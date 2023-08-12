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  3. Клубный Кубок Арабских Чемпионов 2023

Клубный Кубок Арабских Чемпионов

Стадион: . Главный судья: Redouane J.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Первый тайм
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 180
Аль-Хиляль Эр-Рияд 28.9% (52)
X 13.9% (25)
Аль-Наср Эр-Рияд 57.2% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
2.45
3.65
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
21
Аль-Овайс
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
29
Аль-Давсари
Халифа
28
Канно
Мохамед
8
Невеш
Рубен
22
Милинкович-Савич
Сергей
96
Майкл
77
Малком
Филипе
31
Альвотаян
Хабиб
2
Аль-Брейк
Мохаммед
16
Аль-Давсари
Нассер
67
Алкхайбари
Мохаммед
88
Аль-Ями
Хамад
70
Джахфали
Мохаммед
14
Аль-Хамдан
Абдулла
43
Аль-Джувайр
Мусаб
Фахад
19
Каррильо
Андре
44
Аль-Нассер
Саад
56
Аль-Кахтани
Мохаммед
49
Радиф
Абдулла
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
78
Ладжами
Али
5
Аль-Амри
Абдулела
15
Теллес
Алекс
6
Фофана
Секо
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
7
Роналду
Криштиану
10
Мане
Садио
1
Аль-Бухари
Амин
12
Бушаль
Наваф
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
13
Конан
Гислен
19
Аль-Хассан
Али
21
Мухтар
Али
14
Аль-Наджи
Сами
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
18
Абдулфаттах
Адам
46
Аль-Алива
Абдулазиз
11
Аль-Ганнам
Халид
29
Гариб
Абдуррахман
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.78
2.11

Среднее время на гол

50
42

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
Малком Филипе 2 0.33
Аль-Давсари Халифа 2 (2) 0.33
Невеш Рубен 1 0.17
Майкл 1 0.17
Канно Мохамед 1 0.17
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.17
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Шахрани Яссер 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 (1) 0.67
Талиска Андерсон 1 0.17
Аль-Ганам Султан 1 0.17
Фофана Секо 1 0.17
Аль-Амри Абдулела 1 0.17
Аль-Алива Абдулазиз 1 0.17
Теллес Алекс 0 0
Аль-Хайбари Абдулла 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Маюф Абдулла 1 1
Аль-Булаихи Али 2 0
Майкл 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Аль-Шахрани Яссер 1 0
Невеш Рубен 1 0
Канно Мохамед 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 1 0
Маду Абдулла 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3
Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1/4 финала
1 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5 Аль-Шабаб Эр-Рияд
4 Аль-Вахда Абу-Даби
2 Аль-Садд
4 Аль-Шорта
1 Раджа Касабланка
3 Аль-Наср Эр-Рияд
1/2 финала
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
0 Аль-Шорта
1 Аль-Наср Эр-Рияд
Финал
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд Милинкович-Савич Сергей 2 (1)
Аль-Шорта Ростам Асо 2 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 2
Замалек _Sayed A. 2
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Маюф Абдулла 1 1
Сфаксьен Али Хуссейн III 1 1
Белуиздад Бурас Акрам 1 1
Аль-Вахда Абу-Даби _Alkarbi A. 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Роналду выкатил мяч направо на Талиску. Андерсон от угла штрафной площади пробил точно в Аль-Овайса.
  • 35'
    Мидинкович-Савич у чужой штрафной площади опасно сыграл против Аль-Хайбари. "Накладка" получилась у Сергея.
  • Желтая карточка
    34'
    Брозович за споры с арбитром получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    33'
    Мане у центрального круга сзади ударил по ногам Милинкович-Савича.
  • 32'
    Теллес слева сделал заброс к воротам на Роналду, но на выходе сыграл Аль-Овайс, первыми оказавшийся на мяче.
  • Опасный момент
    31'
    Мане с девяти метров пробил по воротам, но мяч полетел точно в Аль-Овайса. Голкипер "Аль-Хиляла" уверенно зафиксировал мяч.
  • 30'
    Кулибали справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Малкома. Аль-Амри сумел совершить небольшое касание по мячу и не позволил сыграть бразильскому россиянину.
  • 28'
    Талиска справа откатил мяч на Аль-Хайбари, который с двадцати метров пробил по центру ворот. Аль-Овайс отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.
  • 27'
    Брозович слева сделал заброс в центр на Роналду, который головой пробил выше ворот.
  • Угловой
    26'
    Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Невеш.
  • 25'
    Роналду слева убежал к штрафной площади соперников, где мяч у него выбил Абдулхамид.
  • Угловой
    24'
    Невеш от углового флага навесил на Кулибали, который не смог головой попасть по мячу.
  • 23'
    Брозович сыграл на перехвате на чужой половине поля, но сам  сделал неточный пас направо на ход Талиске.
  • 22'
    Роналду со штрафного с двадцати восьми метров пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    20'
    Невеш на чужой половине поля сбил Теллеса.
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    • Опасный момент
      19'
      После навеса слева опасно пробил по воротам Брозович. Аль-Овайсу пришлось вступать в игру. Голкипер "Аль-Хиляла" спас свою команду от гола.
    • 18'
      На повторах стало ясно, что правила в чужой штрафной площади нарушил Милинкович-Савич, а с арбитром долгие споры завёл Кулибали. Редуан потратил некоторое время, чтобы всё объяснить.
    • Фол, нарушение
      17'
      Невеш справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Аль-Акиди. Против голкипера кто-то из соперников нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      16'
      Справа у линии штрафной площади Теллес сбил Майкла.
    • Угловой
      15'
      Теллел от углового флага по высокой траектории послал мяч на Мане, скидка которого получилась точно в руки Аль-Овайса.
    • 14'
      Фофана справа в штрафной площади подкараулил отскок, но его удар по воротам заблокировал Невеш.
    • Фол, нарушение
      13'
      Абдулхамид на фланге придержал руками Мане.
    • Травма, повреждение
      12'
      Поскользнулся Теллес при входе слева в чужую штрафную площадь и получил удар коленом по голове от Аль-Булаихи. Медики приглашены на поле.
    • 11'
      Мане слева покатил мяч на Теллеса, которому через двух соперников не удалось прорваться в штрафную площадь.
    • 10'
      Невеш ушёл вправо, где мяч у него выбил Аль-Амри.
    • 9'
      Подача Теллеса со штрафного к воротам получилась слишком сильной и высокой. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      8'
      Милинкович-Савич в центре поля ударил сзади по ногам Брозовича.
    • Офсайд
      7'
      Аль-Давсари сделал заброс в штрафную площадь на Милинкович-Савича, который оказался в офсайде.
    • 6'
      Аль-Давасари чуть левее центра проскочил между соперниками, но с двадцати метров пробил очень высоко над воротами.
    • 5'
      Фофана отметился неточным забросом вперёд на Роналду.
    • Опасный момент
      4'
      После прострела справа Малком пропустил мяч на Невеша. Рубен с линии штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.
    • 3'
      Первые минуты встречи "Аль-Хиляль" контролирует мяч, но все забросы вперёд от "синих" прерываются соперниками.
    • 2'
      "Аль-Хиляль" играет в синей форме, "Аль-Наср" - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Международном стадионе имени Короля Фахда!
    • До матча
    • "Аль-Наср" свой путь к финалу прошёл без поражений. В группе между ничьими с "Аль-Шабабом" из Эр-Рияда (0:0) и "Замалеком" (1:1) была одержана победа над "ЮС Монастиром" (4:1). В четвертьфинале "Анль-Наср" обыграл "Раджу" из Касабланки (3:1), а в полуфинале - "Аль-Шорта" (1:0).
    • "Аль-Хиляль" неудачно начал турнир в группе, сыграв вничью с "Аль-Ахли" из Триполи (0:0) и проиграв "Аль-Садду" (2:3). Только благодаря победе в третьем матче над "Видадом" из Касабланки клуб из Эр-Рияда получил путёвку в плей-офф. А вот на стадии плей-офф у "Аль-Хиляла" всё сложилось намного лучше: победы над "Аль-Иттихадом" из Джидды и "Аль-Шабабом" из Эр-Рияда были одержаны с одинаковым счётом - 3:1.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча клубного кубка арабских чемпионов, в котором сыграют команды из Саудовской Аравии: «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», представляющие Эр-Рияд. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 18.9% пользователей.
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    Прогнозы 180
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 28.9% (52)
    X 13.9% (25)
    Аль-Наср Эр-Рияд 57.2% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    2.45
    3.65
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    28.9% (52)
    Ничья
    13.9% (25)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    57.2% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (76)
    Меньше
    32.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (96)
    Нет
    14.29% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    18.9% (34)
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    16.7% (30)
    1:1 Ничья
    11.1% (20)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5% (9)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.2% (4)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    1.7% (3)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.7% (3)
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