Первый тайм

22' Уф! Робисон простреливал мяч с левого края, от лицевой линии, но некому из партнеров было подставить ногу, чтобы мяч направить в сетку.

21' Маккенни теперь с дальней дистанции произвел удар по рамке соперника, но тут не сумел он снаряд в цель направить. Выше ворот, в сторону трибун получилось!

20' Де ла Торре с линии штрафной пробил по воротам соперника. Мяч полетел чуть выше цели, но кипер Узбекистана полностью контролировал ситуацию в рамке.

19' Неудачно угловой сборная США разыграла. Тем не менее, у "звездно-полосатых" сфера остается. Продолжает США владеть снарядом на чужой половине поля.

17' В обороне Алижонов сейчас отрабатывает. Головой он мяч выбивает за пределы поля, позволяя США на левом фланге заработать угловой удар.

16' Солнечно и людно сегодня на стадионе. Солидная поддержка у сборной США, которая рассчитывает на своем поле победу одержать.