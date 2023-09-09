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Тур: 1.
США
FIFA #11
1:0
Первый тайм: 21'
Узбекистан
FIFA #74
0'
1:0
4' Гол
Веа Тимоти

Ход матча

4'
Веа Тимоти
1:0
Прогнозы 129
США 89.9% (116)
X 6.2% (8)
Узбекистан 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Узбекистан
8.10
9.92
8.40
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Новости LiveResult
1
Тёрнер
Мэтт
2
Дест
Серджиньо
4
Ричардс
Крис
13
Рим
Тим
5
Робинсон
Энтони
8
Маккенни
Уэстон
14
Де
ла
Торре
Лука
6
Муса
Юнус
10
Пулишич
Кристиан
20
Балогун
Фоларин
21
Веа
Тимоти
1
Юсупов
Уткир
3
Алижонов
Хожиакбар
15
Эшмурадов
Умар
5
Ашурматов
Рустам
4
Сайфиев
Фаррух
7
Шукуров
Отабек
9
Хамробеков
Одилжон
10
Машарипов
Джалолиддин
11
Урунов
Остон
23
Аликулов
Хусниддин
14
Шомуродов
Элдор
США
Узбекистан

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6
США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0
Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
    Уф! Робисон простреливал мяч с левого края, от лицевой линии, но некому из партнеров было подставить ногу, чтобы мяч направить в сетку.
  • 21'
    Маккенни теперь с дальней дистанции произвел удар по рамке соперника, но тут не сумел он снаряд в цель направить. Выше ворот, в сторону трибун получилось!
  • 20'
    Де ла Торре с линии штрафной пробил по воротам соперника. Мяч полетел чуть выше цели, но кипер Узбекистана полностью контролировал ситуацию в рамке. 
  • 19'
    Неудачно угловой сборная США разыграла. Тем не менее, у "звездно-полосатых" сфера остается. Продолжает США владеть снарядом на чужой половине поля. 
  • Угловой
    17'
    В обороне Алижонов сейчас отрабатывает. Головой он мяч выбивает за пределы поля, позволяя США на левом фланге заработать угловой удар. 
  • 16'
    Солнечно и людно сегодня на стадионе. Солидная поддержка у сборной США, которая рассчитывает на своем поле победу одержать. 
  • 15'
    Пока совсем у Узбекистана не держится мяч. В центре поля Шомуродов мячом завладел, но отдал неточный пас на близ стоящего партнера, что привело к потере. 
  • 14'
    Все в порядке с 10-м номером сборной Узбекистана. Смог он подняться при помощи партнеров. Встречу футболист продолжить сможет. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Американцы продолжают катать мяч на своей половине поля, изредка переходя в атаку. В центре поля лежит игрок Узбекистана, это Машарипов, у которого проблемы с коленом. 
  • Офсайд
    11'
    Шомуродов на фланге забрался в офсайд сейчас. Рефери тут же поднял флажок, зафиксировав "вне игры". Элдор уже понял, что поторопился.
  • 10'
    Урунов с правой бровки отправлял мяч в штрафную сборной США, но на выходе уверенно действовал голкипер американской сборной тут. 
  • 8'
    Веа теперь в роли ассистента выступить хотел. Его прострельная подача с правого края оставляла желать лучшего. 
  • 7'
    Крутой гол от США мы увидели. Американская сборная на достигнутом останавливаться не намерена. Продолжит она активно искать ключики к воротам соперника.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕА! 1:0! 
    Классный гол США. Тимоти справа в чужой штрафной получил мяч, после чего хлестко направил его с острого угла в дальнюю область створа, поразив левую "девятку"!
  • 4'
    5 минут отыграно в нашем матче. Продолжает сборная США владеть мячом, а соперник отчаянно отбиваться. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 3'
      Дест выполнял передачу с фланга в центр штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказалось. Случилась потеря по итогу. 
    • 2'
      На первых минутах встречи владеет американская сборная мячом, никуда не форсируя события на футбольном поле. Такое положение дел и соперника устраивает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Команды уже на поле. Звучат государственные гимны стран-участниц. 
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского матча сойдутся лицом к лицу игроки сборных США и Узбекистана.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 129
    США 89.9% (116)
    X 6.2% (8)
    Узбекистан 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Узбекистан
    8.10
    9.92
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч США 1:0 Узбекистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США 1:0 Узбекистан

    Исход игры
    США
    90.1% (118)
    Ничья
    6.1% (8)
    Узбекистан
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    51.26% (61)
    Нет
    48.74% (58)
    Популярный счёт
    2:1 США
    31.3% (41)
    2:0 США
    26.7% (35)
    1:0 США
    10.7% (14)
    3:0 США
    6.1% (8)
    3:1 США
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    5:1 США
    1.5% (2)
    3:2 США
    1.5% (2)
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