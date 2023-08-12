Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда. Главный судья: Redouane J.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
96
Майкл
78
Ладжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
12
Бушаль
Наваф
13
Конан
Гислен
21
Мухтар
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мухтар АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каштру Луиш
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.78
2.11
Среднее время на гол
50
42
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.61
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.33
|Малком Филипе
|2
|0.33
|Аль-Давсари Халифа
|2 (2)
|0.33
|Невеш Рубен
|1
|0.17
|Майкл
|1
|0.17
|Канно Мохамед
|1
|0.17
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.17
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Шахрани Яссер
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4 (1)
|0.67
|Талиска Андерсон
|1
|0.17
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.17
|Фофана Секо
|1
|0.17
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.17
|Аль-Алива Абдулазиз
|1
|0.17
|Теллес Алекс
|0
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Маюф Абдулла
|1
|1
|Аль-Булаихи Али
|2
|0
|Майкл
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Канно Мохамед
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Маду Абдулла
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Видад Касабланка 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3
Аль-Ахли Триполи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Кувейт 4:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Горица 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Адаль - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 1:1 Урава Редс - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Урава Редс 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
23
23
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
- 0:0 АЛЬ-АЛЬ
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|4
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Милинкович-Савич Сергей
|2 (1)
|Аль-Шорта
|Ростам Асо
|2 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|2
|Замалек
|_Sayed A.
|2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 2
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Маюф Абдулла
|1 1
|Сфаксьен
|Али Хуссейн III
|1 1
|Белуиздад
|Бурас Акрам
|1 1
|Аль-Вахда Абу-Даби
|_Alkarbi A.
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
28.9% (52)
Ничья
13.9% (25)
Аль-Наср Эр-Рияд
57.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
18.9% (34)
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
16.7% (30)
1:1 Ничья
11.1% (20)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5% (9)
2:2 Ничья
2.2% (4)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
2.2% (4)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.7% (3)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (3)
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