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Забито
7
36
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
0
0%
5
14%
1-15
4
57%
3
8%
16-30
0
0%
8
22%
31-45
0
0%
10
28%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
3
43%
6
17%
76-90
Пропущено
30
13
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
6
20%
3
23%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
2
7%
4
31%
76-90
Забито
23
53
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
9%
6
11%
1-15
6
26%
4
8%
16-30
1
4%
10
19%
31-45
3
13%
15
28%
46-60
5
22%
9
17%
61-75
6
26%
9
17%
76-90
Пропущено
46
26
26 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
7
15%
3
12%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
11
24%
6
23%
31-45
7
15%
4
15%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
4
9%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2
Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Хеккен
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
2
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
101
111
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
19
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
184
616
175
121
1012
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|0:1
|22
|14
|3
|5
|44 - 18
|45
|3.
|22
|14
|2
|6
|52 - 27
|44
|4.
|0:0
|22
|11
|5
|6
|31 - 25
|38
|5.
|0:0
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|6.
|22
|10
|5
|7
|32 - 29
|35
|7.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|22
|9
|2
|11
|23 - 24
|29
|10.
|1:0
|22
|9
|2
|11
|28 - 34
|29
|11.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|12.
|1:0
|22
|6
|7
|9
|24 - 26
|25
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|15.
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|0:1
|22
|2
|5
|15
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|0:0
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|4.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|28 - 9
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|21 - 11
|25
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|1:0
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|0:1
|11
|0
|3
|8
|4 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|13.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 16
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7