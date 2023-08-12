Кулибали справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Малкома. Аль-Амри сумел совершить небольшое касание по мячу и не позволил сыграть бразильскому россиянину.

Мане с девяти метров пробил по воротам, но мяч полетел точно в Аль-Овайса. Голкипер "Аль-Хиляла" уверенно зафиксировал мяч.

Теллес слева сделал заброс к воротам на Роналду, но на выходе сыграл Аль-Овайс, первыми оказавшийся на мяче.

Мане у центрального круга сзади ударил по ногам Милинкович-Савича.

Брозович за споры с арбитром получил жёлтую карточку.

Мидинкович-Савич у чужой штрафной площади опасно сыграл против Аль-Хайбари. "Накладка" получилась у Сергея.

Роналду выкатил мяч направо на Талиску. Андерсон от угла штрафной площади пробил точно в Аль-Овайса.

Роналду со штрафного с двадцати восьми метров пробил в стенку.

Брозович сыграл на перехвате на чужой половине поля, но сам сделал неточный пас направо на ход Талиске.

Невеш от углового флага навесил на Кулибали, который не смог головой попасть по мячу.

Роналду слева убежал к штрафной площади соперников, где мяч у него выбил Абдулхамид.

Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Невеш.

Брозович слева сделал заброс в центр на Роналду, который головой пробил выше ворот.

Талиска справа откатил мяч на Аль-Хайбари, который с двадцати метров пробил по центру ворот. Аль-Овайс отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.

19' После навеса слева опасно пробил по воротам Брозович. Аль-Овайсу пришлось вступать в игру. Голкипер "Аль-Хиляла" спас свою команду от гола.

18' На повторах стало ясно, что правила в чужой штрафной площади нарушил Милинкович-Савич, а с арбитром долгие споры завёл Кулибали. Редуан потратил некоторое время, чтобы всё объяснить.

17' Невеш справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Аль-Акиди. Против голкипера кто-то из соперников нарушил правила.

16' Справа у линии штрафной площади Теллес сбил Майкла.

15' Теллел от углового флага по высокой траектории послал мяч на Мане, скидка которого получилась точно в руки Аль-Овайса.

14' Фофана справа в штрафной площади подкараулил отскок, но его удар по воротам заблокировал Невеш.

13' Абдулхамид на фланге придержал руками Мане.

12' Поскользнулся Теллес при входе слева в чужую штрафную площадь и получил удар коленом по голове от Аль-Булаихи. Медики приглашены на поле.

11' Мане слева покатил мяч на Теллеса, которому через двух соперников не удалось прорваться в штрафную площадь.